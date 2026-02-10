TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo TourMaG  
Recherche avancée

Faux sites de réservation : la menace fantôme qui s'attaque à vos clients [ABO]

La chronique de Christophe Mazzola, expert en cybersécurité


Désormais, les faux sites de voyage ne sont plus une anomalie. Ils font partie du paysage touristique. Les professionnels qui continuent à les ignorer doivent accepter qu’une partie de l’expérience client leur échappe. Et dans un secteur fondé sur la confiance, cela représente une pente dangereuse, met en garde Christophe Mazzola, expert en cybersécurité...


Rédigé par Christophe MAZZOLA le Mardi 10 Février 2026

En 2025, les plateformes de voyage ont subi en moyenne des centaines de milliers de tentatives d’attaque par jour, en grande partie automatisées - DepositPhotos.com, welcomia
En 2025, les plateformes de voyage ont subi en moyenne des centaines de milliers de tentatives d’attaque par jour, en grande partie automatisées - DepositPhotos.com, welcomia
Climats du Monde
Il y a encore quelques années, les faux sites de voyage étaient grossiers.

Mauvais français, URLs douteuses, pages qui sentaient l’arnaque à dix mètres. Ce temps-là est terminé.

En 2026, plus de 4 300 faux sites de réservation circulent activement sur le web, conçus spécifiquement pour voler les cartes bancaires des voyageurs. Et ils sont bons. Très bons.

Ces sites imitent à la perfection Booking.com, Airbnb, Expedia ou Agoda. Même design, mêmes codes couleurs, mêmes parcours utilisateurs. Certains supportent plus de quarante langues.

Pour un client pressé, fatigué, en déplacement ou simplement confiant, la différence est invisible. Et c’est précisément là que le piège se referme.

Lire aussi : Ransomwares dans le tourisme : les sauvegardes ne vous sauveront plus


Une fraude pensée comme une chaîne industrielle

On ne parle plus de quelques escrocs isolés. On parle d’une organisation structurée.

Le scénario est toujours le même : un message "urgent" arrive, souvent par e-mail, parfois par SMS. Il évoque une réservation en cours, un problème de paiement, une confirmation à effectuer sous 24 heures. Le ton est pressant, jamais agressif. Juste ce qu’il faut pour déclencher une réaction rapide.

Le lien renvoie vers un site dont l’URL semble crédible. "booking-confirmation", "secure-card", "reservation-check".

Une fois sur la page, tout est fait pour rassurer. Le site affiche les bonnes dates, parfois le nom de l’hôtel, parfois le montant attendu. Ce n’est pas un hasard.

Ces plateformes utilisent des identifiants uniques pour adapter dynamiquement le contenu à chaque victime.

Le client saisit alors ses coordonnées bancaires, convaincu de réaliser une simple vérification ou un dépôt de garantie. En réalité, les données sont immédiatement exfiltrées, souvent via des bots Telegram, sans aucun stockage local.

Pour renforcer l’illusion, certains sites affichent un faux CAPTCHA ou une fenêtre de chat simulant un support client actif. Tout est faux. Tout est crédible.

Cette campagne est attribuée à des acteurs russophones et repose sur des kits de phishing prêts à l’emploi. Du phishing "as a service". Chacun peut lancer sa campagne. Chacun peut encaisser.

Pourquoi le tourisme est une cible idéale

Le tourisme coche toutes les cases. Paiements fréquents. Montants variables. Réservations de dernière minute. Clients internationaux. Pression émotionnelle. Tout ce qu’un fraudeur aime.

Mais surtout, le secteur repose sur une confiance implicite. Le client s’attend à recevoir des messages liés à sa réservation. Il s’attend à devoir confirmer, ajuster, payer. Le fraudeur n’invente rien. Il se glisse dans un scénario déjà accepté.

Et quand l’arnaque fonctionne, ce n’est pas seulement le client qui trinque. C’est l’agence. L’hôtel. La plateforme. Parce que dans l’esprit du voyageur, le lien est immédiat : "J’ai cliqué parce que je réservais chez vous".

Peu importe que vos systèmes n’aient jamais été compromis. La confiance, elle, l’est.

