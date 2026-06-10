IFTM 2026 : une édition autour de la "valeur du voyage"

C'est à l'ambassade de l'Ouzbékistan que s'est tenue, mercredi 10 juin au matin, la présentation à la presse des ambitions de l'édition 2026 de l'IFTM, organisée du 15 au 17 septembre, à Paris Porte de Versailles Hall 1.
Il faut dire que l'Ouzbékistan est le pays à l'honneur, cette année, dans l'espoir de mieux faire connaître ses nombreux atouts, bien loin de se résumer à ses trois villes légendaires (Samarcande, Boukhara et Khiva) de l'antique "route de la soie".
La visibilité accrue que ce pays devrait en retirer (notamment grâce au programme d’animations tout au long de l'IFTM) s'inscrit dans le plan de développement du tourisme élaboré par les autorités ouzbèkes, ont, tour à tour, expliqué Yaira Sultonova, première secrétaire à l'ambassade à Paris et Sukhrob Bobokalonov, vice-président du Comité de développement du tourisme ouzbek.
Lire aussi : Destinations singulières : l'Ouzbékistan sur la légendaire route de la soie
A l'horizon 2030, l'Ouzbékistan compte en effet accueillir 20 millions de visiteurs internationaux et voir le tourisme assurer 7% de son PIB. Une ambition qui n'est pas hors de portée si l'on en juge par ses performances récentes : en 2025, l'Ouzbékistan a accueilli 11,7 millions de visiteurs internationaux et déjà 4 millions entre janvier et avril 2026.
Les Français sont déjà largement au rendez-vous : avec 29 558 visiteurs français en 2025 et déjà 15 000 au cours des premiers mois de 2026, la France est le principal marché touristique de l'Ouzbékistan en Europe de l'Ouest.
Il faut dire que l'Ouzbékistan est le pays à l'honneur, cette année, dans l'espoir de mieux faire connaître ses nombreux atouts, bien loin de se résumer à ses trois villes légendaires (Samarcande, Boukhara et Khiva) de l'antique "route de la soie".
La visibilité accrue que ce pays devrait en retirer (notamment grâce au programme d’animations tout au long de l'IFTM) s'inscrit dans le plan de développement du tourisme élaboré par les autorités ouzbèkes, ont, tour à tour, expliqué Yaira Sultonova, première secrétaire à l'ambassade à Paris et Sukhrob Bobokalonov, vice-président du Comité de développement du tourisme ouzbek.
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A l'horizon 2030, l'Ouzbékistan compte en effet accueillir 20 millions de visiteurs internationaux et voir le tourisme assurer 7% de son PIB. Une ambition qui n'est pas hors de portée si l'on en juge par ses performances récentes : en 2025, l'Ouzbékistan a accueilli 11,7 millions de visiteurs internationaux et déjà 4 millions entre janvier et avril 2026.
Les Français sont déjà largement au rendez-vous : avec 29 558 visiteurs français en 2025 et déjà 15 000 au cours des premiers mois de 2026, la France est le principal marché touristique de l'Ouzbékistan en Europe de l'Ouest.
Vers une "édition 2026 réussie"
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De son côté, Marie Allantaz, nouvelle directrice éditoriale et pilotage stratégique de l'IFTM s'attend à "une édition 2026 réussie".
L'IFTM mise sur une fréquentation en hausse de +10 à +15% et espère retrouver son niveau de fréquentation d’avant-crise en 2019, avec 34 000 visiteurs attendus, contre 32 000 lors de l’édition 2025.
Comme l'année dernière, 800 agents de voyages et acheteurs seront pris en charge côté transport et hébergement.
"Je ne perçois aucun frein commercial. Au contraire, nous enregistrons une avance sur les réservations et les confirmations de participation", a ajouté Marie Allantaz.
Sont annoncés l'arrivée (ou le retour) de nouveaux exposants parmi lesquels les Offices de tourisme du Cambodge, de la Lituanie et de la Côte d'Ivoire, des TO comme Jet Tours, We Tours et Cruiseline, des réceptifs comme Au fil du Japon LLC, Somatheeram Ayerveda Group, Albanla Tradition, Palanca safaros, Atypique Voyages, MySilkWayTrips.
"Malgré une conjoncture complexe, les gens se projettent au-delà de ce cap difficile", a-t-elle assuré avant d'annoncer une nouvelle dynamique de la destination France, avec notamment des sessions de micro-formations pour mieux la faire connaître et vendre.
Marie Allantaz mise aussi sur une édition record pour le Club Affaires avec 38 exposants déjà confirmés et un objectif de 50.
Ce Club franchit aussi une nouvelle étape avec le lancement d'un programme de matchmaking : des rendez-vous one to one pré-qualifiés entre exposants et acheteurs corporate seront organisés le jeudi 17 septembre de 8h30 à 10h30, avant l'ouverture officielle du salon.
Exposants et acheteurs se sélectionneront mutuellement via Everywhere, la plateforme de mise en relation du salon.
L'IFTM mise sur une fréquentation en hausse de +10 à +15% et espère retrouver son niveau de fréquentation d’avant-crise en 2019, avec 34 000 visiteurs attendus, contre 32 000 lors de l’édition 2025.
Comme l'année dernière, 800 agents de voyages et acheteurs seront pris en charge côté transport et hébergement.
"Je ne perçois aucun frein commercial. Au contraire, nous enregistrons une avance sur les réservations et les confirmations de participation", a ajouté Marie Allantaz.
