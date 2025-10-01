TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Le tourisme chilien veut reconquérir les 87000 touristes français d'avant Covid

67 000 touristes français en 2024 contre 87000 en 2019...


Présent à l'IFTM la semaine dernière, en prélude à une campagne de promotion B to B et une campagne de communication B to C, le Sernatur (office de tourisme chilien) compte séduire le public français avec une base line qui invite à rêver : "Voyage infini. Découvrez le Chili".


Mercredi 1 Octobre 2025

Cristóbal Muñoz, responsable du marché européen du Sernatur, sur le stand du Chili à l'IFTM (© PB)

Aer Lingus
Bien que l'acmé de la crise du Covid soit passée depuis trois ans, les Français restent moins nombreux qu'avant la pandémie à visiter le Chili. Le SERNATUR (Service national du tourisme chilien) qui s'en désole, s'est donné pour objectif de retrouver les chiffres d'avant Covid sur le marché français.

Autrement dit les 87 000 touristes français de 2019.

Certes, le nombre de visiteurs a progressé de 5 % entre janvier et juin, si on compare 2024 à 2025), mais ce chiffre reste très en-deçà de l'objectif visé : en 2024, seulement 67 000 Français ont visité le Chili.

C'est donc avec l'ambition de reconquérir le marché français, que le Servicio Nacional de Turismo (un service public qui travaille sous la tutelle directe du ministère de l'économie) est venu à l'IFTM, la semaine dernière, accompagné par 13 opérateurs chiliens, parmi lesquels la compagnie de croisière Australis, qui emmènent ses clients jusqu'au mythique Cap Horn.

Cette présence à l'IFTM n'est, a expliqué à TourMaG, Cristóbal Muñoz, responsable du marché européen, qu'un élément du plan de reconquête élaboré par le SERNATUR.

Le tourisme chilien qui vient de changer d'agence de communication en France (désormais, Article Onze est chargée de cette destination), a en effet prévu toute une série d'actions de promotion et de communication. En B to B d'abord, le tout accompagné d'Eductours et de participation à divers salons. En B to C également, en misant notamment sur la presse et les réseaux sociaux.

La promesse d'un "Voyage infini"

Une fois encore, l'île de Pâques était en bonne place sur le stand du Chili à l'ILTM (© PB)

Autres articles
Pour séduire le public français, le Sernatur (office de tourisme chilien) mise sur une "base line" avec laquelle il espère faire rêver : "Voyage infini. Découvrez le Chili". Elle suggère en effet de grands espaces sauvages à visiter.

De fait, le territoire du Chili occupe une étroite bande continentale longue de 4300 km du nord au sud. Coincée entre l'Océan Pacifique d'un côté, et les Andes de l'autre, elle va du désert d'Atacama (réputé le plus aride de la planète) -au nord-, jusqu'au cap Horn où soufflent les vents à 300 km/h, au sud et même jusqu'à des territoires antarctiques.

Entre les deux, de hautes montagnes, des glaciers, des volcans, des fjords enneigés, mais aussi les étendues herbeuses et ventées de la Patagonie, des plages de rêve, des vignobles. Et aussi, un peu à l'écart dans le Pacifique, la célèbre île de Pâques.

Si ces paysages tout contrastés sont déjà réputés, la qualité du ciel chilien est moins connue. "Nous avons le ciel le plus pur du monde", assure cependant Cristóbal Muñoz.

Le Sernatur fait donc la promotion de "l'astrotourisme chilien", au même titre qu'il met en avant la nature, la gastronomie et les désormais excellents vins chiliens, ou encore sa culture. Le Chili, observe Cristóbal Muñoz, est "le pays des peuples indigènes Mapuche, Alpatamas (dans le désert d'Atacama), Rapa Nui (sur l'île de Pâques) mais aussi celui du poète Pablo Neruda connu dans le monde entier".

"On peut visiter le Chili toute l'année", assure aussi Cristóbal Muñoz. "N'oubliez pas, dit-il, que le Chili se trouve dans l'hémisphère sud. Quand c'est l'hiver en France, c'est l'été au Chili. Mais il est aussi très agréable de visiter le Chili au printemps (c'est à dire en novembre - décembre en France) ou à l'automne (c'est à dire entre mars et mai en France)".

La durée du vol entre Paris et Santiago du Chili peut cependant faire réfléchir : il dure environ 14 heures et c'est le plus long vol sans escale d'Air France.

chili, iftm
