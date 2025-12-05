SAF made in France : "les premiers camions sortent de la bioraffinerie de La Mède"

En combinant ces deux projets, nous produirons à terme 100 tonnes d’hydrogène vert et renouvelable par jour, ce qui permettra de poursuivre la décarbonation du site. Il n’y aura alors plus aucun produit fossile utilisé à la bioraffinerie de La Mède : le dernier encore en place aujourd’hui, l’hydrogène fossile utilisé pour fabriquer les biocarburants, sera remplacé par cet hydrogène renouvelable. Du surplus d’hydrogène vert pourra ensuite être mis à disposition pour les besoins du territoire.



Au final, La Mède passera de 1,2 million de tonnes de CO₂ émises lorsqu’elle fonctionnait comme raffinerie de pétrole brut, à environ 100 000 tonnes une fois la transformation achevée.

Le défi pour les transporteurs, et notamment pour une compagnie low cost comme Transavia, est de réussir cette montée en puissance dans des conditions économiques acceptables pour les clients et compatibles avec la concurrence. Aujourd’hui, le sujet du SAF repose quasiment exclusivement sur les compagnies aériennes. L’enjeu est donc de faire de la pédagogie pour expliquer que, pour décarboner le transport aérien, il faudra que l’ensemble des acteurs participe à cet effort.

conformément à la réglementation européenne

jusqu’à 10 % de SAF en 2030