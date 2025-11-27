Grève SNCF, Air France : des perturbations à prévoir dans les transports le 2 décembre

Grève 2 décembre : la Fédération CGT des Cheminots appelle les personnels à se mobiliser - DepositPhotos.com, dutourdumonde
Un appel à la grève et à manifester a été lancé pour la journée du mardi 2 décembre 2025, par plusieurs syndicats (CGT, FSU et Solidaires notamment), pour marquer leur opposition au projet de loi de finances (PLF) 2026.
Parmi les revendications : la justice sociale et fiscale, l’abandon des plans de suppressions de postes et une revalorisation générale des salaires afin de compenser la stagnation du point d’indice.
Si de nombreux secteurs devraient être concernés, les transports en font partie.
La Fédération CGT des Cheminots appelle ainsi les personnels à se mobiliser par la grève et la manifestation, dans un communiqué.
Grève 2 décembre : la CGT Air France et Cheminots appelle à manifester
"Il est de notre responsabilité de défendre un véritable service public ferroviaire et de stopper cette destruction générée par l’ultralibéralisme", peut-on lire dans le tract, qui précise, entre autres, son opposition à "la libéralisation du ferroviaire et à la casse de l’entreprise publique SNCF" et "à la concurrence dans le transport ferroviaire".
La SNCF devrait communiquer les prévisions de trafic en fin de journée, ce lundi.
Même topo du côté d'Air France, où la CGT appelle "l'ensemble des salariés de la compagnie à la grève et à manifester, pour l'augmentation des salaires et l'enterrement du budget d'austérité".
Plus d'infos à venir dans la journée.
Lire aussi : TSBA, croisiéristes, chèques-vacances... les amendements qui peuvent changer le PLF 26 !
