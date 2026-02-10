TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo TourMaG  
Recherche avancée

Marché des changes : L’euro résiste, le yen s’enfonce et le dollar joue les refuges [ABO]

La chronique de Mondial Change, spécialiste paiements internationaux et risque de change


Croissance atone en zone euro, envolée espagnole et puissance polonaise : le Vieux Continent avance à plusieurs vitesses. Quel impact sur l'euro face au dollar, au yen et à la livre sterling ?


Rédigé par le Mardi 10 Février 2026

Situation économique

Marché des changes : L’euro résiste, le yen s’enfonce et le dollar joue les refuges - Depositphotos.com Author ikinciadres
Marché des changes : L’euro résiste, le yen s’enfonce et le dollar joue les refuges - Depositphotos.com Author ikinciadres
Climats du Monde
Chaque année, le même scénario se répète. À la publication des prévisions, les économistes sont pessimistes sur les États-Unis et optimistes sur l’Europe. Puis, dès janvier, le discours s’inverse. C’est exactement ce qui vient de se produire. Le consensus anticipe désormais une croissance américaine proche de 2,5 % en 2026, contre seulement 1,2 % en zone euro.

Dans les deux cas, on est proche de la croissance potentielle, c’est-à-dire le rythme jugé optimal quand l’économie tourne à plein régime. Le problème de la zone euro est que cette croissance potentielle est très faible, freinée par une productivité atone. Entre 2019 et 2024, les gains de productivité cumulés ont atteint 9,4 % aux États-Unis, contre à peine 2 % en zone euro. L’écart s’explique en grande partie par les investissements massifs américains dans l’intelligence artificielle, alors que l’Europe est restée en retrait.

À l’intérieur même de l’Europe, les situations sont très contrastées. L’Espagne s’en sort le mieux ces dernières années, avec une croissance de 2,8 % en 2025. Ce résultat repose sur de fortes dépenses publiques, le soutien de la relance européenne post-Covid et surtout un essor spectaculaire des services. Il ne s’agit pas seulement du tourisme : l’assurance, les services aux entreprises et le conseil ont fortement progressé. La croissance espagnole est donc à la fois solide et diversifiée.

Plus à l’est, en dehors de la zone euro, les performances sont encore plus marquantes. La Pologne, qui ambitionnait il y a quarante ans de devenir le « Japon de l’Europe », a atteint cet objectif et dépasse désormais le Japon en niveau de richesse. Son industrie représente 25 % de son économie et la croissance a atteint 3,6 % l’an dernier.

Les fonds européens ont joué un rôle, mais c’est surtout leur bonne utilisation qui a fait la différence. Dans d’autres pays de la région, la corruption a limité les effets. Le zloty (Pologne), en revanche, est resté remarquablement stable face à l’euro depuis vingt ans, ce qui explique la réticence polonaise à rejoindre la zone euro malgré le respect des critères.

La France, dans ce contexte, tient plutôt bien malgré une forte instabilité fiscale et politique depuis la dissolution qui a suivi les élections européennes. La croissance ne s’effondre pas, mais elle reste faible : 1,1 % en 2024, 0,9 % en 2025 et probablement autour de 1 % cette année.

C’est insuffisant pour enclencher une dynamique positive sur l’emploi ou améliorer durablement la répartition des richesses. En revanche, aucun scénario de récession ne se dessine, ce qui est déjà une bonne nouvelle. Le principal risque à court terme serait une poursuite de l’appréciation de l’euro face au dollar vers 1,25, un niveau crédible mais potentiellement très pénalisant pour les exportateurs.


Taux de change : le point technique

Sur le marché des changes, l’EUR/USD a reculé sous l’effet de prises de bénéfices, ce qui était attendu. Le dollar s’est aussi légèrement renforcé en profitant de la panique actuelle sur les actions technologiques américaines.

Les investisseurs craignent que l’intelligence artificielle ne bouleverse le modèle économique des éditeurs de logiciels, ce qui a entraîné une forte baisse du secteur. Dans ce contexte, le dollar a joué son rôle de valeur refuge. Cette phase est très probablement temporaire. Les marchés actions traversent régulièrement des épisodes d’anxiété et cela ne remet pas en cause la tendance de fond. Notre scénario reste celui d’une orientation positive de l’EUR/USD, confirmée par l’analyse technique.

