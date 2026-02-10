Chaque année, le même scénario se répète. À la publication des prévisions, les économistes sont pessimistes sur les États-Unis et optimistes sur l’Europe. Puis, dès janvier, le discours s’inverse. C’est exactement ce qui vient de se produire. Le consensus anticipe désormais une croissance américaine proche de 2,5 % en 2026, contre seulement 1,2 % en zone euro.



Dans les deux cas, on est proche de la croissance potentielle, c’est-à-dire le rythme jugé optimal quand l’économie tourne à plein régime. Le problème de la zone euro est que cette croissance potentielle est très faible, freinée par une productivité atone. Entre 2019 et 2024, les gains de productivité cumulés ont atteint 9,4 % aux États-Unis, contre à peine 2 % en zone euro. L’écart s’explique en grande partie par les investissements massifs américains dans l’intelligence artificielle, alors que l’Europe est restée en retrait.



À l’intérieur même de l’Europe, les situations sont très contrastées. L’Espagne s’en sort le mieux ces dernières années, avec une croissance de 2,8 % en 2025. Ce résultat repose sur de fortes dépenses publiques, le soutien de la relance européenne post-Covid et surtout un essor spectaculaire des services. Il ne s’agit pas seulement du tourisme : l’assurance, les services aux entreprises et le conseil ont fortement progressé. La croissance espagnole est donc à la fois solide et diversifiée.



Plus à l’est, en dehors de la zone euro, les performances sont encore plus marquantes. La Pologne, qui ambitionnait il y a quarante ans de devenir le « Japon de l’Europe », a atteint cet objectif et dépasse désormais le Japon en niveau de richesse. Son industrie représente 25 % de son économie et la croissance a atteint 3,6 % l’an dernier.



Les fonds européens ont joué un rôle, mais c’est surtout leur bonne utilisation qui a fait la différence. Dans d’autres pays de la région, la corruption a limité les effets. Le zloty (Pologne), en revanche, est resté remarquablement stable face à l’euro depuis vingt ans, ce qui explique la réticence polonaise à rejoindre la zone euro malgré le respect des critères.



La France, dans ce contexte, tient plutôt bien malgré une forte instabilité fiscale et politique depuis la dissolution qui a suivi les élections européennes. La croissance ne s’effondre pas, mais elle reste faible : 1,1 % en 2024, 0,9 % en 2025 et probablement autour de 1 % cette année.



C’est insuffisant pour enclencher une dynamique positive sur l’emploi ou améliorer durablement la répartition des richesses. En revanche, aucun scénario de récession ne se dessine, ce qui est déjà une bonne nouvelle. Le principal risque à court terme serait une poursuite de l’appréciation de l’euro face au dollar vers 1,25, un niveau crédible mais potentiellement très pénalisant pour les exportateurs.