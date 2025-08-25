TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
RODOLPHE LENOIR

Co-fondateur & partenaire de croissance chez IMPACT CONSULTANTS.


Rodolphe a plus de 20 ans d’expérience professionnelle dans le monde du voyage et du tourisme. De la direction commerciale de grands groupes comme Air France, en passant par le développement de start-ups, Rodolphe s’est exercé aussi bien au pilotage des équipes commerciales qu’au design et à la mise en œuvre de plans de transformation. Passionné par le monde du travel il a co-fondé IMPACT CONSULTANTS, cabinet spécialisé dans la croissance des acteurs du secteur.


BIOGRAPHIE

Depuis 2021
Cofondateur IMPACT CONSULTANTS
Depuis 2015
Fondateur et consultant R2LAB
De 2016 à 2018
Directeur commercial et marketing Vacances Bleues
De 2013 à 2015
Directeur commercial et marketing CWT Meetings & Events EMEA
De 2000 à 2013
Directeur Commercial Europe Centrale et Directeur de la Distribution AF KL DL AZ

FORMATION

- 1993 à 1996 NEOMA Business School, SupdeCo, Marketing
- 2012 HEC Paris, Joint senior management program AFKL

CONTACT

Rodolphe LENOIR- Linkedin
IMPACT CONSULTANTS