Concernant le yen, les rumeurs d’intervention des autorités japonaises se multiplient alors que la devise évolue à un plus bas niveau depuis de trente-cinq ans face au dollar et à l’euro. Il est possible que la Banque du Japon soit intervenue sur l’USD/JPY lors de la séance du 23 janvier, mais l’impact a été très limité dans le temps.

Pour un redressement durable du yen, une action coordonnée avec d’autres banques centrales serait nécessaire. Soyons clairs, ce n’est pas envisagé aujourd’hui. Dans ces conditions, la paire EUR/JPY devrait poursuivre sa hausse, avec une progression de 0,59 % depuis le début de l’année et de 8,80 % sur les six derniers mois.

Enfin, il faut surveiller de près le franc suisse. S’il continue de s’apprécier, une intervention de la Banque nationale suisse est probable. Historiquement, ces interventions sont généralement efficaces.

SUPPORTS HEBDO RÉSISTANCES HEBDO
S1 S2 R1 R2
EUR/USD 1,1700 1,1634 1,1909 1,2100
EUR/GBP 0,8590 0,8550 0,8790 0,8812
EUR/CHF 0,9101 0,9050 0,9300 0,9312
EUR/CAD 1,6090 1,5900 1,6290 1,6312
EUR/JPY 184,22 183,88 186,90 187,00

Les annonces à suivre

Sur le front des statistiques, la semaine est peu chargée. Le principal point d’attention concerne l’inflation américaine. Sauf surprise, les prix à la consommation devraient rester proches de leur niveau de décembre, autour de 2,7 % sur un an.

L’inflation est plus élevée qu’ailleurs dans les économies développées, mais ce n’est pas en soi un problème : elle reflète surtout une demande plus dynamique. Cela ne devrait pas empêcher la Réserve fédérale de procéder à deux baisses de taux ce semestre, pour un total de 50 points de base, un scénario déjà largement intégré par les marchés.

Au Royaume-Uni, la première estimation du PIB du quatrième trimestre 2025 sera publiée jeudi, sans impact significatif attendu sur le marché des changes. La politique intérieure devrait en revanche continuer de peser sur la livre sterling dans les semaines à venir.

Le 26 février, une élection partielle importante pour le Parti travailliste au pouvoir aura lieu et, selon les sondages, le siège pourrait être perdu au profit du parti populiste Reform UK. Cela renforcerait la pression sur le Premier ministre Keir Starmer. Des élections législatives anticipées après les municipales du printemps restent une hypothèse crédible.

Jour Heure Pays Indicateur À quoi s'attendre ? Impact
11/02 14:30 USA Prix à la consommation (Janvier) Précédent à 2,7% sur un an. Élevé
12/02 08:00 Royaume-Uni Première estimation du PIB au T4 Précédent à 1,4% sur un an. Moyen
12/02 14:30 USA Inscriptions hebdomadaires au chômage C'est une statistique mineure. Mais elle permet de donner en temps réel l'état du marché de l'emploi américain. Faible

Mondial Change est un établissement financier français, fondé en 2015, spécialisé dans la gestion des paiements internationaux et du risque de change.

Mondial Change accompagne notamment de nombreux acteurs du tourismes, agences de voyages, groupistes, tour-opérateurs, réceptifs...

www.mondialchange.com

Contact : nicolas@mondialchange.com


Lu 363 fois

Tags : taux de change
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
Ecoutez la newsletter
Ecoutez tous les articles
Premium

CLUB ABONNES

Marché des changes : L’euro résiste, le yen s’enfonce et le dollar joue les refuges [ABO]

Marché des changes : L’euro résiste, le yen s’enfonce et le dollar joue les refuges [ABO]

Faux sites de réservation : la menace fantôme qui s'attaque à vos clients [ABO] Faux sites de réservation : la menace fantôme qui s'attaque à vos clients [ABO]

Décarbonation de l’aérien : "sans SAF, pas de croissance !" [ABO] Décarbonation de l’aérien : "sans SAF, pas de croissance !" [ABO]

Créer ou reprendre une agence : pourquoi et comment bien s’associer ? [ABO] Créer ou reprendre une agence : pourquoi et comment bien s’associer ? [ABO]

Futuroscopie

Futuroscopie

Tunisie : vous prendrez bien un peu de désert ? [ABO]

Tunisie : vous prendrez bien un peu de désert ? [ABO]

Musées et santé : l'essor de la muséothérapie [ABO] Musées et santé : l'essor de la muséothérapie [ABO]

