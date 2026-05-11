IFTM : le salon incontournable pour développer son réseau professionnel

Dans un secteur en pleine transformation, les rencontres entre professionnels jouent un rôle clé. Trouver les bons interlocuteurs, nouer des partenariats pérennes, identifier de nouvelles opportunités : c'est autour de ces enjeux qu'IFTM renforce son dispositif de mise en relations entre exposants et visiteurs pour 2026.
Cette édition s'inscrit dans la thématique « La valeur du voyage - Révélons ensemble ce qui crée de l'impact ». Après une édition 2024 tournée vers l’exploration et une édition 2025 axée sur l’action, 2026 marque le temps de la démonstration : celui où chaque échange, chaque partenariat, chaque rencontre doit produire des résultats mesurables pour les professionnels du secteur.
Cette édition s'inscrit dans la thématique « La valeur du voyage - Révélons ensemble ce qui crée de l'impact ». Après une édition 2024 tournée vers l’exploration et une édition 2025 axée sur l’action, 2026 marque le temps de la démonstration : celui où chaque échange, chaque partenariat, chaque rencontre doit produire des résultats mesurables pour les professionnels du secteur.
Les rencontres business au cœur de l'édition
Pour 2026, IFTM met en place plusieurs nouveautés pour faciliter et enrichir les rencontres sur le salon.
● De nouveaux parcours de visite thématiques : grande nouveauté de cette édition, les visiteurs pourront emprunter des parcours adaptés à leurs besoins et à leur niveau de connaissance des enjeux du secteur. Des parcours dédiés aux initiatives durables et des parcours dans la Destination France seront proposés, tous animés par des étudiants formés. Les parcours durables s'étenderont à l'ensemble du salon, bien au-delà du Village des Initiatives Durables by m’NO, pour montrer que ces enjeux touchent toutes les branches du tourisme.
● Une soirée de clôture dans un nouveau lieu, ouverte aux exposants et visiteurs : grand moment de chaque édition, elle change de cadre cette année et accueille exposants et visiteurs pour la première fois. Après trois jours d'échanges, c'est l'occasion de retrouver ses contacts dans une atmosphère plus détendue, loin des allées du salon, et de clôturer ces trois jours sur une note conviviale.
● D’autres nouveautés seront également bientôt annoncées !
● De nouveaux parcours de visite thématiques : grande nouveauté de cette édition, les visiteurs pourront emprunter des parcours adaptés à leurs besoins et à leur niveau de connaissance des enjeux du secteur. Des parcours dédiés aux initiatives durables et des parcours dans la Destination France seront proposés, tous animés par des étudiants formés. Les parcours durables s'étenderont à l'ensemble du salon, bien au-delà du Village des Initiatives Durables by m’NO, pour montrer que ces enjeux touchent toutes les branches du tourisme.
● Une soirée de clôture dans un nouveau lieu, ouverte aux exposants et visiteurs : grand moment de chaque édition, elle change de cadre cette année et accueille exposants et visiteurs pour la première fois. Après trois jours d'échanges, c'est l'occasion de retrouver ses contacts dans une atmosphère plus détendue, loin des allées du salon, et de clôturer ces trois jours sur une note conviviale.
● D’autres nouveautés seront également bientôt annoncées !
Les outils pour préparer et optimiser sa venue
En parallèle des nouveaux espaces, IFTM met à disposition plusieurs outils digitaux pour aider les professionnels à préparer leur venue, faire de nouvelles rencontres, revoir leurs partenaires et suivre leurs leads. Ces outils permettent d'organiser sa participation bien en amont du salon, que l’on soit exposant ou visiteur.
● Everywhere est la plateforme digitale gratuite du salon, accessible à tous les participants. Avant l'événement, elle permet de rechercher des contacts, d'envoyer des demandes de rendez-vous et d'organiser son planning. L'an dernier, 16 725 rendez-vous ont été pris grâce à la plateforme, avec une équipe disponible pour accompagner les utilisateurs avant et pendant le salon.
● Lancé en 2025, Colleqt simplifie la collecte de contacts sur le salon. Chaque stand est équipé d'un QR code : en le scannant, le visiteur enregistre les coordonnées de l'exposant et partage automatiquement les siennes. Sans application à télécharger ni saisie manuelle, l'outil garantit des échanges rapides et efficaces, tout en offrant un suivi clair du retour sur investissement.
● Lead Manager (Emperia) est une application mobile disponible en option pour les exposants. Depuis un smartphone, elle permet de scanner le badge des visiteurs, de prendre des notes et d'évaluer chaque contact. Elle fonctionne sans connexion internet, peut être utilisée par plusieurs collaborateurs sur un même stand et exporte les données dans un format Excel compatible CRM. En moyenne, les exposants qui l'utilisent génèrent 32 leads supplémentaires sur le salon.
● Everywhere est la plateforme digitale gratuite du salon, accessible à tous les participants. Avant l'événement, elle permet de rechercher des contacts, d'envoyer des demandes de rendez-vous et d'organiser son planning. L'an dernier, 16 725 rendez-vous ont été pris grâce à la plateforme, avec une équipe disponible pour accompagner les utilisateurs avant et pendant le salon.
● Lancé en 2025, Colleqt simplifie la collecte de contacts sur le salon. Chaque stand est équipé d'un QR code : en le scannant, le visiteur enregistre les coordonnées de l'exposant et partage automatiquement les siennes. Sans application à télécharger ni saisie manuelle, l'outil garantit des échanges rapides et efficaces, tout en offrant un suivi clair du retour sur investissement.
● Lead Manager (Emperia) est une application mobile disponible en option pour les exposants. Depuis un smartphone, elle permet de scanner le badge des visiteurs, de prendre des notes et d'évaluer chaque contact. Elle fonctionne sans connexion internet, peut être utilisée par plusieurs collaborateurs sur un même stand et exporte les données dans un format Excel compatible CRM. En moyenne, les exposants qui l'utilisent génèrent 32 leads supplémentaires sur le salon.
Le Billet Premium
Pour aller plus loin, IFTM lance le Billet Premium, une formule complète dédiée aux rendez-vous d'affaires, limitée à 50 personnes. À 450€ TTC, il permet de prendre rendez-vous avec les visiteurs du salon, de réserver une table et d'accéder à l'espace VIP pour 2 personnes, une fois par jour. Une offre exclusive, pensée pour les professionnels qui souhaitent tirer pleinement parti des trois jours du salon.
Au-delà des outils et des espaces, IFTM reste avant tout un lieu de rencontre, convivial et dynamique, où les professionnels du tourisme se retrouvent chaque année pour échanger, nouer des partenariats et faire avancer le secteur. Une édition 2026 qui s'annonce riche en rencontres et en opportunités pour l'ensemble de la filière.
Au-delà des outils et des espaces, IFTM reste avant tout un lieu de rencontre, convivial et dynamique, où les professionnels du tourisme se retrouvent chaque année pour échanger, nouer des partenariats et faire avancer le secteur. Une édition 2026 qui s'annonce riche en rencontres et en opportunités pour l'ensemble de la filière.
L’équipe IFTM se tient à votre disposition et a hâte de vous accueillir du 15 au 17 septembre 2026
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