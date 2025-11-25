TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e
Les Seniors du Tourisme à l'assaut du Guadalquivir !

La 8e rencontre de l'AFST a réuni 153 participants en Andalousie


153 adhérents de l'AFST viennent de rentrer de leur voyage en Andalousie, où ils se sont réunis à l'occasion des 8e rencontres de l'association.


Mercredi 26 Novembre 2025

153 adhérents enthousiastes de l'AFST ont pu voguer sur le Guadalquivir, à l'occasion de la 8e rencontre de l'association - Photo : AFST
153 adhérents enthousiastes de l'AFST ont pu voguer sur le Guadalquivir, à l’occasion de la 8e rencontre de l'association - Photo : AFST
La Belle de Cadix, navire de CroisiEurope, a tenu les seniors de l'AFST (Association française des seniors du tourisme) sous son charme du 16 au 21 novembre 2025.

153 adhérents enthousiastes, réunis autour de leur président Georges Azouze, ont effectué un voyage le long du Guadalquivir, à l’occasion des 8e rencontres de l'association.

"Pendant 5 jours, ils ont fait le plein de soleil, de découvertes, de partage, de flamenco, de rire et de bonne humeur, annonce l'AFST dans un communiqué. Ce fut une fête andalouse ininterrompue, au rythme des flots, des visites de Séville et Cadix, des conférences, des échanges et de nombreux projets".

Accompagnés et choyés par un équipage dévoué, "la communauté des 153 gitanes et hidalgos", comme elle se définit, déclare qu’elle sera au rendez-vous des rencontres de 2026, et invite tous les professionnels du tourisme à les rejoindre pour de nouvelles aventures au sein de l'AFST.

Tags : afst, andalousie, croisieurope, seniors du tourisme
