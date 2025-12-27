Nos bureaux sont fermés du 20/12 au 04/01. Retour de la newsletter quotidienne le 05/01/2026. Passez de bonnes fêtes !
TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e

Les fêtes de fin d’année en Amérique du Nord, "c’est tout un art !"

TourMaG fait le tour du monde des fêtes de fin d'année avec les DMC


Alors que les fêtes de fin d’année se préparent aux quatre coins du globe, TourMaG donne la parole aux DMC pour décrypter les traditions locales et les temps forts de la saison. L'occasion pour eux de faire découvrir leurs traditions, leurs réalités de terrain et leurs perspectives touristiques... mais aussi de dévoiler leurs projets et priorités pour 2026. Aujourd'hui, direction l'Amérique du Nord avec Mathilde Oms, responsable marketing et développement pour les marchés francophones de Toundra Voyages.


Rédigé par le Dimanche 28 Décembre 2025

Aux Etats-Unis, la période des fêtes de fin d'année est marquée par un fort esprit de partage, des traditions familiales bien ancrées, et une réelle capacité à transformer l’hiver en une expérience de voyage à part entière - DepositPhotos.com, stu99
TourMaG - Comment décririez-vous l’ambiance des fêtes de fin d’année en Amérique du Nord ?

Mathilde Oms : Les fêtes de fin d’année en Amérique du Nord, c’est tout un art !

Que ce soit au Canada ou aux États-Unis, l’atmosphère est à la fois chaleureuse, immersive et très visuelle.

Au Canada, l’hiver devient un décor à part entière : le manteau blanc de neige, les villes illuminées, les grands espaces silencieux… Les célébrations se vivent souvent en extérieur, au rythme de l’hiver nordique, entre traditions héritées d’Europe, influences autochtones et culture nord-américaine contemporaine.

On peut par exemple aller couper son propre sapin dans une sapinière, patiner sur un lac gelé en plein cœur de la ville, ou célébrer Noël dans un chalet au cœur de la nature enneigée.

Aux États-Unis, l’ambiance est tout aussi festive, avec une mise en scène spectaculaire des fêtes, notamment dans les grandes métropoles. Difficile de ne pas penser à New York, à ses décorations iconiques et à cette atmosphère digne de l’imaginaire collectif, largement nourri par le cinéma et la culture populaire.

Dans les deux pays, cette période est marquée par un fort esprit de partage, des traditions familiales bien ancrées, et une réelle capacité à transformer l’hiver en une expérience de voyage à part entière.

TourMaG - Quelles sont les traditions ou événements les plus emblématiques à cette période ?

Mathilde Oms : Au Canada, plusieurs temps forts rythment la saison :

• les marchés de Noël à Québec, Montréal, Ottawa ou Toronto, inspirés des traditions européennes mais parfaitement adaptés au climat nord-américain ;

• les festivals de lumière et de glace, comme les SnowDays Festival à Banff, au cœur des Rocheuses, ou les nombreux événements hivernaux proposés à Montréal, qui se transforme en véritable terrain de jeu festif ;

• les expériences hivernales emblématiques : traîneau à chiens, raquettes, patinage sur lacs gelés ou sur le canal Rideau à Ottawa, bains nordiques, l’impressionnant hôtel de Glace de Saint-Gabriel-de-Valcartier… de quoi vivre une immersion en Amérique du Nord avec ce parfait équilibre entre aventures en plein air et parenthèses cocooning ;

• une gastronomie de saison généreuse et réconfortante : tourtière, pâté à la viande, ragoût traditionnel, dinde, pumpkin pecan pie, tarte au sucre, lait de poule, etc. Autant de spécialités qui participent pleinement à l’expérience.

Aux États-Unis, on retrouve :

• les grandes parades et illuminations (New York, Chicago, San Francisco) ;

• les spectacles de Noël et shows musicaux d’envergure ;

• une gastronomie tout aussi présente ;

• le Nouvel An, célébré de manière très festive, avec des rassemblements emblématiques comme celui de Times Square.

TourMaG - Ces fêtes ont-elles un impact fort sur l’attractivité touristique de votre destination ?

Mathilde Oms : Oui clairement, et de plus en plus.

Les fêtes de fin d’année participent pleinement à la féérie des destinations nord-américaines. L’hiver n’est plus perçu comme une limite, mais comme une promesse d’expériences exclusives, immersives et fascinantes.

