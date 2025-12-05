TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo AirMaG  
Recherche avancée

SAF made in France : "les premiers camions sortent de la bioraffinerie de La Mède"

TotalEnergies : 500 000 tonnes de SAF made in France dès 2028


À La Mède dans les Bouches-du-Rhône, TotalEnergies a démarré la production de carburant d’aviation durable et prépare une montée en puissance sur deux autres sites en France à Grandpuits et en Normandie.


Rédigé par le Vendredi 5 Décembre 2025

Jean-Michel Diaz de TotalEnergies et Victoria Morin de Transavia évoquent les enjeux de la production de SAF (carburant d'aviation durable) en France - Photo CE
Jean-Michel Diaz de TotalEnergies et Victoria Morin de Transavia évoquent les enjeux de la production de SAF (carburant d'aviation durable) en France - Photo CE
Assurever
« Les premiers camions de carburant d'aviation durable viennent de sortir » de la "bioraffinerie" de la Mède (Bouches-du-Rhône) a annoncé Jean-Michel Diaz, directeur Sud PACA-Corse de TotalEnergies, à l'occasion de l'évènement Impulsions organisé le 2décembre, dans le Terminal 1 de l'aéroport de Marseille - Provence.

Le site qui a démarré cet été la production de SAF (sustainable aviation fuel) a bel et bien l'intension de monter en puissance.

TotalEnergies a transformé dès 2015, la raffinerie Mède - située à seulement quelques kilomètres de l'aéroport de Marseille - Provence - pour en faire la première bioraffinerie française de taille mondiale.

L’industriel a investi un demi-milliard d’euros pour restructurer complètement ses installations. La première étape a concerné la production de carburants routiers renouvelables (HVO). La seconde, lancée récemment, concerne la production de carburants d’aviation durable.

Le site utilise exclusivement des déchets issus de l’économie circulaire - huiles alimentaires usagées et graisses animales - pour produire ce carburant qui permet une réduction significative des émissions de CO₂, pouvant atteindre 50 à 80 % sur l’ensemble du cycle de vie par rapport au kérosène fossile, à condition que la production, le transport, l’électricité utilisée et l’origine des ressources soient strictement encadrés.

La Mède : des unités de production d'hydrogène renouvelable et un projet d'hydrogène vert

Autres articles
Face à ces enjeux, le site de la Mède souhaite pousser le curseur encore d'un cran et prépare la prochaine évolution : la création de deux unités de production d’hydrogène renouvelable avec Air Liquide et un projet d’hydrogène vert mené avec ENGIE.

« En combinant ces deux projets, nous produirons à terme 100 tonnes d’hydrogène vert et renouvelable par jour, ce qui permettra de poursuivre la décarbonation du site. Il n’y aura alors plus aucun produit fossile utilisé à la bioraffinerie de La Mède : le dernier encore en place aujourd’hui, l’hydrogène fossile utilisé pour fabriquer les biocarburants, sera remplacé par cet hydrogène renouvelable. Du surplus d’hydrogène vert pourra ensuite être mis à disposition pour les besoins du territoire.

Au final, La Mède passera de 1,2 million de tonnes de CO₂ émises lorsqu’elle fonctionnait comme raffinerie de pétrole brut, à environ 100 000 tonnes une fois la transformation achevée. » détaille Jean-Michel Diaz.

Malgré ces investissements, le développement du carburant d’aviation durable (SAF) se heurte à plusieurs autres obstacles. D’abord, son coût reste de 3 à 5 fois supérieur à celui du kérosène fossile, ce qui pèse sur des compagnies aériennes aux marges déjà faibles et renchérit potentiellement le prix des billets.

« Le défi pour les transporteurs, et notamment pour une compagnie low cost comme Transavia, est de réussir cette montée en puissance dans des conditions économiques acceptables pour les clients et compatibles avec la concurrence. Aujourd’hui, le sujet du SAF repose quasiment exclusivement sur les compagnies aériennes. L’enjeu est donc de faire de la pédagogie pour expliquer que, pour décarboner le transport aérien, il faudra que l’ensemble des acteurs participe à cet effort. » témoigne Victoria Morin, responsable développement durable de Transavia.

