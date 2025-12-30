Nos bureaux sont fermés du 20/12 au 04/01. Retour de la newsletter quotidienne le 05/01/2026. Passez de bonnes fêtes !
TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e

Nos bureaux sont fermés du 20/12 au 04/01. Retour de la newsletter quotidienne le 05/01/2026.
Passez de bonnes fêtes !
logo DestiMaG  
Recherche avancée

Au Laos, la Fête des Lumières et le Nouvel An attirent chaque année davantage de voyageurs

TourMaG fait le tour du monde des fêtes de fin d'année avec les DMC


Alors que les fêtes de fin d’année se préparent aux quatre coins du globe, TourMaG donne la parole aux DMC pour décrypter les traditions locales et les temps forts de la saison. L'occasion pour eux de faire découvrir leurs traditions, leurs réalités de terrain et leurs perspectives touristiques... mais aussi de dévoiler leurs projets et priorités pour 2026. Aujourd'hui, direction le Laos, avec Benoît Delaby, chef de produits Laos basé à Luang Prabang, pour l'agence Easia Travel.


Rédigé par le Mercredi 31 Décembre 2025

La Fête des Lumières au Laos est un moment fort pour les voyageurs, qui découvrent une dimension spirituelle et esthétique rare - DepositPhotos.com, Easia Travel
La Fête des Lumières au Laos est un moment fort pour les voyageurs, qui découvrent une dimension spirituelle et esthétique rare - DepositPhotos.com, Easia Travel
Aerticket
TourMaG - Comment décririez-vous l’ambiance des fêtes de fin d’année au Laos ?

Benoît Delaby : Au Laos, les fêtes de fin d’année ne sont pas célébrées de la même manière qu’en Occident : ici, elles se vivent avant tout à travers des traditions locales profondément ancrées, marquées par la spiritualité bouddhiste et par la richesse culturelle des différentes ethnies.

TourMaG - Quelles sont les traditions ou événements les plus emblématiques à cette période ?

Benoît Delaby : Il y a d'abord, la Fête des Lumières. Elle est intimement liée à Boun Ock Phansa, la fin du carême bouddhiste, qui marque la conclusion de trois mois de retraite monastique.

C’est en réalité cet événement spirituel majeur qui donne le coup d’envoi de 2 jours de célébrations lumineuses dans tout le pays.

Durant la Fête des Lumières, ou Boun Lai Heua Fai, les habitants déposent de petits bateaux illuminés sur le fleuve pour remercier les esprits de l’eau et chasser les mauvaises énergies.

Les rues s’illuminent de lanternes colorées, les monastères résonnent de chants, et l’ensemble crée une ambiance magique, presque irréelle.

À Luang Prabang notamment, des processions de lanternes, des temples illuminés et des bateaux décorés créent un spectacle unique sur le Mékong. C’est un moment fort pour les voyageurs, qui découvrent une dimension spirituelle et esthétique rare.

Durant le Nouvel An hmong et khmu, les communautés organisent des festivités très identitaires, marquées par des danses et des tenues traditionnelles magnifiques - Photo : Easia Travel
Durant le Nouvel An hmong et khmu, les communautés organisent des festivités très identitaires, marquées par des danses et des tenues traditionnelles magnifiques - Photo : Easia Travel
Autres articles
TourMaG - Quid du Nouvel An ?

Benoît Delaby : Dans les régions montagneuses du nord, les communautés hmong et khmu célèbrent leur Nouvel An traditionnel entre décembre et janvier.

Ce sont des festivités vivantes, très identitaires, marquées par des danses, des tenues traditionnelles magnifiques et des rituels de purification qui symbolisent le renouveau.

On assiste à des jeux traditionnels, des combats de balles (pov pob), des musiques jouées avec la khen, et une ambiance familiale très chaleureuse. C’est une opportunité exceptionnelle pour approcher des cultures souvent méconnues.

TourMaG - Ces fêtes ont-elles un impact sur l’attractivité touristique ?

Benoît Delaby : Oui, de plus en plus. La Fête des Lumières attire chaque année davantage de voyageurs à la recherche d’expériences authentiques et spirituelles. Elle se classe parmi les moments les plus photogéniques et inspirants pour découvrir le Laos.

Le Nouvel An hmong et khmu, bien que moins connu du grand public, commence également à séduire des visiteurs curieux de rencontrer les communautés ethniques dans un cadre respectueux et immersif.

Ces traditions offrent une alternative aux célébrations plus « classiques » de fin d’année, avec une dimension culturelle très forte qui séduit particulièrement le marché francophone.

TourMaG - Proposez-vous des programmes spéciaux "fêtes de fin d’année" pour les agences et tour-opérateurs ?

Benoît Delaby : Nous travaillons de plus en plus avec nos clients sur la mise en place de programmes centrés autour de la Fête des Lumières.

C’est pour eux, un excellent moyen de proposer un programme évènementiel, intégrant un moment unique, attrayant et suscitant un intérêt fort, ce qui permet au passage de donner plus de visibilité au Laos.

TourMaG - Comment s’annonce le début d'année 2026 pour votre agence ?

Benoît Delaby : Le début 2026 s’annonce encourageant : les demandes sont importantes, le Laos confirme son statut de destination culturelle et nature, et nous observons un regain d’intérêt pour les expériences authentiques et hors des sentiers battus.

Nous mettons également l’accent sur la durabilité, un aspect clé du tourisme dans le pays.

TourMaG - Quels seront vos grands axes de développement ?

