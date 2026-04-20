IFTM 2026 : le Village des Initiatives Durables fait le plein de nouveautés

Un secteur en pleine mutation
Le tourisme durable s’impose aujourd’hui dans les pratiques des professionnels. Entre évolution des attentes des clients, adaptation des offres et contraintes du secteur, les acteurs doivent faire évoluer leurs modèles. Dans ce contexte, la question n’est plus seulement de comprendre les enjeux, mais bien de les appliquer concrètement sur le terrain.
Lancé en 2025 lors d'une première édition qui avait rassemblé de nombreux professionnels autour de conférences, ateliers d'intelligence collective, débats et temps d'échange, le dispositif avait démontré toute sa pertinence. Pour 2026, l'ambition est claire : aller encore plus loin, en proposant des formats encore plus immersifs et des outils directement actionnables.
Lancé en 2025 lors d'une première édition qui avait rassemblé de nombreux professionnels autour de conférences, ateliers d'intelligence collective, débats et temps d'échange, le dispositif avait démontré toute sa pertinence. Pour 2026, l'ambition est claire : aller encore plus loin, en proposant des formats encore plus immersifs et des outils directement actionnables.
Des espaces conçus pour favoriser les échanges et l’action
Le Village des Initiatives Durables by mN’O est conçu comme un lieu de rencontres entre professionnels. Les visiteurs pourront y échanger, découvrir des initiatives et identifier des solutions applicables à leurs activités. Chaque espace visera à proposer des échanges concrets, avec une promesse simple : repartir avec des idées et des pistes d’action.
Dans la continuité de l’édition précédente, le Village des Initiatives Durables by mN’O s’articulera autour de plusieurs espaces thématiques, conçus pour encourager l’interaction et l’engagement des visiteurs :
● Des Espaces Lounges, pour des rendez-vous et des échanges professionnels
● Les PODS, vitrines de solutions concrètes pour un tourisme plus responsable
● L’Arbre des Engagements, symbole fort du village, où chacun pourra inscrire ses actions RSE et afficher ses engagements.
● Un Espace Gaming, pour tester ses connaissances et participer à des animations à la fois ludiques et pédagogiques.
ℹ️ Certains espaces (Lounge, PODS) sont encore disponibles à la réservation - Contactez-nous.
Dans la continuité de l’édition précédente, le Village des Initiatives Durables by mN’O s’articulera autour de plusieurs espaces thématiques, conçus pour encourager l’interaction et l’engagement des visiteurs :
● Des Espaces Lounges, pour des rendez-vous et des échanges professionnels
● Les PODS, vitrines de solutions concrètes pour un tourisme plus responsable
● L’Arbre des Engagements, symbole fort du village, où chacun pourra inscrire ses actions RSE et afficher ses engagements.
● Un Espace Gaming, pour tester ses connaissances et participer à des animations à la fois ludiques et pédagogiques.
ℹ️ Certains espaces (Lounge, PODS) sont encore disponibles à la réservation - Contactez-nous.
Les nouveautés 2026 : une édition qui monte en puissance
Cette deuxième édition introduit plusieurs innovations majeures qui témoignent de la montée en maturité du dispositif.
• Des parcours de visite personnalisés : Grande nouveauté de cette édition, les visiteurs pourront désormais emprunter des parcours adaptés à leur temps disponible et à leur niveau de connaissance des enjeux durables. Ces parcours, animés par des étudiants formés, sortiront également des murs du village pour explorer l'ensemble du salon, une façon d'ancrer la durabilité dans tout le salon IFTM
• La présence de start-ups : Le Village des Initiatives Durables s'ouvre cette année à des start-ups du secteur, porteuses de solutions innovantes et durables. Une opportunité unique pour les professionnels de découvrir de nouveaux outils et services, et d'établir des contacts avec les acteurs qui façonnent le tourisme de demain.
