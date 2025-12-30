Au Laos, la Fête des Lumières et le Nouvel An attirent chaque année davantage de voyageurs

La Fête des Lumières au Laos est un moment fort pour les voyageurs, qui découvrent une dimension spirituelle et esthétique rare - DepositPhotos.com, Easia Travel
TourMaG - Comment décririez-vous l’ambiance des fêtes de fin d’année au Laos ?
Benoît Delaby : Au Laos, les fêtes de fin d’année ne sont pas célébrées de la même manière qu’en Occident : ici, elles se vivent avant tout à travers des traditions locales profondément ancrées, marquées par la spiritualité bouddhiste et par la richesse culturelle des différentes ethnies.
TourMaG - Quelles sont les traditions ou événements les plus emblématiques à cette période ?
Benoît Delaby : Il y a d'abord, la Fête des Lumières. Elle est intimement liée à Boun Ock Phansa, la fin du carême bouddhiste, qui marque la conclusion de trois mois de retraite monastique.
C’est en réalité cet événement spirituel majeur qui donne le coup d’envoi de 2 jours de célébrations lumineuses dans tout le pays.
Durant la Fête des Lumières, ou Boun Lai Heua Fai, les habitants déposent de petits bateaux illuminés sur le fleuve pour remercier les esprits de l’eau et chasser les mauvaises énergies.
Les rues s’illuminent de lanternes colorées, les monastères résonnent de chants, et l’ensemble crée une ambiance magique, presque irréelle.
À Luang Prabang notamment, des processions de lanternes, des temples illuminés et des bateaux décorés créent un spectacle unique sur le Mékong. C’est un moment fort pour les voyageurs, qui découvrent une dimension spirituelle et esthétique rare.
Durant le Nouvel An hmong et khmu, les communautés organisent des festivités très identitaires, marquées par des danses et des tenues traditionnelles magnifiques - Photo : Easia Travel
TourMaG - Quid du Nouvel An ?
Benoît Delaby : Dans les régions montagneuses du nord, les communautés hmong et khmu célèbrent leur Nouvel An traditionnel entre décembre et janvier.
Ce sont des festivités vivantes, très identitaires, marquées par des danses, des tenues traditionnelles magnifiques et des rituels de purification qui symbolisent le renouveau.
On assiste à des jeux traditionnels, des combats de balles (pov pob), des musiques jouées avec la khen, et une ambiance familiale très chaleureuse. C’est une opportunité exceptionnelle pour approcher des cultures souvent méconnues.
TourMaG - Ces fêtes ont-elles un impact sur l’attractivité touristique ?
Benoît Delaby : Oui, de plus en plus. La Fête des Lumières attire chaque année davantage de voyageurs à la recherche d’expériences authentiques et spirituelles. Elle se classe parmi les moments les plus photogéniques et inspirants pour découvrir le Laos.
Le Nouvel An hmong et khmu, bien que moins connu du grand public, commence également à séduire des visiteurs curieux de rencontrer les communautés ethniques dans un cadre respectueux et immersif.
Ces traditions offrent une alternative aux célébrations plus « classiques » de fin d’année, avec une dimension culturelle très forte qui séduit particulièrement le marché francophone.
TourMaG - Proposez-vous des programmes spéciaux "fêtes de fin d’année" pour les agences et tour-opérateurs ?
Benoît Delaby : Nous travaillons de plus en plus avec nos clients sur la mise en place de programmes centrés autour de la Fête des Lumières.
C’est pour eux, un excellent moyen de proposer un programme évènementiel, intégrant un moment unique, attrayant et suscitant un intérêt fort, ce qui permet au passage de donner plus de visibilité au Laos.
TourMaG - Comment s’annonce le début d'année 2026 pour votre agence ?
Benoît Delaby : Le début 2026 s’annonce encourageant : les demandes sont importantes, le Laos confirme son statut de destination culturelle et nature, et nous observons un regain d’intérêt pour les expériences authentiques et hors des sentiers battus.
Nous mettons également l’accent sur la durabilité, un aspect clé du tourisme dans le pays.
TourMaG - Quels seront vos grands axes de développement ?
Benoît Delaby : Nous allons concentrer notre développement au Laos sur le concept de slow travel, en créant des programmes uniques mettant en valeur la culture et la nature du pays, afin d’encourager les voyageurs à prolonger leur séjour au Laos.
TourMaG - Quels messages clés souhaitez-vous adresser aux agences et tour-opérateurs français pour 2026 ?
Benoît Delaby : Le Laos demeure une destination profondément authentique, accueillante et sereine.
C’est un pays qui se découvre avec le cœur, à travers ses rencontres, sa spiritualité, et une douceur de vivre unique en Asie.
Nous invitons les agences à proposer des voyages différents, plus lents, centrés sur l’essentiel : la culture vivante, la nature préservée, et les traditions encore très présentes.
2026 sera une belle année pour découvrir ou redécouvrir le Laos et soutenir une destination qui place l’humain et la durabilité au centre de son développement touristique.
Gentiane ROMANET