Benoît Delaby : Nous allons concentrer notre développement au Laos sur le concept de slow travel, en créant des programmes uniques mettant en valeur la culture et la nature du pays, afin d’encourager les voyageurs à prolonger leur séjour au Laos.

TourMaG - Quels messages clés souhaitez-vous adresser aux agences et tour-opérateurs français pour 2026 ?

Benoît Delaby : Le Laos demeure une destination profondément authentique, accueillante et sereine.

C’est un pays qui se découvre avec le cœur, à travers ses rencontres, sa spiritualité, et une douceur de vivre unique en Asie.

Nous invitons les agences à proposer des voyages différents, plus lents, centrés sur l’essentiel : la culture vivante, la nature préservée, et les traditions encore très présentes.

2026 sera une belle année pour découvrir ou redécouvrir le Laos et soutenir une destination qui place l’humain et la durabilité au centre de son développement touristique.

Retrouvez tous les articles de notre série "Fêtes du monde", réalisée avec les DMC, en cliquant sur ce lien.

Gentiane ROMANET - Photo : TourMaG
Gentiane ROMANET - Photo : TourMaG
Easia Travel fait partie de l'annuaire des DMC, DestiMaG by TourMaG.com.

Pour faire connaître votre agence réceptive et être référencé dans l'annuaire DestiMaG, contactez Gentiane ROMANET, directrice commerciale :

Mail : gentiane@tourmag.com
TEL. +33 6 76 50 55 75


Lu 267 fois

Tags : easia travel, laos, seriedmchiver2025
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Brand News DestiMaG

Explorez Oman : hôtels, activités et itinéraires authentiques avec Worldia !

Explorez Oman : hôtels, activités et itinéraires authentiques avec Worldia !
Encore confidentiel, infiniment authentique et d'une beauté qui défie les clichés, le Sultanat...
Communiqués des agences touristiques locales

Communiqués des agences touristiques locales

Avec les GIR de Passion Brazil, partez à la découverte de ce gigantesque pays, mosaïque de sensations et de paysages

Avec les GIR de Passion Brazil, partez à la découverte de ce gigantesque pays, mosaïque de sensations et de paysages
Actus Visas

Actus Visas

Air Antilles suspendue du BSP par l’IATA

Air Antilles suspendue du BSP par l’IATA
VOS AGENCES TOURISTIQUES LOCALES
Dernière heure

Au Laos, la Fête des Lumières et le Nouvel An attirent chaque année davantage de voyageurs

Fêtes du monde : le Nouvel An en Mongolie, "un moment très chaleureux malgré les -30°C !"

Voyages à Cuba : clap de fin pour Havanatours

Le groupe Marietton acquiert Japan Experience

Passez à l’action : la RSE, un levier clé pour le tourisme !

Brand News

La Pologne à l’horizon 2026/2027

La Pologne à l’horizon 2026/2027
La Pologne s’impose progressivement comme l’une des étoiles montantes du tourisme européen, et...
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
Publi-news

Publi-news

Les Salons du Tourisme : un rendez-vous clé pour dynamiser votre activité !

Les Salons du Tourisme : un rendez-vous clé pour dynamiser votre activité !

DITEX 2026 : Le goût des autres, ou la promesse d’un business réenchanté

DITEX 2026 : Le goût des autres, ou la promesse d’un business réenchanté
AirMaG

AirMaG

Corsair : Bruxelles offre un cadeau de Noël à la compagnie !

Corsair : Bruxelles offre un cadeau de Noël à la compagnie !
CruiseMaG

CruiseMaG

MSC Croisières ouvre les ventes de sa World Cruise 2028

MSC Croisières ouvre les ventes de sa World Cruise 2028
Distribution

Distribution

JC - Les Bons Tuyaux débarque sur TourMaG dès janvier

JC - Les Bons Tuyaux débarque sur TourMaG dès janvier
Futuroscopie

Futuroscopie

De l’auberge de jeunesse au Generator : toute une histoire [ABO]

De l’auberge de jeunesse au Generator : toute une histoire [ABO]
HotelMaG

Hébergement

La Plagne, Tignes : Cîmehôtel investit dans l’avenir de l’hôtellerie alpine

La Plagne, Tignes : Cîmehôtel investit dans l’avenir de l’hôtellerie alpine
La Travel Tech

La Travel Tech

Intelligence artificielle : comment l'utiliser au quotidien en agences de voyages ?

Intelligence artificielle : comment l'utiliser au quotidien en agences de voyages ?
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Luxe et hospitalité : voici les cinq tendances de fond à surveiller !

Luxe et hospitalité : voici les cinq tendances de fond à surveiller !
Partez en France

Partez en France

Atout France choisit Cognac pour la 11ᵉ édition de Destination Vignobles

Atout France choisit Cognac pour la 11ᵉ édition de Destination Vignobles
Production

Production

Voyages à Cuba : clap de fin pour Havanatours

Voyages à Cuba : clap de fin pour Havanatours
Transport

Transport

Marseille : les travaux de la Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur (LNPCA) officiellement lancés

Marseille : les travaux de la Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur (LNPCA) officiellement lancés
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Voyage d’affaires : trois forces redessinent l’industrie et imposent un nouveau modèle

Voyage d’affaires : trois forces redessinent l’industrie et imposent un nouveau modèle
Voyages responsables

Voyages Responsables

Passez à l’action : la RSE, un levier clé pour le tourisme !

Passez à l’action : la RSE, un levier clé pour le tourisme !
TravelJobs

Emploi & Formation

MARIETTON DEVELOPPEMENT

MARIETTON DEVELOPPEMENT
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias