Tout ce qu'il faut savoir pour réussir son voyage à AlUla

La monnaie nationale est le riyal saoudien (SAR). Chaque riyal contient 100 halalas. Pour se faire une idée de la valeur en euros des prix affichés dans les magasins, il faut les diviser par quatre ou cinq, un SAR valant 0,22 euro.



S'il peut être utile de disposer d'un peu d'argent liquide pour payer, en espèces, de menus achats, ce n'est pas indispensable non plus.



Il est en effet extrêmement facile de régler par carte de crédit, notamment Visa, Mastercard et American Express, que l'on fasse des achats dans les boutiques chics d'artisanat ou de joaillerie d’AlUla ou que l'on se contente d'acheter des dattes ou des épices dans les rues marchandes de la ville moderne.



Ceux qui veulent rapporter des souvenirs n’auront que l’embarras du choix. Des vêtements en soie aux bijoux en argent, en passant par le linge de maison brodé, les peintures sur bois, les objets en céramique, l'artisanat saoudien est très varié. Il est aussi extrêmement facile de trouver, dans les boutiques spécialisées, des épices ou des senteurs d'Arabie : cannelle, cardamome, noix de muscade, safran, henné, encens, pétales de roses, dattes bien sûr, mais aussi des cosmétiques bio à base de moringa, un arbre endémique qui a, notamment, de nombreuses propriétés antioxydantes.