IFTM : le salon incontournable pour développer son réseau professionnel

En parallèle des nouveaux espaces, IFTM met à disposition plusieurs outils digitaux pour aider les professionnels à préparer leur venue, faire de nouvelles rencontres, revoir leurs partenaires et suivre leurs leads. Ces outils permettent d'organiser sa participation bien en amont du salon, que l’on soit exposant ou visiteur.



● Everywhere est la plateforme digitale gratuite du salon, accessible à tous les participants. Avant l'événement, elle permet de rechercher des contacts, d'envoyer des demandes de rendez-vous et d'organiser son planning. L'an dernier, 16 725 rendez-vous ont été pris grâce à la plateforme, avec une équipe disponible pour accompagner les utilisateurs avant et pendant le salon.



● Lancé en 2025, Colleqt simplifie la collecte de contacts sur le salon. Chaque stand est équipé d'un QR code : en le scannant, le visiteur enregistre les coordonnées de l'exposant et partage automatiquement les siennes. Sans application à télécharger ni saisie manuelle, l'outil garantit des échanges rapides et efficaces, tout en offrant un suivi clair du retour sur investissement.



● Lead Manager (Emperia) est une application mobile disponible en option pour les exposants. Depuis un smartphone, elle permet de scanner le badge des visiteurs, de prendre des notes et d'évaluer chaque contact. Elle fonctionne sans connexion internet, peut être utilisée par plusieurs collaborateurs sur un même stand et exporte les données dans un format Excel compatible CRM. En moyenne, les exposants qui l'utilisent génèrent 32 leads supplémentaires sur le salon.