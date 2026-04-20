Bahia Principe présente Fully & Freely - L’art de trouver son propre rythme

Depuis 2025, Bahia Principe fait partie de l’écosystème Hyatt à travers une coentreprise entre Grupo Piñero et Hyatt. Avec l’intégration de Bahia Principe dans World of Hyatt, cette alliance marque une nouvelle phase de croissance internationale et permet à nos clients d’accéder à un univers encore plus vaste d’expériences et d’avantages.



En mars 2026, nous avons franchi une nouvelle étape de notre évolution en affinant notre identité visuelle — en préservant notre essence tout en facilitant la navigation dans notre offre et la découverte du resort de vacances idéal.



Cette nouvelle architecture de marque constitue une étape importante pour Bahia Principe. Notre approche des vacances repose sur une conviction simple : chaque voyageur recherche quelque chose de différent. C’est pourquoi nous avons créé deux univers distincts, permettant à chacun de choisir la manière dont il souhaite vivre son séjour : Explore & Escape.

