Voyages Eurafrique : croissance externe, MICE et ouverture d'un 2e hôtel

Voyages Eurafrique met également le booster sur le MICE. " C'est devenu un très gros sujet depuis deux ans. Nous accompagnons les clients tout au long de leur parcours. Cela fait partie de nos grandes préoccupations. Nous venons d'embaucher deux autres personnes pour accélérer sur ce segment.



C'est pour moi, c'est le secteur qui est le plus capable de se développer : le besoin de se rencontrer, d'échanger et le besoin de porter des sujets impactant pour l'entreprise, en présentiel, sont essentiels."]i



Philippe Korcia en profite pour lancer un appel aux fournisseurs : "nous sommes force de propositions et eux sont force de décision ! Le NDC, cela fait 18 mois qu'on en parle et en janvier cela a été reporté.



Que ce soit les compagnies ferroviaires, aériennes, les GDS... il faut qu'ils se rapprochent de nous car ce sont nous les sachants. Ils ont besoin de nous, sinon ils nous auraient déjà éliminé ! Donc au minimum c'est qu'ils nous consultent".