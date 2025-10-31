TUI France : Christophe Lavail nous a quittés

C’est avec une immense tristesse que TUI France annonce le décès soudain de Christophe Lavail, survenu jeudi à l’âge de 62 ans.



Christophe était Directeur de la Production et des Clubs et une figure emblématique du monde du tourisme, reconnue pour son expertise, son engagement et son humanité.



Dans un communiqué, TUI France retrace de le parcours de Christophe Lavail.



Entré chez Nouvelles Frontières, puis TUI, il y a 22 ans, "Christophe a marqué l’histoire de notre entreprise par son professionnalisme, son sens de la convivialité, sa proximité avec ses équipes et sa passion pour son travail. Il était un collègue apprécié de tous, toujours à l’écoute, généreux et profondément attaché aux valeurs du voyage."



Christophe FUSS, Directeur Général de TUI France témoigne : « Nous perdons aujourd’hui bien plus qu’un collaborateur : Christophe était un ami, un pilier pour le service Clubs et pour TUI France. Son professionnalisme exemplaire, sa bienveillance et sa joie de vivre continueront d’inspirer chacun d’entre nous. Il a marqué notre histoire et nos coeurs ».