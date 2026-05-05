Atout France : le prix de l'immatriculation et de son renouvellement explose ! [ABO]

Un nouveau décret prévoit plusieurs évolutions - Exclusif

C’est une nouvelle qui devrait être moyennement bien accueillie par les professionnels du tourisme, confrontés à un contexte économique tendu. À partir du 6 mai 2026, les frais d’immatriculation et de renouvellement de l’immatriculation auprès d’Atout France, indispensables pour les agents de voyages et les tour-opérateurs, vont fortement augmenter.

Rédigé par Romain POMMIER le Mercredi 6 Mai 2026 à 00:37

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