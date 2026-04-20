Bahia Principe présente Fully & Freely - L’art de trouver son propre rythme

Nous proposons actuellement un portefeuille de plus de 20 hôtels situés dans certaines des destinations balnéaires les plus emblématiques.
Le portefeuille principal de Bahia Principe est implanté dans les Caraïbes, avec des établissements en République dominicaine — à Punta Cana, La Romana et Samaná — ainsi qu’au Mexique, dans la Riviera Maya, et en Jamaïque, à Runaway Bay.
En Europe, notre présence se concentre sur les îles espagnoles, où nous exploitons actuellement trois hôtels à Tenerife — bientôt quatre — ainsi qu’un hôtel à Majorque.
Dans chaque destination, nos hôtels associent une offre de restauration et de loisirs adaptée à chaque type de voyageur, des services de bien-être complets et une hospitalité chaleureuse qui reflète l’essence de Bahia Principe.
Le portefeuille principal de Bahia Principe est implanté dans les Caraïbes, avec des établissements en République dominicaine — à Punta Cana, La Romana et Samaná — ainsi qu’au Mexique, dans la Riviera Maya, et en Jamaïque, à Runaway Bay.
En Europe, notre présence se concentre sur les îles espagnoles, où nous exploitons actuellement trois hôtels à Tenerife — bientôt quatre — ainsi qu’un hôtel à Majorque.
Dans chaque destination, nos hôtels associent une offre de restauration et de loisirs adaptée à chaque type de voyageur, des services de bien-être complets et une hospitalité chaleureuse qui reflète l’essence de Bahia Principe.
Un parcours d’évolution continue – Fully & Freely
Depuis 2025, Bahia Principe fait partie de l’écosystème Hyatt à travers une coentreprise entre Grupo Piñero et Hyatt. Avec l’intégration de Bahia Principe dans World of Hyatt, cette alliance marque une nouvelle phase de croissance internationale et permet à nos clients d’accéder à un univers encore plus vaste d’expériences et d’avantages.
En mars 2026, nous avons franchi une nouvelle étape de notre évolution en affinant notre identité visuelle — en préservant notre essence tout en facilitant la navigation dans notre offre et la découverte du resort de vacances idéal.
Cette nouvelle architecture de marque constitue une étape importante pour Bahia Principe. Notre approche des vacances repose sur une conviction simple : chaque voyageur recherche quelque chose de différent. C’est pourquoi nous avons créé deux univers distincts, permettant à chacun de choisir la manière dont il souhaite vivre son séjour : Explore & Escape.
En mars 2026, nous avons franchi une nouvelle étape de notre évolution en affinant notre identité visuelle — en préservant notre essence tout en facilitant la navigation dans notre offre et la découverte du resort de vacances idéal.
Cette nouvelle architecture de marque constitue une étape importante pour Bahia Principe. Notre approche des vacances repose sur une conviction simple : chaque voyageur recherche quelque chose de différent. C’est pourquoi nous avons créé deux univers distincts, permettant à chacun de choisir la manière dont il souhaite vivre son séjour : Explore & Escape.
Bahia Principe Explore - Les plus beaux souvenirs se créent en bonne compagnie
Bahia Principe Explore est un resort tout compris pensé pour les vacances en compagnie. Ensemble, chacun à son rythme, avec une expérience conçue pour tous, où chaque détail t’invite à te laisser porter.
Existe-t-il quelque chose de mieux qu’un beau souvenir ? Oui : le partager. À Explore, tout est conçu pour créer des expériences ensemble, ajouter des moments et s’amuser en équipe. Et comme chacun va à son propre rythme, chacun trouve ici son espace et sa façon de se divertir. Fully & freely.
👉 Plus d’infos sur les hôtels Explore Bahia Principe en cliquant ici
Existe-t-il quelque chose de mieux qu’un beau souvenir ? Oui : le partager. À Explore, tout est conçu pour créer des expériences ensemble, ajouter des moments et s’amuser en équipe. Et comme chacun va à son propre rythme, chacun trouve ici son espace et sa façon de se divertir. Fully & freely.
👉 Plus d’infos sur les hôtels Explore Bahia Principe en cliquant ici
Sous l’umbrella Explore, on retrouve également Bahia Principe Explore, avec une attention particulière portée aux plus jeunes (anciennement Bahia Principe Fantasia). Ces établissements se distinguent par les étoiles de leur logo fuchsia et sont conçus pour offrir une expérience de vacances magique à toute la famille.
Des espaces dédiés aux enfants, des splash pools et une offre de restauration adaptée aux familles permettent aux petits comme aux grands de se sentir parfaitement à l’aise. Papimber, notre créateur d’aventures imaginaires, transforme chaque moment en une petite expérience inoubliable.
👉 Découvrez le portefeuille d’hôtels Bahia Principe Explore, spécialement conçu pour les enfants.
Des espaces dédiés aux enfants, des splash pools et une offre de restauration adaptée aux familles permettent aux petits comme aux grands de se sentir parfaitement à l’aise. Papimber, notre créateur d’aventures imaginaires, transforme chaque moment en une petite expérience inoubliable.
👉 Découvrez le portefeuille d’hôtels Bahia Principe Explore, spécialement conçu pour les enfants.
Bahia Principe Escape - Déconnexion totale réservée aux adultes
Bahia Principe Escape est un resort tout compris pensé pour ceux qui souhaitent s’éloigner du quotidien, où la vie d’adulte ralentit et où le monde redevient léger. L’endroit idéal pour célébrer la vie, se reconnecter à soi-même, ou simplement ne rien faire du tout.
Ici, les routines s’effacent et les obligations restent à distance. Le calme s’installe, laissant place aux retrouvailles avec soi-même. Les hôtels Escape sont conçus pour celles et ceux qui recherchent une véritable déconnexion dans des destinations balnéaires et ensoleillées emblématiques.
Des hôtels adults only où il est possible de s’évader du quotidien, seul, en couple ou entre amis. Il ne s’agit pas d’une simple pause, mais d’un véritable retour à soi — un moment que l’on s’accorde pleinement.
👉 Découvrez plus en détail les Bahia Principe Escape en cliquant ici.
Ici, les routines s’effacent et les obligations restent à distance. Le calme s’installe, laissant place aux retrouvailles avec soi-même. Les hôtels Escape sont conçus pour celles et ceux qui recherchent une véritable déconnexion dans des destinations balnéaires et ensoleillées emblématiques.
Des hôtels adults only où il est possible de s’évader du quotidien, seul, en couple ou entre amis. Il ne s’agit pas d’une simple pause, mais d’un véritable retour à soi — un moment que l’on s’accorde pleinement.
👉 Découvrez plus en détail les Bahia Principe Escape en cliquant ici.
Pour plus d’informations sur Bahia Principe Hotels & Resorts :
Claudia Fontana
Marketing Manager
cfontana@bahia-principe.com
Anne-Sophie Lesur
Sales Director France
aslesur@bahia-principe.com
Site web : www.bahia-principe.com
Marketing Manager
cfontana@bahia-principe.com
Anne-Sophie Lesur
Sales Director France
aslesur@bahia-principe.com
Site web : www.bahia-principe.com