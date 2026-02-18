Travel Agents Cup Junior : les inscriptions sont ouvertes pour l'édition 2026

Quatre récompenses seront attribuées à l'issue de la Travel Agents Cup Junior. Ici, les finalistes de l'édition 2025 - Photo : Amélia Brille
Les inscriptions pour la 9e édition de la Travel Agents Cup Junior sont ouvertes et ce, jusqu'au 30 avril 2026 à 23h59 pour l'ensemble des étudiants en tourisme de France Métropolitaine et d'Outre-Mer.
Pour candidater, les étudiants doivent envoyer un formulaire en ligne accompagné d'une vidéo de présentation du projet et de leurs motivations.
Le concours exige de concevoir une offre de séjour centrée sur la destination France, en répondant à un scénario client tiré au sort.
Les candidats devront simuler une situation réelle de vente en agence de voyages, incluant des contraintes de budget, de durée et de profil de voyageurs.
Déroulement de la finale et critères d'évaluation
La finale se tiendra le 17 septembre 2026 sur la scène du salon IFTM, où cinq finalistes sélectionnés présenteront leur proposition de séjour en quatre minutes.
Les prestations seront évaluées par un jury de professionnels (agents de voyages, journalistes, représentants d'associations) sur la pertinence technique de l'offre et la qualité de la prise de parole.
Les noms de ces 5 finalistes seront dévoilés entre mai et juin 2026.
Quatre récompenses seront attribuées à l'issue de l'événement : les trois prix du jury pour les "meilleurs promoteurs de la Destination France" et un prix du public basé sur un vote via les réseaux sociaux.
