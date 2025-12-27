Les fêtes de fin d’année en Amérique du Nord, "c’est tout un art !"

TourMaG - Proposez-vous des produits ou programmes spécifiques « fêtes de fin d’année » pour les agences et tour-opérateurs ?



Mathilde Oms : Bien sûr. Chez Toundra, nous accompagnons activement les agences sur cette période avec des programmes hivernaux clés en main, adaptables pour le temps des fêtes, notamment au Québec, en Ontario, dans l’Ouest canadien ou aux Etats-Unis, que ce soit sur New-York, dans l’effervescence du Sud-Est ou encore au cœur des parcs de l’Ouest, combinant alors célébrations locales, nature et expériences hivernales.



Nous travaillons tout en sur-mesure : nos produits sont modulables et s’adaptent aussi bien aux familles qu’aux couples ou entre amis.



En tant que réceptif, notre rôle est justement de transformer une période parfois perçue comme « complexe » en un produit fluide, bien rythmé et parfaitement maîtrisé sur le plan logistique pour les agences.



TourMaG - Comment s’annonce le début d’année 2026 pour votre agence ?



Mathilde Oms : Très dynamique ! Le début d’année 2026 s’annonce porté par une demande déjà soutenue sur nos destinations, avec un intérêt croissant pour les voyages expérientiels et les itinéraires hors des sentiers battus.



Nous observons une réelle maturité du marché : les agences recherchent des produits plus différenciants, des itinéraires bien construits, porteurs de sens et intégrant une dimension plus authentique. Une approche pleinement alignée avec l’ADN de Toundra Voyages !



TourMaG - Quels seront vos grands axes de développement pour 2026 ?



Mathilde Oms : Pour 2026, nos priorités sont claires :



• renforcer notre offre, avec un accent sur les régions authentiques, les expériences quatre saisons et des produits immersifs ;



• poursuivre la digitalisation de nos outils afin de simplifier le travail des agences : contenus réguliers, fiches produits, ressources pédagogiques, webinaires, etc. Nous souhaitons aller bien au-delà de notre rôle de réceptif et accompagner les agents tout au long de leur parcours de vente, en leur faisant bénéficier pleinement de notre expertise terrain ;



• consolider nos partenariats locaux, garants de qualité, de sens et de durabilité ;



• faire profiter de notre organisation et nos services pour soutenir efficacement nos partenaires distributeurs, avec une ligne directrice simple : offrir un accompagnement fluide, structuré et hautement qualitatif. De la prise en charge premium des dossiers à forte valeur ajoutée à l’accompagnement commercial de proximité en France, en passant par le développement de produits sur-mesure, tout est pensé pour faciliter le quotidien des agents et leur permettre de se concentrer sur l’essentiel : conseiller et satisfaire leurs clients avec des expériences uniques et différenciantes.



TourMaG - Quels messages clés souhaitez-vous adresser aux agences et tour-opérateurs français pour 2026 ?



Mathilde Oms : L’Amérique du Nord est une destination quatre saisons, et chacune d’elles révèle des expériences et des émotions différentes.



2026 est l’année idéale pour proposer des voyages plus authentiques, plus responsables et plus immersifs.



Chez Toundra, faire découvrir l’Amérique du Nord autrement à vos voyageurs, ce ne sont pas des paroles en l’air ! C’est dans notre ADN d’apporter notre expertise sur toute l’Amérique du Nord, d’Ouest en Est, du Canada aux États-Unis avec un catalogue inspirant et audacieux et une palette d’expériences allant des plus iconiques aux plus insolites.