Sont annoncés l'arrivée (ou le retour) de nouveaux exposants parmi lesquels les Offices de tourisme du Cambodge, de la Lituanie et de la Côte d'Ivoire, des TO comme Jet Tours, We Tours et Cruiseline, des réceptifs comme Au fil du Japon LLC, Somatheeram Ayerveda Group, Albanla Tradition, Palanca safaros, Atypique Voyages, MySilkWayTrips.
"Malgré une conjoncture complexe, les gens se projettent au-delà de ce cap difficile", a-t-elle assuré avant d'annoncer une nouvelle dynamique de la destination France, avec notamment des sessions de micro-formations pour mieux la faire connaître et vendre.
Marie Allantaz mise aussi sur une édition record pour le Club Affaires avec 38 exposants déjà confirmés et un objectif de 50.
Ce Club franchit aussi une nouvelle étape avec le lancement d'un programme de matchmaking : des rendez-vous one to one pré-qualifiés entre exposants et acheteurs corporate seront organisés le jeudi 17 septembre de 8h30 à 10h30, avant l'ouverture officielle du salon.
Exposants et acheteurs se sélectionneront mutuellement via Everywhere, la plateforme de mise en relation du salon.
Beaucoup de nouveautés
Cette édition sera également marquée par beaucoup d'autres nouveautés :
* Pour faciliter le networking des visiteurs, l'IFTM lance le Billet Premium (450 €). Cette formule exclusive limitée à 50 personnes, donnera accès à des rendez-vous ciblés, une table réservée dans l’espace de rendez-vous d’affaires pour une demi-journée et l'espace VIP pour 2 personnes par jour.
* Des parcours de visite thématiques (Destination France et Village des Initiatives Durables by mN’O), animés par des étudiants formés, permettront également à chaque visiteur d'optimiser sa venue et de rencontrer les exposants pertinents pour son activité.
* Du côté de la TechZone, un nouveau parcours immersif sera proposé en trois étapes, dont l’une mettra en avant une agence immersive localisée dans une galerie commerçante pour réservation directe de séjours croisière.
* Par ailleurs, fort du succès de sa première édition, le Village des Initiatives Durables by mN’O revient avec une programmation étoffée, des formats inédits et une ambition renforcée d'accompagner concrètement les professionnels du tourisme dans leur transition vers des pratiques plus responsables.
Ce Village introduit des parcours de visite personnalisés ; l'ouverture à des entreprises porteuses de solutions innovantes et durables ; des podcasts enregistrés en live, captés et diffusés sur les plateformes de streaming ; et des Stand-Up for the Planet renforcés, avec une mise en scène et une diffusion amplifiées sur les réseaux sociaux.
* Dans cette même dynamique, la deuxième édition du concours La Plume Verte by IFTM x ADONET sera remise au cœur du village. Cette 2e édition ajoute une nouvelle distinction : le Prix Spécial Destinations ADONET, destiné à récompenser les journalistes valorisant les destinations membres de l'association et leurs engagements en matière de durabilité. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 14 août sur le site d'IFTM.
* Pour faciliter le networking des visiteurs, l'IFTM lance le Billet Premium (450 €). Cette formule exclusive limitée à 50 personnes, donnera accès à des rendez-vous ciblés, une table réservée dans l’espace de rendez-vous d’affaires pour une demi-journée et l'espace VIP pour 2 personnes par jour.
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* Dans cette même dynamique, la deuxième édition du concours La Plume Verte by IFTM x ADONET sera remise au cœur du village. Cette 2e édition ajoute une nouvelle distinction : le Prix Spécial Destinations ADONET, destiné à récompenser les journalistes valorisant les destinations membres de l'association et leurs engagements en matière de durabilité. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 14 août sur le site d'IFTM.
"Porter un regard lucide sur les transformations en cours"
Au-delà de ces nouveautés, l'IFTM invite "l'ensemble des professionnels à porter un regard lucide sur les transformations en cours".
De fait, son édition 2026 est placée sous le thème "La valeur du voyage - Révélons ensemble ce qui crée de l'impact". C'est "un appel collectif à mesurer, démontrer et amplifier l'impact réel du voyage pour l'ensemble de la filière".
Ce fil rouge invite les professionnels à faire preuve de lucidité - car "la transition durable se fait mais on ne le sait pas assez". Il incite à démontrer l'impact réel des actions engagées et à contribuer à un secteur plus solide, plus lisible et plus durable.
Il se matérialisera via un programme renforcé de conférences, d'ateliers collaboratifs et d'espaces thématiques avec la volonté de mettre en lumière l'évolution des métiers, l'impact des transformations digitales et la qualité des relations professionnelles.
Enfin, n'oublions pas, évidemment, la soirée de clôture IFTM x TourMaG le 17 septembre !
De fait, son édition 2026 est placée sous le thème "La valeur du voyage - Révélons ensemble ce qui crée de l'impact". C'est "un appel collectif à mesurer, démontrer et amplifier l'impact réel du voyage pour l'ensemble de la filière".
Ce fil rouge invite les professionnels à faire preuve de lucidité - car "la transition durable se fait mais on ne le sait pas assez". Il incite à démontrer l'impact réel des actions engagées et à contribuer à un secteur plus solide, plus lisible et plus durable.
Il se matérialisera via un programme renforcé de conférences, d'ateliers collaboratifs et d'espaces thématiques avec la volonté de mettre en lumière l'évolution des métiers, l'impact des transformations digitales et la qualité des relations professionnelles.
Enfin, n'oublions pas, évidemment, la soirée de clôture IFTM x TourMaG le 17 septembre !
Publié par Paula Boyer Responsable rubrique LuxuryTravelMaG - TourMaG.com
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