La compagnie à la dérive verte annonce incorporer du carburant d’aviation durable à hauteur de 2 %, « conformément à la réglementation européenne ». Victoria Morin rappelle que sa maison mère le groupe Air France - KLM vise « jusqu’à 10 % de SAF en 2030 », alors que la norme européenne imposera 6 % à cet horizon.

Sécuriser les approvisionnements pour produire du SAF

Si la massification permettra aussi de réduire les coûts, selon Jean-Michel Diaz il reste d’importants investissements à effectuer, notamment pour sécuriser les approvisionnements en déchets (d’huiles alimentaires usagées, et graisses animales). « L’important pour nous et pour la France, c’est d’arriver à sécuriser ces volumes-là. » ajoute-t-il.

En effet, la disponibilité des ressources et leur durabilité constituent un autre frein, qu’il s’agisse de matières premières limitées (huiles usagées, graisses animales), ou de biomasse (bois, résidus agricoles, déchets alimentaires, effluents d’élevage, microalgues, etc.) à la logistique complexe.

Autre risque : le recours massif à des cultures dédiées qui peuvent entraîner artificialisation des sols, pression accrue sur les terres agricoles et atteintes à la biodiversité. Mal encadrées, certaines filières de SAF peuvent également générer des émissions de CO₂ importantes tout au long de la chaîne de production – changement d’usage des sols, usage d’énergies fossiles dans les usines, transport des matières premières – au point de réduire fortement le gain climatique annoncé par rapport au kérosène.

La stabilité réglementaire constitue enfin le dernier enjeu critique pour les industriels : « Il ne faut pas qu’il y ait du changement de règles du jeu notamment sur les aspects réglementaires. » poursuite le directeur régional qui ajoute :

« Il faut mettre en place une règle anti-dumping, car certains produits importés, notamment en provenance de Chine, bénéficient des mêmes subventions que ceux fabriqués sur notre territoire. L’ensemble de ces facteurs influe naturellement sur le coût du produit. »

A lire aussi : Fos-sur-Mer : 1,5 milliard d’euros pour accélérer la production de SAF

500 000 tonnes de SAF made in France dès 2028

Malgré ses freins, TotalEnergies, prévoit dès 2028, d'être « en capacité de produire 500 000 tonnes de SAF, ce qui est essentiel compte tenu de la rareté du produit. Cela permettra de disposer d’une filière entièrement française. Les approvisionnements seront sécurisés en France et en Europe, et l’outil de production restera implanté sur le territoire national. » affirme Jean-Michel Diaz.

Grandpuits en Seine-et-Marne doit démarrer en 2026 avec une production d’environ 240 000 tonnes de SAF, tandis que le site de Normandie à Gonfreville-l’Orcher près du Havre en fabriquera, en coprocessing*, entre 160 000 et 180 000 tonnes par an.

« Avec La Mède, Grandpuits et Normandie, nos besoins pour 2030 sont totalement sécurisés, ce qui contribue à limiter l’escalade des prix. » affirme le directeur Sud PACA-Corse de TotalEnergies.

« La technologie, elle est au point, ça marche, et surtout n'oubliez pas de manger des frites c'est bon pour la planète ! » lance t-il en guise de conclusion.


*Le coprocessing (ou co-traitement) désigne un procédé dans lequel une raffinerie introduit des matières premières “durables” (par exemple des huiles usagées ou des graisses animales) dans une unité classique de traitement du pétrole, en les mélangeant avec des ressources fossiles

A lire aussi : Carburant durable : une véritable solution d'avenir ?

