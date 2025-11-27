TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo TourMaG  
Recherche avancée

Grève SNCF, Air France : des perturbations à prévoir dans les transports le 2 décembre

Plusieurs syndicats appellent à manifester


Alors que plusieurs syndicats appellent à une grève interprofessionnelle ce mardi 2 décembre, pour contester le projet de loi de finances (PLF) 2026, le secteur des transports ne devrait pas être épargné par le mouvement.


Rédigé par le Lundi 1 Décembre 2025

Grève 2 décembre : la Fédération CGT des Cheminots appelle les personnels à se mobiliser - DepositPhotos.com, dutourdumonde
Grève 2 décembre : la Fédération CGT des Cheminots appelle les personnels à se mobiliser - DepositPhotos.com, dutourdumonde
Assurever
Un appel à la grève et à manifester a été lancé pour la journée du mardi 2 décembre 2025, par plusieurs syndicats (CGT, FSU et Solidaires notamment), pour marquer leur opposition au projet de loi de finances (PLF) 2026.

Parmi les revendications : la justice sociale et fiscale, l’abandon des plans de suppressions de postes et une revalorisation générale des salaires afin de compenser la stagnation du point d’indice.

Si de nombreux secteurs devraient être concernés, les transports en font partie.

La Fédération CGT des Cheminots appelle ainsi les personnels à se mobiliser par la grève et la manifestation, dans un communiqué.

Grève 2 décembre : la CGT Air France et Cheminots appelle à manifester

Autres articles
"Il est de notre responsabilité de défendre un véritable service public ferroviaire et de stopper cette destruction générée par l’ultralibéralisme", peut-on lire dans le tract, qui précise, entre autres, son opposition à "la libéralisation du ferroviaire et à la casse de l’entreprise publique SNCF" et "à la concurrence dans le transport ferroviaire".

La SNCF devrait communiquer les prévisions de trafic en fin de journée, ce lundi.

Même topo du côté d'Air France, où la CGT appelle "l'ensemble des salariés de la compagnie à la grève et à manifester, pour l'augmentation des salaires et l'enterrement du budget d'austérité".

Plus d'infos à venir dans la journée.

Lire aussi : TSBA, croisiéristes, chèques-vacances... les amendements qui peuvent changer le PLF 26 !

Lu 2922 fois

Tags : air france, greve, sncf
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Jeudi 27 Novembre 2025 - 19:04 OUIGO vise 30% du marché de la grande vitesse d'ici à 2030

Jeudi 27 Novembre 2025 - 18:42 TGV Atlantique : quelles nouveautés pour 2026 et 2027 ?

Dernière heure

Route du Rhum 2026 : le compte à rebours est lancé !

Grève SNCF, Air France : des perturbations à prévoir dans les transports le 2 décembre

"Winter at Tantora" : AlUla lance son grand festival d’hiver, une opportunité pour les voyagistes français

Laurent Abitbol : 2026 sera "moins bonne, je freine" les investissements

Russie à l’OACI : NIET !

Brand News

AERTiCKET : la rencontre de l’innovation technologique et de l’expertise

AERTiCKET : la rencontre de l’innovation technologique et de l’expertise
Entre innovation, performance opérationnelle et accompagnement sur-mesure, AERTiCKET confirme sa...
Les annonces

CARREFOUR VOYAGES - Conseiller voyages H/F - CDD 5 mois - ((Ollioules (83))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

VOYAGES PLUS - Technicien Billettiste Groupes H/F - CDI - (Région Ile de France)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

CARREFOUR VOYAGES - Conseiller voyages H/F - CDD 2 mois - ((Ollioules (83))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Que faire l'hiver à Kobe, Fukuoka et Mie

Que faire l'hiver à Kobe, Fukuoka et Mie

Programme Spécialistes Visit Qatar : formez-vous et remportez une carte cadeau

Programme Spécialistes Visit Qatar : formez-vous et remportez une carte cadeau
Distribution

Distribution

Laurent Abitbol : 2026 sera "moins bonne, je freine" les investissements

Laurent Abitbol : 2026 sera "moins bonne, je freine" les investissements
Partez en France

Partez en France

Route du Rhum 2026 : le compte à rebours est lancé !

Route du Rhum 2026 : le compte à rebours est lancé !
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

"Winter at Tantora" : AlUla lance son grand festival d’hiver, une opportunité pour les voyagistes français

"Winter at Tantora" : AlUla lance son grand festival d’hiver, une opportunité pour les voyagistes français
Production

Production

Jet tours renforce son équipe commerciale

Jet tours renforce son équipe commerciale
AirMaG

AirMaG

Kuala Lumpur, Lagos, Shanghai, Singapour... Qatar Airways augmente ses vols cet hiver

Kuala Lumpur, Lagos, Shanghai, Singapour... Qatar Airways augmente ses vols cet hiver
Transport

Transport

Grève SNCF, Air France : des perturbations à prévoir dans les transports le 2 décembre

Grève SNCF, Air France : des perturbations à prévoir dans les transports le 2 décembre
La Travel Tech

La Travel Tech

Gen4Travel : l’IA agentique au service du tourisme européen

Gen4Travel : l’IA agentique au service du tourisme européen
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Le Sofitel New York dévoile sa transformation Art déco

Le Sofitel New York dévoile sa transformation Art déco
HotelMaG

Hébergement

L'hôtel DoubleTree by Hilton Paris Boulogne ouvrira en janvier 2026

L'hôtel DoubleTree by Hilton Paris Boulogne ouvrira en janvier 2026
Futuroscopie

Futuroscopie

International : les casinos, entre crise et rebond

International : les casinos, entre crise et rebond
Voyages responsables

Voyages Responsables

Appart’City lance le premier calculateur carbone intégré à la réservation

Appart’City lance le premier calculateur carbone intégré à la réservation
CruiseMaG

CruiseMaG

MSC Croisières dévoile sa World Cruise 2027

MSC Croisières dévoile sa World Cruise 2027
TravelJobs

Emploi & Formation

Paris, Strasbourg, Lyon, Nantes, Nice : Emirates recrute en décembre 2025

Paris, Strasbourg, Lyon, Nantes, Nice : Emirates recrute en décembre 2025
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Aéroport Marseille Provence : VINCI Immobilier réalisera le futur campus Aequatio

Aéroport Marseille Provence : VINCI Immobilier réalisera le futur campus Aequatio
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias