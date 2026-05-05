Train : nouveaux opérateurs, nouvelles offres, nouveaux enjeux pour les agences ?

Invité de la première journée, Jean Castex, ancien Premier ministre et président de la SNCF a rappelé le poids économique du groupe ferroviaire : 43 milliards d’euros de chiffre d’affaires, dont 30 milliards réalisés en France, ainsi que 170 millions de voyageurs transportés sur les lignes TGV en 2025, soit une hausse de 16 % par rapport à 2019. Les TER enregistrent une progression de 54 % et les Intercités de plus de 5 %.



Malgré cette dynamique, le président de la SNCF a reconnu les limites actuelles : « Je suis un PDG malheureux, parce que, sur certains segments, et en certaines périodes, nous refusons des clients. » En cause notamment : le retard de livraison des nouvelles rames TGV M, attendues cet été. Ces trains doivent permettre d’augmenter de près de 20 % la capacité tout en réduisant de 20 % la consommation électrique.



Jean Castex a également insisté sur le vieillissement du réseau ferroviaire français, dont l’âge moyen atteint 30 ans, contre 17 ans en Allemagne et 15 ans en Suisse. Selon lui, ce retard s’explique notamment par le mode de financement historique du réseau : « Pendant longtemps, la SNCF a financé seule ce réseau », alors qu’en Espagne, les infrastructures ont été principalement financées par l’État et l’Union européenne.



Le déficit d’investissement est aujourd’hui estimé à 60 milliards d’euros. Il rappelle par ailleurs qu’« un très gros tiers des retards des trains » est lié à des défaillances d’infrastructures, notamment les caténaires et la signalisation.