Céline Eymery Publié par Céline Eymery Rédactrice en Chef - TourMaG.com
Voir tous les articles de Céline Eymery
  • picto Facebook
  • picto Twitter
  • picto Linkedin
  • picto email

Lu 470 fois

Tags : saf, transavia
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Vendredi 5 Décembre 2025 - 09:24 Emirates lance l’Asia Pass pour voyager dans toute l’Asie du Sud-Est

Jeudi 4 Décembre 2025 - 11:24 Air France ouvre une nouvelle liaison Paris–Londres Gatwick

Brand news AirMaG

Prolongez votre voyage au Japon grâce à ANA

Prolongez votre voyage au Japon grâce à ANA
Le Japon est l'une des destinations touristiques les plus populaires et en pleine expansion. Selon...
Dernière heure

Le groupe Barrière se réorganise pour accélérer son développement à l'international

Aranui densifie son programme de fidélité et lance des offres spéciales

Le Maroc confie sa communication digitale à 3 agences de communication !

Emirates lance l’Asia Pass pour voyager dans toute l’Asie du Sud-Est

Dimanche à Bamako... pour un départ mardi : quid du remboursement et des indemnités ?

Brand News

AERTiCKET : la rencontre de l’innovation technologique et de l’expertise

AERTiCKET : la rencontre de l’innovation technologique et de l’expertise
Entre innovation, performance opérationnelle et accompagnement sur-mesure, AERTiCKET confirme sa...
Les annonces

MYCOMM - Billettiste H/F - CDI - (Arcueil (94))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

ALLIANCE DU MONDE - 2 Techniciens H/F - CDI - (Vincennes (94))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

VOYAGES PLUS - Technicien Billettiste Groupes H/F - CDI - (Région Ile de France)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Publi-news

Publi-news

Que faire l'hiver à Kobe, Fukuoka et Mie

Que faire l'hiver à Kobe, Fukuoka et Mie

Programme Spécialistes Visit Qatar : formez-vous et remportez une carte cadeau

Programme Spécialistes Visit Qatar : formez-vous et remportez une carte cadeau
Distribution

Distribution

Dimanche à Bamako... pour un départ mardi : quid du remboursement et des indemnités ?

Dimanche à Bamako... pour un départ mardi : quid du remboursement et des indemnités ?
Partez en France

Partez en France

Pierre & Vacances–Center Parcs signe des performances en hausse en 2025 !

Pierre &amp; Vacances–Center Parcs signe des performances en hausse en 2025 !
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Le Maroc confie sa communication digitale à 3 agences de communication !

Le Maroc confie sa communication digitale à 3 agences de communication !
Production

Production

Ôvoyages lance une opération Early Booking inédite pour l’été 2026

Ôvoyages lance une opération Early Booking inédite pour l’été 2026
AirMaG

AirMaG

Emirates lance l’Asia Pass pour voyager dans toute l’Asie du Sud-Est

Emirates lance l’Asia Pass pour voyager dans toute l’Asie du Sud-Est
Transport

Transport

Grève SNCF, Air France : des perturbations à prévoir dans les transports le 2 décembre

Grève SNCF, Air France : des perturbations à prévoir dans les transports le 2 décembre
La Travel Tech

La Travel Tech

Noël : une période sensible pour les cyberattaques !

Noël : une période sensible pour les cyberattaques !
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Le groupe Barrière se réorganise pour accélérer son développement à l'international

Le groupe Barrière se réorganise pour accélérer son développement à l'international
HotelMaG

Hébergement

Hyatt triplera son parc hôtelier au Portugal d’ici 2027

Hyatt triplera son parc hôtelier au Portugal d’ici 2027
Futuroscopie

Futuroscopie

La Guyane : un passé et un avenir touristique ?

La Guyane : un passé et un avenir touristique ?
Voyages responsables

Voyages Responsables

Appart’City lance le premier calculateur carbone intégré à la réservation

Appart’City lance le premier calculateur carbone intégré à la réservation
CruiseMaG

CruiseMaG

Aranui densifie son programme de fidélité et lance des offres spéciales

Aranui densifie son programme de fidélité et lance des offres spéciales
TravelJobs

Emploi & Formation

Paris, Strasbourg, Lyon, Nantes, Nice : Emirates recrute en décembre 2025

Paris, Strasbourg, Lyon, Nantes, Nice : Emirates recrute en décembre 2025
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Aéroport Marseille Provence : VINCI Immobilier réalisera le futur campus Aequatio

Aéroport Marseille Provence : VINCI Immobilier réalisera le futur campus Aequatio
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias