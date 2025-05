Une entrée achetée, une offerte : la Vendée vous ouvre ses portes le 18 mai

1.Plongez dans les années 1920 avec l’un des plus beaux villages miniatures de France. Ce musée reconstitue à l’échelle 1/10ᵉ un village vendéen animé par 650 figurines et plus de 3 500 éléments.2.Explorez le Marais Poitevin en barque, canoë ou paddle, avec ou sans guide. Une immersion au cœur d’un environnement naturel paisible et préservé.3.Remontez le temps au cœur du bocage vendéen avec cette forteresse médiévale du XIVᵉ siècle. Donjon, animations historiques et spectacles médiévaux au programme.4.Un parc vintage familial niché en forêt, avec une quarantaine d’activités ludiques et un tout nouveau spectacle équestre « Pierre de Lune ».5.Montez à 70 mètres de haut dans ce château d’eau transformé en belvédère panoramique. Une vue spectaculaire sur le littoral, les marais et les forêts.