Fiscalité, emplois, durabilité… Comment le Medef veut faire avancer le tourisme

Le tourisme pèse 7,5% du PIB français et peut-être précurseur sur de nombreux sujets tels que l’environnement et la RSE, l’innovation et l’intelligence artificielle, les enjeux sociétaux et fiscaux

Le Medef plaide pour un cadre plus clair, plus lisible

Objectifs : faire un état des lieux du tourisme avec des données regroupées dans un document unique, mais aussiprises par les pouvoirs publics en tenant compte des transitions climatiques, technologiques et de la situation internationale.» précise Philippe Korcia.Au total, le Medef dévoile unequi concerne tous les secteurs, de l’hôtellerie à la croisière, autour de trois grands thèmes (réglementation, social et durabilité), afin de dynamiser le secteur et. «» ajoute Aurore Iwanciw.