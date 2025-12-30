Au Laos, la Fête des Lumières et le Nouvel An attirent chaque année davantage de voyageurs

TourMaG - Proposez-vous des programmes spéciaux "fêtes de fin d’année" pour les agences et tour-opérateurs ?



Benoît Delaby : Nous travaillons de plus en plus avec nos clients sur la mise en place de programmes centrés autour de la Fête des Lumières.



C’est pour eux, un excellent moyen de proposer un programme évènementiel, intégrant un moment unique, attrayant et suscitant un intérêt fort, ce qui permet au passage de donner plus de visibilité au Laos.



TourMaG - Comment s’annonce le début d'année 2026 pour votre agence ?



Benoît Delaby : Le début 2026 s’annonce encourageant : les demandes sont importantes, le Laos confirme son statut de destination culturelle et nature, et nous observons un regain d’intérêt pour les expériences authentiques et hors des sentiers battus.



Nous mettons également l’accent sur la durabilité, un aspect clé du tourisme dans le pays.



TourMaG - Quels seront vos grands axes de développement ?



Benoît Delaby : Nous allons concentrer notre développement au Laos sur le concept de slow travel, en créant des programmes uniques mettant en valeur la culture et la nature du pays, afin d’encourager les voyageurs à prolonger leur séjour au Laos.



TourMaG - Quels messages clés souhaitez-vous adresser aux agences et tour-opérateurs français pour 2026 ?



Benoît Delaby : Le Laos demeure une destination profondément authentique, accueillante et sereine.



C’est un pays qui se découvre avec le cœur, à travers ses rencontres, sa spiritualité, et une douceur de vivre unique en Asie.



Nous invitons les agences à proposer des voyages différents, plus lents, centrés sur l’essentiel : la culture vivante, la nature préservée, et les traditions encore très présentes.



2026 sera une belle année pour découvrir ou redécouvrir le Laos et soutenir une destination qui place l’humain et la durabilité au centre de son développement touristique.