Air Canada étoffe son offre vers l’Amérique latine

La liaison sans escale vers Lima , annoncée dans le cadre de l’expansion hivernale d’Air Canada , comprendra deux vols hebdomadaires au départ de Montréal et deux autres de Toronto. Trois nouvelles destinations sont également introduites :. Ces vols visent à « diversifier davantage le réseau mondial » de la compagnie et à «», selonÀ partir de, des. Cette stratégie offre également des opportunités pour le transport de fret. Air Canada indique que ces liaisons permettront d’accéder à des sites touristiques prisés. Puerto Escondido, sur la côte pacifique d’Oaxaca , est décrite comme un lieu de détente reconnu pour ses plages et ses vagues. Tepic, desservie depuis Vancouver, devient un nouveau point d’entrée vers la Riviera Nayarit, notamment grâce à une nouvelle autoroute attendue pour octobre 2025.Les passagers pourront ainsi. Air Canada souligne que cette nouvelle liaison permettra d’explorer les «» et la «» de la région. Cet hiver, la compagnie prévoit d’offrir plus de. Il s’agit du plus grand nombre de destinations soleil jamais desservies par Air Canada.