Afrique du Sud : Safaris animaliers et rendez-vous culturels dans le KwaZulu-Natal Voyage au cœur d’une des plus belles régions du continent

Bienvenue dans le KwaZulu-Natal ! Mélange envoûtant d’attractions naturelles, de vie sauvage et de richesse culturelle, cette province a de quoi captiver ses visiteurs. Véritable incontournable pour tous voyageurs à la recherche d’aventure, le KwaZulu-Natal offre un panel d’activités et de paysages en tout genre. Montagnes majestueuses, panoramas côtiers et villages traditionnels, la région jouie d’une beauté brute qui promet une escapade inoubliable en Afrique du Sud.

Rédigé par South African Tourism le Vendredi 16 Juin 2023

St Lucia et ses alentours : entre aventures sauvages, découvertes culturelles et safari sur le fleuve



Profiter de la beauté du iSimangaliso Wetland Park ? Oui, mais à cheval !



La journée se termine avec une croisière paisible sur le fleuve de St Lucia au coucher du soleil. Un moment unique pour observer la lumière se refléter sur l’eau et un décor splendide où évoluent crocodiles et hippopotames. Aigles et vautours africains parcourent le ciel, donnant à ce safari marin une atmosphère presque irréelle.

La journée débute dans le village de Khula, où une visite à vélo vous plonge directement au cœur du peuple zoulou. Un accueil chaleureux y est de mise, et c’est un savoureux mélange de culture contemporaine, racines traditionnelles et nature sauvage environnante qui attend les voyageurs. A l’entrée du village, le marché WOWZULU est un excellent moyen de découvrir les différentes saveurs locales et créations artisanales, et d’en apprendre plus sur l’histoire fascinante de la région.Profiter de la beauté du iSimangaliso Wetland Park ? Oui, mais à cheval ! L'agence Bhangazi Horse Safaris emmène les cavaliers débutants et confirmés à la découverte des paysages splendides de la brousse sud-africaine, refuge des léopards, buffalos et éléphants. Un itinéraire combiné permet aux cavaliers de profiter des superbes plages de la région, propices à l’observation des baleines à bosse de juin à novembre, tandis que l’autre moitié du trajet suit les traces des animaux les plus iconiques qu’abrite la savane sud-africaine.La journée se termine avec une croisière paisible sur le fleuve de St Lucia au coucher du soleil. Un moment unique pour observer la lumière se refléter sur l’eau et un décor splendide où évoluent crocodiles et hippopotames. Aigles et vautours africains parcourent le ciel, donnant à ce safari marin une atmosphère presque irréelle.

Excursion à la Babanango Game Reserve



Un accueil chaleureux attend les visiteurs venant découvrir la réserve, qui peuvent ensuite profiter d’un large choix d’activités et d’hébergements. On y trouve quatre lodges, chacun possédant un caractère particulier. Pour une expérience plus haut de gamme, le Madwaleni River Lodge est le choix parfait. Quant au Zulu Rock Lodge perché sur une ancienne montagne de granit, il offre une vue imprenable sur la réserve. Parfait pour les familles ou pour ceux qui recherchent plus d’intimité, le Valley Lodge offre un cadre secret idéal, niché au sud de la réserve. Enfin, le Matatane Camp s’adresse aux aventureux, aux visiteurs en quête d’une véritable expérience de nature sauvage, en proposant plus d’autonomie ainsi que divers itinéraires de randonnée et autres activités en pleine nature.



La Babanango Game Reserve a à cœur de proposer à ses visiteurs diverses activités adaptées à tous les publics. Parmi les incontournables, le safari en 4x4 vous embarque dans des paysages à la beauté sauvage, à la recherche des Big Five et d’autres animaux emblématiques du pays. Participer à l’un des safaris proposés par la réserve est la promesse de souvenirs qui dureront toute une vie, à mi-chemin entre frissons et émerveillement. Des safaris à pied sont également proposés, permettant une proximité sans égal avec la faune et flore environnantes. Si les férus d’histoire auront l’opportunité de visiter des champs de bataille comme ceux d'Isandlwana ou de Rorke's Drif, les accros à l’adrénaline pourront participer à des aventures en tyrolienne au niveau de Matatane. Déjeuners dans la brousse, patrouilles en hélicoptère et visites de la mine de cuivre viennent parfaire l’offre de la Babanango Game Reserve.



Située au cœur du KwaZulu-Natal, la Babanango Game Reserve occupe une zone de plus de 20 000 hectares imprégnée d'histoire zouloue. Ambitieux projet de réintroductions animalières, la réserve offre des décors à couper le souffle, entre paysages montagneux et vallées sinueuses le long de la rivière White Umfolozi. Abritant une diversité spectaculaire d'oiseaux, de plantes, d'insectes, de reptiles et de mammifères, la réserve est aussi un lieu de refuge privilégié pour les Big Five : le lion, le léopard, le rhinocéros, l'éléphant et le buffle d'Afrique.Un accueil chaleureux attend les visiteurs venant découvrir la réserve, qui peuvent ensuite profiter d'un large choix d'activités et d'hébergements. On y trouve quatre lodges, chacun possédant un caractère particulier. Pour une expérience plus haut de gamme, le Madwaleni River Lodge est le choix parfait. Quant au Zulu Rock Lodge perché sur une ancienne montagne de granit, il offre une vue imprenable sur la réserve. Parfait pour les familles ou pour ceux qui recherchent plus d'intimité, le Valley Lodge offre un cadre secret idéal, niché au sud de la réserve. Enfin, le Matatane Camp s'adresse aux aventureux, aux visiteurs en quête d'une véritable expérience de nature sauvage, en proposant plus d'autonomie ainsi que divers itinéraires de randonnée et autres activités en pleine nature.La Babanango Game Reserve a à cœur de proposer à ses visiteurs diverses activités adaptées à tous les publics. Parmi les incontournables, le safari en 4x4 vous embarque dans des paysages à la beauté sauvage, à la recherche des Big Five et d'autres animaux emblématiques du pays. Participer à l'un des safaris proposés par la réserve est la promesse de souvenirs qui dureront toute une vie, à mi-chemin entre frissons et émerveillement. Des safaris à pied sont également proposés, permettant une proximité sans égal avec la faune et flore environnantes. Si les férus d'histoire auront l'opportunité de visiter des champs de bataille comme ceux d'Isandlwana ou de Rorke's Drif, les accros à l'adrénaline pourront participer à des aventures en tyrolienne au niveau de Matatane. Déjeuners dans la brousse, patrouilles en hélicoptère et visites de la mine de cuivre viennent parfaire l'offre de la Babanango Game Reserve.

