Destination culturelle incontournable, la Catalogne affirme une identité forte empreinte de traditions, de fêtes populaires, et un patrimoine riche : vestiges romains, villages médiévaux, chef-d’œuvres modernistes signés Gaudí… chaque découverte est singulière.
Et bien sûr, impossible d’évoquer la Catalogne sans parler de sa gastronomie généreuse et authentique, qui met à l’honneur les produits du terroir et le savoir-faire local et qui lui a valu d’être désignée Région mondiale de la Gastronomie 2025.
Et bien sûr, impossible d’évoquer la Catalogne sans parler de sa gastronomie généreuse et authentique, qui met à l’honneur les produits du terroir et le savoir-faire local et qui lui a valu d’être désignée Région mondiale de la Gastronomie 2025.
Episode 1 : Bienvenue en Catalogne !
Partons ensemble à la découverte de la Catalogne à travers le Grand Tour de Catalogne , som-hi (On y va en catalan !)
Dans cet épisode, Josefina Mariné, directrice de l’antenne française de Tourisme de la Catalogne, vous présentera en premier lieu les actualités culturelles, et sportives de la destination.
En 2026, nous célébrons le Centenaire de la mort de Gaudí, génie du modernisme catalan, et le cent-cinquantième anniversaire de la naissance de Pau Casals, violoncelliste de renom et homme de paix. Par ailleurs, Barcelone a été désignée Capitale Mondiale de l’Architecture par l’Unesco et l’Union Internationale des Architectes, une belle reconnaissance qui mettra en lumière ses bâtiments et urbanisme exceptionnels.
Par ailleurs, en juillet 2026 nous accueillerons un évènement de renommée internationale : le Grand Départ du Tour de France : Barcelone, Tarragone et Granollers seront des villes étapes du Tour de France ! Un moment historique que nous avons hâte de vivre ici, sur nos terres catalanes !
Ensuite, découvrez l’offre Grand Tour de Catalogne — une expérience unique conçue avec les partenaires régionaux dans une démarche de durabilité, de qualité et d’authenticité.
Cette offre permet aux voyageurs de découvrir la Catalogne à leur rythme, en profondeur, à travers plus de 300 expériences locales mêlant culture, nature, gastronomie et traditions.
Le Grand Tour de Catalogne peut se vivre de plusieurs façons :
● Le parcours emblématique : un itinéraire circulaire de 13 jours et près de 2 000 km, pour une immersion complète.
● Les 5 tronçons thématiques : 5 sections de 5 à 7 étapes chacune, parfaites pour explorer la région par zones ou selon les envies.
● La version gastronomique : un itinéraire savoureux pour les amateurs de cuisine et de terroir catalan.
● La version familiale : un itinéraire conçu pour vivre des expériences en familles.
● Pour les sportifs amateurs de cyclisme, le Grand Tour de Catalogne en gravel.
Au fil de cinq épisodes, nos partenaires de Catalogne vous feront découvrir ces 5 tronçons qui, ensemble, dessinent la richesse et la diversité de toute la Catalogne.
Dans cet épisode, Josefina Mariné, directrice de l’antenne française de Tourisme de la Catalogne, vous présentera en premier lieu les actualités culturelles, et sportives de la destination.
En 2026, nous célébrons le Centenaire de la mort de Gaudí, génie du modernisme catalan, et le cent-cinquantième anniversaire de la naissance de Pau Casals, violoncelliste de renom et homme de paix. Par ailleurs, Barcelone a été désignée Capitale Mondiale de l’Architecture par l’Unesco et l’Union Internationale des Architectes, une belle reconnaissance qui mettra en lumière ses bâtiments et urbanisme exceptionnels.
Par ailleurs, en juillet 2026 nous accueillerons un évènement de renommée internationale : le Grand Départ du Tour de France : Barcelone, Tarragone et Granollers seront des villes étapes du Tour de France ! Un moment historique que nous avons hâte de vivre ici, sur nos terres catalanes !
Ensuite, découvrez l’offre Grand Tour de Catalogne — une expérience unique conçue avec les partenaires régionaux dans une démarche de durabilité, de qualité et d’authenticité.
Cette offre permet aux voyageurs de découvrir la Catalogne à leur rythme, en profondeur, à travers plus de 300 expériences locales mêlant culture, nature, gastronomie et traditions.
Le Grand Tour de Catalogne peut se vivre de plusieurs façons :
● Le parcours emblématique : un itinéraire circulaire de 13 jours et près de 2 000 km, pour une immersion complète.
● Les 5 tronçons thématiques : 5 sections de 5 à 7 étapes chacune, parfaites pour explorer la région par zones ou selon les envies.
● La version gastronomique : un itinéraire savoureux pour les amateurs de cuisine et de terroir catalan.
● La version familiale : un itinéraire conçu pour vivre des expériences en familles.
● Pour les sportifs amateurs de cyclisme, le Grand Tour de Catalogne en gravel.
Au fil de cinq épisodes, nos partenaires de Catalogne vous feront découvrir ces 5 tronçons qui, ensemble, dessinent la richesse et la diversité de toute la Catalogne.
Crédits épisode 1 : © apperSTUDIO © Fundació Junta Constructora del Temple Expiatori de la Sagrada Família © Barcelona Turisme © Diputació de Barcelona © Fundació Pau Casals © Patronat de Turisme Costa Brava Girona © Consell Comarcal del Priorat / Joan Capdevila Vallve
Contacter Tourisme de la Catalogne
Tourisme de la Catalogne, 50 rue Saint-Ferdinand, 75017 Paris
Contact :
Cécile Lacroute
Responsable promotion
Email : cecilelacroute@gencat.cat - contact.act.fr@gencat.cat
Téléphone : +33 6 77 95 76 53
Site web : https://www.catalunya.com/fr
Contact :
Cécile Lacroute
Responsable promotion
Email : cecilelacroute@gencat.cat - contact.act.fr@gencat.cat
Téléphone : +33 6 77 95 76 53
Site web : https://www.catalunya.com/fr