Le tourisme chilien veut reconquérir les 87000 touristes français d'avant Covid

Pour séduire le public français, le Sernatur (office de tourisme chilien) mise sur une "base line" avec laquelle il espère faire rêver : " Voyage infini. Découvrez le Chili ". Elle suggère en effet de grands espaces sauvages à visiter.



De fait, le territoire du Chili occupe une étroite bande continentale longue de 4300 km du nord au sud. Coincée entre l'Océan Pacifique d'un côté, et les Andes de l'autre, elle va du désert d'Atacama (réputé le plus aride de la planète) -au nord-, jusqu'au cap Horn où soufflent les vents à 300 km/h, au sud et même jusqu'à des territoires antarctiques.



Entre les deux, de hautes montagnes, des glaciers, des volcans, des fjords enneigés, mais aussi les étendues herbeuses et ventées de la Patagonie, des plages de rêve, des vignobles. Et aussi, un peu à l'écart dans le Pacifique, la célèbre île de Pâques.



Si ces paysages tout contrastés sont déjà réputés, la qualité du ciel chilien est moins connue. " Nous avons le ciel le plus pur du monde" , assure cependant Cristóbal Muñoz.



Le Sernatur fait donc la promotion de "l'astrotourisme chilien", au même titre qu'il met en avant la nature, la gastronomie et les désormais excellents vins chiliens, ou encore sa culture. Le Chili, observe Cristóbal Muñoz, est " le pays des peuples indigènes Mapuche, Alpatamas (dans le désert d'Atacama), Rapa Nui (sur l'île de Pâques) mais aussi celui du poète Pablo Neruda connu dans le monde entier".



"On peut visiter le Chili toute l'année" , assure aussi Cristóbal Muñoz. " N'oubliez pas, dit-il, que le Chili se trouve dans l'hémisphère sud. Quand c'est l'hiver en France, c'est l'été au Chili. Mais il est aussi très agréable de visiter le Chili au printemps (c'est à dire en novembre - décembre en France) ou à l'automne (c'est à dire entre mars et mai en France)".



La durée du vol entre Paris et Santiago du Chili peut cependant faire réfléchir : il dure environ 14 heures et c'est le plus long vol sans escale d'Air France.