• Plume Verte – Prix Spécial Destinations ADONET : Lancé à l’occasion du Village des Initiatives Durables, le concours de la Plume Verte IFTM x ADONET permet de valoriser le travail journalistique et récompenser celles et ceux qui utilisent leur plume pour éclairer les initiatives positives, inspirantes et engagées. Pour sa deuxième édition, le concours ajoute une distinction, le Prix Spécial Destinations ADONET (Association des Offices Nationaux Étrangers du Tourisme) destiné à mettre à l’honneur les journalistes valorisant dans leurs publications les destinations membres de l’association et leurs engagements en matière de durabilité.
• Des podcasts enregistrés en live. Les échanges les plus inspirants du Village des Initiatives Durables seront captés et retransmis sur les plateformes de streaming. Une façon d'amplifier la portée des conversations engagées sur le salon et de toucher un public bien au-delà des murs du salon.
• Une couverture réseaux sociaux amplifié : La présence digitale du Village des Initiatives Durables sera significativement accrue, notamment lors des Stand-Up for the Planet, ces moments de prise de parole collective qui ont marqué l'édition 2025. En 2026, ces temps forts bénéficieront d'une mise en scène et d'une diffusion renforcée pour maximiser leur impact.
• Des parcours de visite personnalisés : Grande nouveauté de cette édition, les visiteurs pourront désormais emprunter des parcours adaptés à leur temps disponible et à leur niveau de connaissance des enjeux durables. Ces parcours, animés par des étudiants formés, sortiront également des murs du village pour explorer l'ensemble du salon, une façon d'ancrer la durabilité dans tout le salon IFTM
• La présence de start-ups : Le Village des Initiatives Durables s'ouvre cette année à des start-ups du secteur, porteuses de solutions innovantes et durables. Une opportunité unique pour les professionnels de découvrir de nouveaux outils et services, et d'établir des contacts avec les acteurs qui façonnent le tourisme de demain.
• Plume Verte – Prix Spécial Destinations ADONET : Lancé à l’occasion du Village des Initiatives Durables, le concours de la Plume Verte IFTM x ADONET permet de valoriser le travail journalistique et récompenser celles et ceux qui utilisent leur plume pour éclairer les initiatives positives, inspirantes et engagées. Pour sa deuxième édition, le concours ajoute une distinction, le Prix Spécial Destinations ADONET (Association des Offices Nationaux Étrangers du Tourisme) destiné à mettre à l’honneur les journalistes valorisant dans leurs publications les destinations membres de l’association et leurs engagements en matière de durabilité.
• Des podcasts enregistrés en live. Les échanges les plus inspirants du Village des Initiatives Durables seront captés et retransmis sur les plateformes de streaming. Une façon d'amplifier la portée des conversations engagées sur le salon et de toucher un public bien au-delà des murs du salon.
• Une couverture réseaux sociaux amplifié : La présence digitale du Village des Initiatives Durables sera significativement accrue, notamment lors des Stand-Up for the Planet, ces moments de prise de parole collective qui ont marqué l'édition 2025. En 2026, ces temps forts bénéficieront d'une mise en scène et d'une diffusion renforcée pour maximiser leur impact.
Un dispositif qui s’inscrit dans la durée
Avec cette deuxième édition, le Village des Initiatives Durables by mN’O confirme sa vocation : devenir un rendez-vous incontournable pour les professionnels souhaitant intégrer concrètement les enjeux de durabilité dans leurs activités.
Plus qu’un espace d’exposition, il s’affirme comme un écosystème collaboratif, où se rencontrent innovation, partage d’expérience et mise en action.
Dans un contexte où la transformation du secteur est à la fois urgente et complexe, le Village apporte une réponse claire : créer les conditions pour que les idées se traduisent en actions, et que les engagements deviennent des réalités.
Plus qu’un espace d’exposition, il s’affirme comme un écosystème collaboratif, où se rencontrent innovation, partage d’expérience et mise en action.
Dans un contexte où la transformation du secteur est à la fois urgente et complexe, le Village apporte une réponse claire : créer les conditions pour que les idées se traduisent en actions, et que les engagements deviennent des réalités.
L’équipe IFTM se tient à votre disposition et a hâte de vous accueillir du 15 au 17 septembre 2026
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