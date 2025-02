Le plus grand parc d’accrobranche au monde dévoile 6 nouvelles attractions en Vendée !

Étant situés à seulement 25 minutes des Sables d'Olonne, il nous semblait évident d'imaginer une nouveauté en lien avec l'actualité de notre territoire

Le Grand Défi introduit. Un nouvel espace d'énigmes, "", inspiré du Vendée Globe, sera installé sur une coque de bateau. Les visiteurs pourront y vivre une aventure maritime immersive à travers une dizaine d'énigmes et défis sur l'univers de la voile et de la navigation maritime. Armel Lancereau , explique : "".. Le, propose un thème médiéval avec des décors inspirés des chevaliers, dragons et épées. Le, offre un circuit de 45 minutes avec une tyrolienne de 150 mètres survolant l'étang., lancé en 2024 et ayant attiré plus de 30 000 visiteurs, s'agrandit avec: un grand trampoline et une structure d'escalade avec un toboggan de près de 8 mètres de haut. Unsur le thème du jurassique verra également le jour, avec des décors de dinosaures mesurant jusqu'à 2,5 mètres de long.