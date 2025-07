Adresses secrètes en Vendée, avec Voyel Incoming

Je dirais, l’omniprésence de la nature et des paysages très variés : des plages de sable fin et un littoral accueillant ; les marais (« Breton » au nord-ouest et « Poitevin » au sud-est), le bocage vallonné et traversé par de petites rivières propices à la balade...

Au printemps et à l'automne. Il y a trop de monde en juillet et en août, surtout à partir du 14 juillet !

J’en citerai deux, à commencer par les bords de Sèvre (nantaise) de Mallièvre à Saint-Laurent-sur-Sèvre. D’une longueur de 150 kilomètres, la Sèvre Nantaise traverse 4 départements pour rejoindre la Loire à Nantes. En Vendée, entre Mortagne-sur-Sèvre et Mallièvre, son cours sinueux est caractérisé par de nombreux moulins et chaussées, témoins de la tradition industrielle de la vallée lié au textile et au papier.



Ses rives offrent un cadre idéal pour la pratique d’activités en pleine nature : randonnée à pied et à vélo, balade en canoë… et permettent de visiter plusieurs villages de caractère, notamment Saint-Laurent-sur-Sèvre (où le pape Jean-Paul II est venu en septembre 1996) et Mallièvre… sans oublier le site de Poupet, désormais connu dans toute la France pour son festival estival.



Et puis, il y a aussi la Pointe du Payré, avec le port de la Guittière et la plage du Veillon. L’Estuaire du Payré, petit cours d’eau, est un lieu exceptionnel, doté d'une faune et d'une flore préservée. Il se jette dans l’océan Atlantique à la plage de sable fin du Veillon, spot de baignade idyllique.



La pointe du Payré est située sur la rive gauche de l’estuaire. On peut la parcourir à pied, sur un sentier balisé, depuis la plage de la Mine. Il surplombe des falaises de couleur ocre où le sentier serpente en certains endroits. Enfin, ne pas rater, juste un peu plus en amont, le village ostréicole de la Guittière où la douzaine d’ostréiculteurs vendent leur production, également consommable sur place sur les terrasses de leurs cabanes.



Bien évidemment, il y aussi l’île d’Yeu et le passage du Gois à Noirmoutier… mais ils sont déjà plus connus.