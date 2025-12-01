Que faire l'hiver à Kobe, Fukuoka et Mie



Kobe Luminarie



Le premier festival Kobe Luminarié fut organisé en décembre 1995, porté par les souhaits et les espoirs des habitants vers une reconstruction prochaine de la ville et pour rendre hommage aux victimes du Grand tremblement de terre de Kobe.



Depuis, ce festival continue de commémorer chaque année cette catastrophe.

Cette année, le Festival aura lieu du 30 janvier au 8 février 2026. Petite spécificité, il exsite une zone d'accès gratuite et une zone d'accès payante.

Les billets achetés en avance étant moins chers que de les acheter le jour même, nous vous recommandons de les réserver en avance si vous souhaitez admirer ces belles illuminations.



👉 Plus d'infos ici Le premier festival Kobe Luminarié fut organisé en décembre 1995, porté par les souhaits et les espoirs des habitants vers une reconstruction prochaine de la ville et pour rendre hommage aux victimes du Grand tremblement de terre de Kobe.Depuis, ce festival continue de commémorer chaque année cette catastrophe.Cette année, le Festival aura lieu du 30 janvier au 8 février 2026. Petite spécificité, il exsite une zone d'accès gratuite et une zone d'accès payante.Les billets achetés en avance étant moins chers que de les acheter le jour même, nous vous recommandons de les réserver en avance si vous souhaitez admirer ces belles illuminations.



La magie de Noël à Fukuoka



Pour l’occasion, la région se met sur son 31 !

9 endroits dans la préfecture proposeront des stands de nourriture et marchés de Noël. Sans oublier les nombreuses illuminations qui viennent donnner un autre visage à la région !



Au Fukuoka Daimyo Garden City, une cérémonie d’illumination a eu lieu le vendredi 14 novembre. La chorale gospel « Kyoko and the good works » s'est produite pour interpréter de magnifiques chants.



👉 Plus d'infos ici Pourquoi ne pas venir ressentir la magie de Noël à Fukuoka ?Pour l’occasion, la région se met sur son 31 !9 endroits dans la préfecture proposeront des stands de nourriture et marchés de Noël. Sans oublier les nombreuses illuminations qui viennent donnner un autre visage à la région !Au Fukuoka Daimyo Garden City, une cérémonie d’illumination a eu lieu le vendredi 14 novembre. La chorale gospel « Kyoko and the good works » s'est produite pour interpréter de magnifiques chants.



Les spots pour admirer les pruniers dans la préfecture de Mie



La préfecture de Mie compte de nombreux sites célèbres pour admirer ces fleurs.



Nous vous présentons 3 sites méconnus à rajouter à votre liste pour un prochain voyage :

- le Parc Inabe Nōgyō Koen

- le Jardin Suzuka no Mori Teien

- le Sanctuaire Yūki Jinja.



👉 Plus d'infos ici De manière traditionnelle, les pruniers fleurissent un peu avant les cerisiers, généralement entre février et mars. Les fleurs de prunier, appelées “ume” en japonais, sont un symbole du printemps et annoncent son arrivée.La préfecture de Mie compte de nombreux sites célèbres pour admirer ces fleurs.Nous vous présentons 3 sites méconnus à rajouter à votre liste pour un prochain voyage :- le Parc Inabe Nōgyō Koen- le Jardin Suzuka no Mori Teien- le Sanctuaire Yūki Jinja.



La Gastronomie française au Port de Uno !





👉 Retrouvez les détails de l'événement ici Les 30 et 31 août derniers à l’occasion du France Festival de Uno, se sont organisés deux dîners d’exception entre gastronomie française et japonaise. Ces dîners furent le fruit d’une collaboration entre les disciples d’Escoffier Normandie Grand-Ouest et le personnel du restaurant Bluno, qui s’inscrivent dans une démarche d’échanges gastronomiques entre les régions de la Normandie et de la Mer Intérieure de Seto.



Contacter Wa Sakura