La chronique de Camille Le Guilloux

Pour les professionnels du tourisme, le début d’année est la période idéale pour remettre la RSE au cœur des priorités. D'autant plus qu'en 2026, le cadre réglementaire devient de plus en plus structurant autour de la transition écologique, des enjeux sociaux et de la performance durable. CSRD, taxonomie européenne, réduction des déchets, sobriété énergétique... Camille Le Guilloux fait le point sur TourMaG.

Rédigé par Camille Le Guilloux le Mercredi 7 Janvier 2026