Les dégâts sont bien réels

Les conséquences sont rarement techniques. Elles sont commerciales, réputationnelles, juridiques.

Clients mécontents. Contestations bancaires. Réseaux sociaux. Avis négatifs. Et surtout, une suspicion durable.

En 2025, les plateformes de voyage ont subi en moyenne des centaines de milliers de tentatives d’attaque par jour, en grande partie automatisées. La majorité ne visait pas à "pirater" les systèmes, mais à exploiter les parcours clients.

Faux bookings, blocage de disponibilités, détournement de flux de paiement. Le problème n’est pas l’infrastructure. C’est la logique métier.

Ce que beaucoup refusent encore de voir

La plupart des professionnels du tourisme pensent encore que ce type de fraude ne les concerne pas directement. "Ce sont des faux sites, pas les nôtres." C’est une erreur.

Si vos clients tombent dans le piège, c’est votre image qui est touchée. Pas celle du fraudeur.

Se contenter de dire "ce n’est pas nous" ne suffit plus. La protection passe par autre chose : informer clairement les clients sur vos pratiques réelles, surveiller activement l’apparition de sites frauduleux utilisant votre nom ou vos codes, et accepter que la cybersécurité dépasse largement le périmètre de vos systèmes internes.

C’est aussi le même aveuglement que l’on retrouve lorsqu’on connecte des outils, des prestataires ou de l’IA sans cadre clair, comme je l’évoquais récemment à propos des risques liés à l’intelligence artificielle dans le tourisme.

La menace ne vient pas toujours d’une faille. Elle vient souvent d’un angle mort.

La réalité, sans détour

Autres articles
En 2026, les faux sites de voyage ne sont plus une anomalie. Ils font partie du paysage.

Les ignorer, c’est accepter qu’une partie de l’expérience client vous échappe. Et dans un secteur fondé sur la confiance, c’est une pente dangereuse.

La question n’est plus de savoir si vos clients seront exposés. La question est de savoir ce que vous aurez mis en place avant que cela n'arrive.

Qui est Christophe Mazzola ?

Photo : Christophe Mazzola
Photo : Christophe Mazzola
Christophe Mazzola est expert en cybersécurité, fondateur de la Cyber Academy et directeur de la pratique GRC chez Cresco Cybersecurity.

Son objectif : rendre la cybersécurité accessible à tous.

Conférencier, auteur et RSSI, il accompagne entreprises et institutions dans une approche pragmatique de la sécurité numérique, à la croisée du leadership, de la pédagogie et de la souveraineté digitale.

Lu 415 fois

Tags : cybersecurite, mazzola
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
Ecoutez la newsletter
Ecoutez tous les articles
Premium

CLUB ABONNES

Marché des changes : L’euro résiste, le yen s’enfonce et le dollar joue les refuges [ABO]

Marché des changes : L’euro résiste, le yen s’enfonce et le dollar joue les refuges [ABO]

Faux sites de réservation : la menace fantôme qui s'attaque à vos clients [ABO] Faux sites de réservation : la menace fantôme qui s'attaque à vos clients [ABO]

Décarbonation de l’aérien : "sans SAF, pas de croissance !" [ABO] Décarbonation de l’aérien : "sans SAF, pas de croissance !" [ABO]

Créer ou reprendre une agence : pourquoi et comment bien s’associer ? [ABO] Créer ou reprendre une agence : pourquoi et comment bien s’associer ? [ABO]

Futuroscopie

Futuroscopie

Tunisie : vous prendrez bien un peu de désert ? [ABO]

Tunisie : vous prendrez bien un peu de désert ? [ABO]

Musées et santé : l'essor de la muséothérapie [ABO] Musées et santé : l'essor de la muséothérapie [ABO]

Le bien-être : une croissance spectaculaire et continue [ABO] Le bien-être : une croissance spectaculaire et continue [ABO]

Les musées ont-ils un avenir et lequel ? [ABO] Les musées ont-ils un avenir et lequel ? [ABO]

Dernière heure

Pénurie de carburant à Cuba : Air Canada suspend ses vols, Air France sous surveillance

