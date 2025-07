Gekko : Tom Bell nommé directeur commercial de la division loisirs

Arrivé début 2025 en tant que Market Director Teldar Travel pour l’Europe du Nord, l’Espagne et le Portugal, Tom Bell voit ses responsabilités élargies à l’ensemble du périmètre Loisirs du Groupe.Avec plus de 25 ans d’expérience dans l’industrie du voyage, Tom Bell a évolué au sein d’acteurs majeurs tels que Hotelbeds, Co-op Travel, G Adventures et Cosmos.Dans ses nouvelles fonctions, Tom Bell rejoint le comité de direction du Groupe Gekko.Il travaillera en étroite collaboration avec Adam McKnight , récemment nommé Chief Growth Officer, chargé de piloter les nouveaux marchés internationaux, et Laura Son , promue Head of Sales Operations.