Pour les voyageurs européens, cette période répond à une véritable recherche de sens : vivre un Noël différent, plus grand, plus authentique, tout en profitant d’expériences uniques qu’on ne retrouve nulle part ailleurs.

TourMaG - Proposez-vous des produits ou programmes spécifiques « fêtes de fin d’année » pour les agences et tour-opérateurs ?

Mathilde Oms : Bien sûr. Chez Toundra, nous accompagnons activement les agences sur cette période avec des programmes hivernaux clés en main, adaptables pour le temps des fêtes, notamment au Québec, en Ontario, dans l’Ouest canadien ou aux Etats-Unis, que ce soit sur New-York, dans l’effervescence du Sud-Est ou encore au cœur des parcs de l’Ouest, combinant alors célébrations locales, nature et expériences hivernales.

Nous travaillons tout en sur-mesure : nos produits sont modulables et s’adaptent aussi bien aux familles qu’aux couples ou entre amis.

En tant que réceptif, notre rôle est justement de transformer une période parfois perçue comme « complexe » en un produit fluide, bien rythmé et parfaitement maîtrisé sur le plan logistique pour les agences.

TourMaG - Comment s’annonce le début d’année 2026 pour votre agence ?

Mathilde Oms : Très dynamique ! Le début d’année 2026 s’annonce porté par une demande déjà soutenue sur nos destinations, avec un intérêt croissant pour les voyages expérientiels et les itinéraires hors des sentiers battus.

Nous observons une réelle maturité du marché : les agences recherchent des produits plus différenciants, des itinéraires bien construits, porteurs de sens et intégrant une dimension plus authentique. Une approche pleinement alignée avec l’ADN de Toundra Voyages !

TourMaG - Quels seront vos grands axes de développement pour 2026 ?

Mathilde Oms : Pour 2026, nos priorités sont claires :

• renforcer notre offre, avec un accent sur les régions authentiques, les expériences quatre saisons et des produits immersifs ;

• poursuivre la digitalisation de nos outils afin de simplifier le travail des agences : contenus réguliers, fiches produits, ressources pédagogiques, webinaires, etc. Nous souhaitons aller bien au-delà de notre rôle de réceptif et accompagner les agents tout au long de leur parcours de vente, en leur faisant bénéficier pleinement de notre expertise terrain ;

• consolider nos partenariats locaux, garants de qualité, de sens et de durabilité ;

• faire profiter de notre organisation et nos services pour soutenir efficacement nos partenaires distributeurs, avec une ligne directrice simple : offrir un accompagnement fluide, structuré et hautement qualitatif. De la prise en charge premium des dossiers à forte valeur ajoutée à l’accompagnement commercial de proximité en France, en passant par le développement de produits sur-mesure, tout est pensé pour faciliter le quotidien des agents et leur permettre de se concentrer sur l’essentiel : conseiller et satisfaire leurs clients avec des expériences uniques et différenciantes.

TourMaG - Quels messages clés souhaitez-vous adresser aux agences et tour-opérateurs français pour 2026 ?

Mathilde Oms : L’Amérique du Nord est une destination quatre saisons, et chacune d’elles révèle des expériences et des émotions différentes.

2026 est l’année idéale pour proposer des voyages plus authentiques, plus responsables et plus immersifs.

Chez Toundra, faire découvrir l’Amérique du Nord autrement à vos voyageurs, ce ne sont pas des paroles en l’air ! C’est dans notre ADN d’apporter notre expertise sur toute l’Amérique du Nord, d’Ouest en Est, du Canada aux États-Unis avec un catalogue inspirant et audacieux et une palette d’expériences allant des plus iconiques aux plus insolites.

Retrouvez tous les articles de notre série "Fêtes du monde", réalisée avec les DMC, en cliquant sur ce lien.

Gentiane ROMANET - Photo : TourMaG
Toundra Voyages fait partie de l'annuaire des DMC, DestiMaG by TourMaG.com.

Pour faire connaître votre agence réceptive et être référencé dans l'annuaire DestiMaG, contactez Gentiane ROMANET, directrice commerciale :

Mail : gentiane@tourmag.com
TEL. +33 6 76 50 55 75


Tags : canada, etats unis, seriedmchiver2025, toundra voyages, usa