Saint-Valentin 2026 : 10 idées de voyages et séjours romantiques

Emirates : dans les coulisses de la formation à l'excellence

Marché des changes : L’euro résiste, le yen s’enfonce et le dollar joue les refuges [ABO]

Christophe Jacquet : "Marietton Développement change d’échelle"

Brand News

La Norvège avec Quartier Libre, émerveillement garanti

La Norvège avec Quartier Libre, émerveillement garanti
Pour la 34ème année consécutive Quartier Libre vous emmène à la découverte de la Norvège. Au départ...
Les annonces

DIRECTOURS - Chargé(e) Back-office / Service Clients (BO/SAD) - CDD - (Paris 2e)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

DEPARTEMENT DE LA HAUTE SAVOIE - Sourcing pour la réhabilitation et l’exploitation du domaine de Montjoux, propriété du Département de la Haute Savoie.
APPEL D'OFFRES TOURISME

LE GROUPE SALAUN - Assistant technique de production et réservation H/F - CDI - (Châteaulin (29))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Publi-news

Publi-news

Rivages du Monde dévoile le Mekong Romance, son nouveau joyau sur le Mékong

Rivages du Monde dévoile le Mekong Romance, son nouveau joyau sur le Mékong

Viva Resorts by Wyndham : un groupe hôtelier caribéen leader, en tout confort et en tout inclus

Viva Resorts by Wyndham : un groupe hôtelier caribéen leader, en tout confort et en tout inclus
Distribution

Distribution

Christophe Jacquet : "Marietton Développement change d’échelle"

Christophe Jacquet : "Marietton Développement change d’échelle"
Partez en France

Partez en France

Belambra recrute 1 500 collaborateurs pour l’été 2026

Belambra recrute 1 500 collaborateurs pour l’été 2026
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Grand Tour de Catalogne

Grand Tour de Catalogne
Facilement accessible depuis la France — par la route, le rail avec SNCF et RENFE, ou par les airs grâce à de...

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...
DestiMaG

DESTIMAG

Saint-Valentin 2026 : 10 idées de voyages et séjours romantiques

Saint-Valentin 2026 : 10 idées de voyages et séjours romantiques
Production

Production

Comment le groupe Salaün s’est remis en ordre de marche après le choc du Covid

Comment le groupe Salaün s’est remis en ordre de marche après le choc du Covid
AirMaG

AirMaG

Pénurie de carburant à Cuba : Air Canada suspend ses vols, Air France sous surveillance

Pénurie de carburant à Cuba : Air Canada suspend ses vols, Air France sous surveillance
Transport

Transport

Paris Gare de Lyon : aucun TGV lors du week-end du 1er mai en raison de travaux XXL

Paris Gare de Lyon : aucun TGV lors du week-end du 1er mai en raison de travaux XXL
La Travel Tech

La Travel Tech

MICE : Naboo lève 70 millions de dollars auprès de Lightspeed

MICE : Naboo lève 70 millions de dollars auprès de Lightspeed
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Pouilles : deux adresses haut de gamme pour vivre le Salento autrement !

Pouilles : deux adresses haut de gamme pour vivre le Salento autrement !
HotelMaG

Hébergement

IHG : Madelijn Vervoord nommée directrice des Opérations Luxury & Managed pour l’Europe du Sud

IHG : Madelijn Vervoord nommée directrice des Opérations Luxury &amp; Managed pour l’Europe du Sud
Voyages responsables

Voyages Responsables

GreenGo signe une année 2025 record

GreenGo signe une année 2025 record
CruiseMaG

CruiseMaG

Le Havre donne à son pôle croisières un nom chargé d’histoire : Verrazzano

Le Havre donne à son pôle croisières un nom chargé d’histoire : Verrazzano
TravelJobs

Emploi & Formation

Le Wow Safari Thoiry organise un forum de l'emploi le 12 février 2026

Le Wow Safari Thoiry organise un forum de l'emploi le 12 février 2026
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

S4BT lance Trevium : une nouvelle solution financière pour unifier le voyage d’affaires

S4BT lance Trevium : une nouvelle solution financière pour unifier le voyage d’affaires
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias