TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo DestiMaG  
Recherche avancée

Tout ce qu'il faut savoir pour réussir son voyage à AlUla


Destination encore peu connue, l'Arabie saoudite, et tout particulièrement AlUla, éblouira tous ceux qui s'y rendent. On imagine, à tort, le Royaume compliqué d'accès : il n'en est rien.


Rédigé par AlUla le Lundi 1 Décembre 2025

© Credit Royal Commission for AlUla
© Credit Royal Commission for AlUla
Assurever

Souvent on sera surpris car, désormais, l'Arabie Saoudite est un pays bien plus moderne qu’on ne l’imagine.

Pour réussir son voyage, il est toutefois bon de prendre quelques précautions avant de partir.

1- Le visa est obligatoire, mais il s’obtient désormais on-line.

Il est extrêmement facile d'obtenir un visa pour rentrer en Arabie saoudite depuis que Royaume a instauré un visa électronique pour les touristes.

Accessible notamment aux Français, valable un an (ou jusqu’à expiration du passeport associé), ce e-visa permet des séjours multiples (de 1 à 90 jours) pendant sa durée de validité, pour une durée maximum totale de 90 jours. Le demandeur doit disposer d'un passeport encore valable six mois après la date de son retour.

Les formalités se font en ligne sur le site https://www.visitsaudi.com/fr/plan-your-trip/visa-regulations.

Remplir le formulaire prend seulement quelques minutes. Une assurance médicale saoudienne est obligatoire pour entrer en Arabie-Saoudite. Cependant, le gouvernement saoudien en sélectionne une automatiquement avec le e-Visa, et son prix est compris dans les frais consulaires. Le voyageur n’est pas tenu d’en souscrire une autre de son côté.

Pour les Français, le e-visa coûte 100 €.

2- Mieux vaut éviter les chaleurs de l’été

AlUla est une destination qui s’anime particulièrement d’octobre à avril, lorsque le beau temps est au rendez-vous et que l’agenda des festivals et événements se remplit. Les températures estivales d'AlUla sont parmi les moins chaudes de la région. Cependant, ceux qui craignent vraiment la chaleur éviteront de s'y rendre l'été et opteront pour un voyage entre octobre et fin avril voire début mai. En hiver, prévoir des vêtements chauds car les soirées (et les nuits) peuvent être fraîches.

3- AlUla est une destination sûre

Même si, vue de France, la situation au Moyen-Orient apparaît souvent complexe, rien n'empêche d'envisager sereinement un voyage à AlUla. C'est indiscutablement une destination sûre. Un touriste qui oublie sa veste ou son sac dans un hôtel, un restaurant ou une boutique, est assuré de les retrouver.

4- Il faut s’habiller « modestement »

Les touristes n’ont aucune obligation de porter l'abaya traditionnelle ou se couvrir la tête avec un voile. En Arabie-Saoudite, les touristes, hommes comme femmes, sont cependant invités à s'habiller modestement.

Les pantalons fluides, les jeans amples, les tuniques, les robes longues sont d'excellentes options. Les tenues occidentales élégantes sont les bienvenues. En revanche les vêtements trop serrés ou trop courts sont à éviter et les shorts ou les débardeurs sont à proscrire.

A AlUla, des chaussures confortables sont préférables car le visiteur sera conduit à marcher dans les rues de la Vieille ville, dans les sentiers de la palmeraie, dans les sites archéologiques ou dans le sable et les rochers.

5- L’alcool et le porc restent interdits

Les touristes qui visitent AlUla sont assurés de trouver, dans les restaurants, une gastronomie raffinée, faite de plats traditionnels revisités, mais aussi de nombreux plats de la cuisine internationale.

Ceux qui souffrent d’allergies ou d’intolérances (au gluten, au lactose, etc.) ou ont fait des choix alimentaires spécifiques (végétarien, vegan, etc.) trouveront leur bonheur, pourvu qu'ils l'indiquent à l'avance.

En revanche, il faut en être conscient avant de partir, que la consommation (et la détention) d'alcool ou de viande porc restent strictement proscrites.

Cela ne doit pas faire obstacle à un voyage. L'offre culinaire est aussi variée qu'excellente. Et, une fois sur place, l’absence d’alcool en particulier ne pèse pas et n’empêche pas de profiter de son séjour.

6- Prévoir un adaptateur de prise électrique

A AlUla, comme partout en Arabie saoudite, des fiches et des prises de courant de type A, type B, type C et type G sont utilisées. La tension du réseau est de 110 / 220 V à une fréquence de 60 Hz. Mieux vaut donc prévoir un adaptateur de voyage pour les prises de type A, B et G. Dans les hôtels, il est souvent possible de charger ses appareils (téléphones portables, ordinateurs, etc.) avec un port USB.

7- Les paiements par carte bancaire sont faciles

La monnaie nationale est le riyal saoudien (SAR). Chaque riyal contient 100 halalas. Pour se faire une idée de la valeur en euros des prix affichés dans les magasins, il faut les diviser par quatre ou cinq, un SAR valant 0,22 euro.

S'il peut être utile de disposer d'un peu d'argent liquide pour payer, en espèces, de menus achats, ce n'est pas indispensable non plus.

Il est en effet extrêmement facile de régler par carte de crédit, notamment Visa, Mastercard et American Express, que l'on fasse des achats dans les boutiques chics d'artisanat ou de joaillerie d’AlUla ou que l'on se contente d'acheter des dattes ou des épices dans les rues marchandes de la ville moderne.

Ceux qui veulent rapporter des souvenirs n’auront que l’embarras du choix. Des vêtements en soie aux bijoux en argent, en passant par le linge de maison brodé, les peintures sur bois, les objets en céramique, l'artisanat saoudien est très varié. Il est aussi extrêmement facile de trouver, dans les boutiques spécialisées, des épices ou des senteurs d'Arabie : cannelle, cardamome, noix de muscade, safran, henné, encens, pétales de roses, dattes bien sûr, mais aussi des cosmétiques bio à base de moringa, un arbre endémique qui a, notamment, de nombreuses propriétés antioxydantes.

8- Les touristes sont bien accueillis

Les touristes, s'ils sont respectueux, sont assurés de recevoir un accueil chaleureux, dans les restaurants, les hôtels, les cafés, les magasins et les rues d’AlUla. Les Saoudiens sont extrêmement courtois et, beaucoup de jeunes semblent désireux d'avoir des échanges avec les visiteurs étrangers. Ce sera l'occasion d'en apprendre un peu plus sur les aspirations et les modes de vie des habitants du Royaume.

Evidemment, à défaut de maîtriser l’arabe, mieux vaut parler l’anglais. C’est une langue que de plus en plus de jeunes Saoudiens connaissent, et pas seulement ceux qui travaillent dans les hôtels et les restaurants ! Beaucoup sont allés l’apprendre à l’étranger. Beaucoup de jeunes sont aussi présents sur les réseaux sociaux (Instagram, Facebook, etc.). Sur place, on sera souvent surpris !

💻 E-learning AlUla – Devenez spécialiste de la destination
Plateforme : fr.alulaspecialist.com

Contact AlUla

Tout ce qu'il faut savoir pour réussir son voyage à AlUla
Philip ALFONS
Responsable Marketing & Promotion
Email : palfons@articleonze.com
Téléphone : +33 (0)6 23 49 43 83

Site web grand public : www.experiencealula.com/fr/forever-revitalising

E-learning : https://fr.alulaspecialist.com/

instagram


Lu 244 fois

Tags : AlUla, destination AlUla
Notez

Dans la même rubrique :
< >

Lundi 1 Décembre 2025 - 06:40 AlUla, un carrefour fascinant de civilisations millénaires

Lundi 1 Décembre 2025 - 06:35 AlUla, un concentré de merveilles naturelles

Brand News DestiMaG

La Géorgie : un pays de contrastes où culture, paysages et saveurs se rencontrent

