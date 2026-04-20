IFTM 2026 : le Village des Initiatives Durables fait le plein de nouveautés

Cette deuxième édition introduit plusieurs innovations majeures qui témoignent de la montée en maturité du dispositif.



• Des parcours de visite personnalisés : Grande nouveauté de cette édition, les visiteurs pourront désormais emprunter des parcours adaptés à leur temps disponible et à leur niveau de connaissance des enjeux durables. Ces parcours, animés par des étudiants formés, sortiront également des murs du village pour explorer l'ensemble du salon, une façon d'ancrer la durabilité dans tout le salon IFTM



• La présence de start-ups : Le Village des Initiatives Durables s'ouvre cette année à des start-ups du secteur, porteuses de solutions innovantes et durables. Une opportunité unique pour les professionnels de découvrir de nouveaux outils et services, et d'établir des contacts avec les acteurs qui façonnent le tourisme de demain.



• Plume Verte – Prix Spécial Destinations ADONET : Lancé à l’occasion du Village des Initiatives Durables, le concours de la Plume Verte IFTM x ADONET permet de valoriser le travail journalistique et récompenser celles et ceux qui utilisent leur plume pour éclairer les initiatives positives, inspirantes et engagées. Pour sa deuxième édition, le concours ajoute une distinction, le Prix Spécial Destinations ADONET (Association des Offices Nationaux Étrangers du Tourisme) destiné à mettre à l’honneur les journalistes valorisant dans leurs publications les destinations membres de l’association et leurs engagements en matière de durabilité.



• Des podcasts enregistrés en live. Les échanges les plus inspirants du Village des Initiatives Durables seront captés et retransmis sur les plateformes de streaming. Une façon d'amplifier la portée des conversations engagées sur le salon et de toucher un public bien au-delà des murs du salon.



• Une couverture réseaux sociaux amplifié : La présence digitale du Village des Initiatives Durables sera significativement accrue, notamment lors des Stand-Up for the Planet, ces moments de prise de parole collective qui ont marqué l'édition 2025. En 2026, ces temps forts bénéficieront d'une mise en scène et d'une diffusion renforcée pour maximiser leur impact.