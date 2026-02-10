Faux sites de réservation : la menace fantôme qui s'attaque à vos clients [ABO]

La chronique de Christophe Mazzola, expert en cybersécurité

Désormais, les faux sites de voyage ne sont plus une anomalie. Ils font partie du paysage touristique. Les professionnels qui continuent à les ignorer doivent accepter qu’une partie de l’expérience client leur échappe. Et dans un secteur fondé sur la confiance, cela représente une pente dangereuse, met en garde Christophe Mazzola, expert en cybersécurité...

Rédigé par Christophe MAZZOLA le Mardi 10 Février 2026