La Géorgie : un pays de contrastes où culture, paysages et saveurs se rencontrent
Située au carrefour de l’Europe et de l’Asie, entre les montagnes du Caucase et la mer Noire, la...
Communiqués des agences touristiques locales

Communiqués des agences touristiques locales

"Winter at Tantora" : AlUla lance son grand festival d’hiver, une opportunité pour les voyagistes français

"Winter at Tantora" : AlUla lance son grand festival d’hiver, une opportunité pour les voyagistes français
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
VOS AGENCES TOURISTIQUES LOCALES
Dernière heure

Le Sofitel New York dévoile sa transformation Art déco

Route du Rhum 2026 : le compte à rebours est lancé !

Grève SNCF, Air France : des perturbations à prévoir dans les transports le 2 décembre

"Winter at Tantora" : AlUla lance son grand festival d’hiver, une opportunité pour les voyagistes français

Laurent Abitbol : 2026 sera "moins bonne, je freine" les investissements

Brand News

AERTiCKET : la rencontre de l’innovation technologique et de l’expertise

AERTiCKET : la rencontre de l’innovation technologique et de l’expertise
Entre innovation, performance opérationnelle et accompagnement sur-mesure, AERTiCKET confirme sa...
Vidéo à la une
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
Publi-news

Publi-news

Que faire l'hiver à Kobe, Fukuoka et Mie

Que faire l'hiver à Kobe, Fukuoka et Mie

Programme Spécialistes Visit Qatar : formez-vous et remportez une carte cadeau

Programme Spécialistes Visit Qatar : formez-vous et remportez une carte cadeau
AirMaG

AirMaG

Kuala Lumpur, Lagos, Shanghai, Singapour... Qatar Airways augmente ses vols cet hiver

Kuala Lumpur, Lagos, Shanghai, Singapour... Qatar Airways augmente ses vols cet hiver
CruiseMaG

CruiseMaG

MSC Croisières dévoile sa World Cruise 2027

MSC Croisières dévoile sa World Cruise 2027
Distribution

Distribution

Laurent Abitbol : 2026 sera "moins bonne, je freine" les investissements

Laurent Abitbol : 2026 sera "moins bonne, je freine" les investissements
Futuroscopie

Futuroscopie

International : les casinos, entre crise et rebond

International : les casinos, entre crise et rebond
HotelMaG

Hébergement

L'hôtel DoubleTree by Hilton Paris Boulogne ouvrira en janvier 2026

L'hôtel DoubleTree by Hilton Paris Boulogne ouvrira en janvier 2026
La Travel Tech

La Travel Tech

Gen4Travel : l’IA agentique au service du tourisme européen

Gen4Travel : l’IA agentique au service du tourisme européen
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Le Sofitel New York dévoile sa transformation Art déco

Le Sofitel New York dévoile sa transformation Art déco
Partez en France

Partez en France

Route du Rhum 2026 : le compte à rebours est lancé !

Route du Rhum 2026 : le compte à rebours est lancé !
Production

Production

Jet tours renforce son équipe commerciale

Jet tours renforce son équipe commerciale
Transport

Transport

Grève SNCF, Air France : des perturbations à prévoir dans les transports le 2 décembre

Grève SNCF, Air France : des perturbations à prévoir dans les transports le 2 décembre
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Aéroport Marseille Provence : VINCI Immobilier réalisera le futur campus Aequatio

Aéroport Marseille Provence : VINCI Immobilier réalisera le futur campus Aequatio
Voyages responsables

Voyages Responsables

Appart’City lance le premier calculateur carbone intégré à la réservation

Appart’City lance le premier calculateur carbone intégré à la réservation
TravelJobs

Emploi & Formation

Paris, Strasbourg, Lyon, Nantes, Nice : Emirates recrute en décembre 2025

Paris, Strasbourg, Lyon, Nantes, Nice : Emirates recrute en décembre 2025
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias