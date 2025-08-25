BIOGRAPHIE
Depuis 2021
Cofondateur IMPACT CONSULTANTS
Depuis 2015
Fondateur et consultant R2LAB
De 2016 à 2018
Directeur commercial et marketing Vacances Bleues
De 2013 à 2015
Directeur commercial et marketing CWT Meetings & Events EMEA
De 2000 à 2013
Directeur Commercial Europe Centrale et Directeur de la Distribution AF KL DL AZ
FORMATION
- 1993 à 1996 NEOMA Business School, SupdeCo, Marketing
- 2012 HEC Paris, Joint senior management program AFKL
