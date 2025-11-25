Les Seniors du Tourisme à l'assaut du Guadalquivir !

Pendant 5 jours, ils ont fait le plein de soleil, de découvertes, de partage, de flamenco, de rire et de bonne humeur,

Ce fut une fête andalouse ininterrompue, au rythme des flots, des visites de Séville et Cadix, des conférences, des échanges et de nombreux projets

la communauté des 153 gitanes et hidalgos