Le bien-être : une croissance spectaculaire et continue [ABO] Le bien-être : une croissance spectaculaire et continue [ABO]

Les musées ont-ils un avenir et lequel ? [ABO] Les musées ont-ils un avenir et lequel ? [ABO]

Dernière heure

Pénurie de carburant à Cuba : Air Canada suspend ses vols, Air France sous surveillance

Saint-Valentin 2026 : 10 idées de voyages et séjours romantiques

Emirates : dans les coulisses de la formation à l'excellence

Marché des changes : L’euro résiste, le yen s’enfonce et le dollar joue les refuges [ABO]

Christophe Jacquet : "Marietton Développement change d’échelle"

Brand News

La Norvège avec Quartier Libre, émerveillement garanti

La Norvège avec Quartier Libre, émerveillement garanti
Pour la 34ème année consécutive Quartier Libre vous emmène à la découverte de la Norvège. Au départ...
Les annonces

DIRECTOURS - Chargé(e) Back-office / Service Clients (BO/SAD) - CDD - (Paris 2e)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

DEPARTEMENT DE LA HAUTE SAVOIE - Sourcing pour la réhabilitation et l’exploitation du domaine de Montjoux, propriété du Département de la Haute Savoie.
APPEL D'OFFRES TOURISME

LE GROUPE SALAUN - Assistant technique de production et réservation H/F - CDI - (Châteaulin (29))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Publi-news

Publi-news

Rivages du Monde dévoile le Mekong Romance, son nouveau joyau sur le Mékong

Rivages du Monde dévoile le Mekong Romance, son nouveau joyau sur le Mékong

Viva Resorts by Wyndham : un groupe hôtelier caribéen leader, en tout confort et en tout inclus

Viva Resorts by Wyndham : un groupe hôtelier caribéen leader, en tout confort et en tout inclus
Distribution

Distribution

Christophe Jacquet : "Marietton Développement change d’échelle"

Christophe Jacquet : "Marietton Développement change d’échelle"
Partez en France

Partez en France

Belambra recrute 1 500 collaborateurs pour l’été 2026

Belambra recrute 1 500 collaborateurs pour l’été 2026
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Grand Tour de Catalogne

Grand Tour de Catalogne
Facilement accessible depuis la France — par la route, le rail avec SNCF et RENFE, ou par les airs grâce à de...

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...
DestiMaG

DESTIMAG

Saint-Valentin 2026 : 10 idées de voyages et séjours romantiques

Saint-Valentin 2026 : 10 idées de voyages et séjours romantiques
Production

Production

Comment le groupe Salaün s’est remis en ordre de marche après le choc du Covid

Comment le groupe Salaün s’est remis en ordre de marche après le choc du Covid
AirMaG

AirMaG

Pénurie de carburant à Cuba : Air Canada suspend ses vols, Air France sous surveillance

Pénurie de carburant à Cuba : Air Canada suspend ses vols, Air France sous surveillance
Transport

Transport

Paris Gare de Lyon : aucun TGV lors du week-end du 1er mai en raison de travaux XXL

Paris Gare de Lyon : aucun TGV lors du week-end du 1er mai en raison de travaux XXL
La Travel Tech

La Travel Tech

MICE : Naboo lève 70 millions de dollars auprès de Lightspeed

MICE : Naboo lève 70 millions de dollars auprès de Lightspeed
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Pouilles : deux adresses haut de gamme pour vivre le Salento autrement !

Pouilles : deux adresses haut de gamme pour vivre le Salento autrement !
HotelMaG

Hébergement

IHG : Madelijn Vervoord nommée directrice des Opérations Luxury & Managed pour l’Europe du Sud

IHG : Madelijn Vervoord nommée directrice des Opérations Luxury &amp; Managed pour l’Europe du Sud
Voyages responsables

Voyages Responsables

GreenGo signe une année 2025 record

GreenGo signe une année 2025 record
CruiseMaG

CruiseMaG

Le Havre donne à son pôle croisières un nom chargé d’histoire : Verrazzano

Le Havre donne à son pôle croisières un nom chargé d’histoire : Verrazzano
TravelJobs

Emploi & Formation

Le Wow Safari Thoiry organise un forum de l'emploi le 12 février 2026

Le Wow Safari Thoiry organise un forum de l'emploi le 12 février 2026
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

S4BT lance Trevium : une nouvelle solution financière pour unifier le voyage d’affaires

S4BT lance Trevium : une nouvelle solution financière pour unifier le voyage d’affaires
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias