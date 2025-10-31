TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TUI France : Christophe Lavail nous a quittés

une figure emblématique du monde du tourisme


TUI France vient d'annoncer le décès brutal de Christophe Lavail Directeur de la Production et des Clubs de TUI France.


Rédigé par le Lundi 24 Novembre 2025

TUI France : Christophe Lavail nous a quittés - Photo PB
C’est avec une immense tristesse que TUI France annonce le décès soudain de Christophe Lavail, survenu jeudi à l’âge de 62 ans.

Christophe était Directeur de la Production et des Clubs et une figure emblématique du monde du tourisme, reconnue pour son expertise, son engagement et son humanité.

Dans un communiqué, TUI France retrace de le parcours de Christophe Lavail.

Entré chez Nouvelles Frontières, puis TUI, il y a 22 ans, "Christophe a marqué l’histoire de notre entreprise par son professionnalisme, son sens de la convivialité, sa proximité avec ses équipes et sa passion pour son travail. Il était un collègue apprécié de tous, toujours à l’écoute, généreux et profondément attaché aux valeurs du voyage."

Christophe FUSS, Directeur Général de TUI France témoigne : « Nous perdons aujourd’hui bien plus qu’un collaborateur : Christophe était un ami, un pilier pour le service Clubs et pour TUI France. Son professionnalisme exemplaire, sa bienveillance et sa joie de vivre continueront d’inspirer chacun d’entre nous. Il a marqué notre histoire et nos coeurs ».

Toute la famille TUI France est endeuillée

"Toute la famille TUI France est endeuillée et pleure la perte d’un homme qui a contribué à faire rayonner nos marques et notre savoir-faire. Nombreux sont les salariés de TUI France qui ont des souvenirs inoubliables avec Christophe, et son rire raisonnera encore longtemps dans les bureaux de TUI France."

Par ce communiqué, toutes les équipes de TUI France souhaitent témoigner leur profonde affection et rendre hommage à Christophe.

"Nos pensées vont à sa famille – sa femme : Pascale, son fils : Martin, sa maman : Simone et sa soeur : Marie-Aline, à ses proches et à tous ceux qui ont eu la chance de travailler à ses côtés", précise encore le communiqué.

Toute l'équipe de TourMaG présente ses condoléances, à sa famille, à ses proches et aux équipes de TUI France.

