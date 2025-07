Emirates recrute sur les plages d’Europe

Nous avons tous ressenti ce moment en vacances où nous ne voulons pas que cela se termine. En occupant un poste de personnel de cabine au sein d’Emirates, vous pouvez voyager à travers le monde, acquérir de précieuses compétences et découvrir différentes cultures

Palma, Espagne

Santorin, Grèce

Cagliari, Italie

Ibiza, Espagne – le 10 août

Tenerife, Espagne – le 13 août

Lanzarote, Espagne – le 15 août

Sassari – Sardinia, Italie – le 24 août

Ajaccio (Corse), France - le 24 août

Madere, Portugal – le 30 août

Pise, Italie – le 31 août

Cette campagne, qui se déroule en, vise à capter l’attention de candidats issus de l’hôtellerie, du tourisme ou du service client. Les participants pourront rencontrer les recruteurs d’ Emirates sans code vestimentaire imposé, obtenir des informations sur le poste et déposer directement leur candidature.Les candidats sélectionnés seront basés à Dubaï et rejoindront une équipe internationale de 24 500 membres d’équipage, dont plus de 600 Français. Les avantages proposés incluent notamment un logement meublé et gratuit, le transport, la couverture médicale et dentaire, l’assurance-vie, ainsi que des billets à tarif réduit pour eux-mêmes, leurs amis et leur famille., déclare : «. »Les candidats aspirant au poste de personnel de cabine pourront venir à la rencontre des équipes de recrutement d’Emirates cet été dans les destinations de vacances suivantes :Le 29 juillet :Au mois d’août :