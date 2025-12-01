TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Que faire l'hiver à Kobe, Fukuoka et Mie


Le Japon est moins visité en hiver mais cela ne signifie pas qu'il y a moins de choses à voir, au contraire !
Découvrez quoi faire à Kobe, Fukuoka et Mie pendant cette période plus creuse.


Rédigé par Wa Sakura le Lundi 1 Décembre 2025

Kobe Luminarie

© Wa Sakura
© Wa Sakura
Assurever

Le premier festival Kobe Luminarié fut organisé en décembre 1995, porté par les souhaits et les espoirs des habitants vers une reconstruction prochaine de la ville et pour rendre hommage aux victimes du Grand tremblement de terre de Kobe.

Depuis, ce festival continue de commémorer chaque année cette catastrophe.
Cette année, le Festival aura lieu du 30 janvier au 8 février 2026. Petite spécificité, il exsite une zone d'accès gratuite et une zone d'accès payante.
Les billets achetés en avance étant moins chers que de les acheter le jour même, nous vous recommandons de les réserver en avance si vous souhaitez admirer ces belles illuminations.

👉 Plus d'infos ici

La magie de Noël à Fukuoka

© Wa Sakura
© Wa Sakura
Pourquoi ne pas venir ressentir la magie de Noël à Fukuoka ?
Pour l’occasion, la région se met sur son 31 !
9 endroits dans la préfecture proposeront des stands de nourriture et marchés de Noël. Sans oublier les nombreuses illuminations qui viennent donnner un autre visage à la région !

Au Fukuoka Daimyo Garden City, une cérémonie d’illumination a eu lieu le vendredi 14 novembre. La chorale gospel « Kyoko and the good works » s'est produite pour interpréter de magnifiques chants.

👉 Plus d'infos ici

Les spots pour admirer les pruniers dans la préfecture de Mie

© Wa Sakura
© Wa Sakura
De manière traditionnelle, les pruniers fleurissent un peu avant les cerisiers, généralement entre février et mars. Les fleurs de prunier, appelées “ume” en japonais, sont un symbole du printemps et annoncent son arrivée.
La préfecture de Mie compte de nombreux sites célèbres pour admirer ces fleurs.

Nous vous présentons 3 sites méconnus à rajouter à votre liste pour un prochain voyage :
- le Parc Inabe Nōgyō Koen
- le Jardin Suzuka no Mori Teien
- le Sanctuaire Yūki Jinja.

👉 Plus d'infos ici

La Gastronomie française au Port de Uno !

© Wa Sakura
© Wa Sakura
Les 30 et 31 août derniers à l’occasion du France Festival de Uno, se sont organisés deux dîners d’exception entre gastronomie française et japonaise. Ces dîners furent le fruit d’une collaboration entre les disciples d’Escoffier Normandie Grand-Ouest et le personnel du restaurant Bluno, qui s’inscrivent dans une démarche d’échanges gastronomiques entre les régions de la Normandie et de la Mer Intérieure de Seto.

👉 Retrouvez les détails de l'événement ici

Contacter Wa Sakura

Que faire l'hiver à Kobe, Fukuoka et Mie
Wa Sakura est le représentant officiel des préfectures de Hiroshima, Okayama, Fukuoka, Mie, ainsi que des villes de Matsue, Kobe et Himeji.
Vous prévoyez un voyage au Japon ? Vous souhaitez visiter d'autres sites que les célèbres Tokyo, Kyoto et Osaka ?
Retrouvez les sites touristiques incontournables à visiter dans l'Ouest du Japon mais aussi des pépites méconnues soigneusement sélectionnées par l'équipe de Wa Sakura !

Angéline Fujioka
Email: a.fujioka@france-euro-development.com
Téléphone : 01 41 95 00 77

Site web : wa-sakura.fr

Vous souhaitez découvrir toute la richesse de l’Ouest du Japon ?
