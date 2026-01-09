TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo AirMaG  
Recherche avancée

A350 : alerte sur la fiabilité des radars météo

les pilotes ont tiré la sonnette d'alarme


Les radars météo Honeywell RDR-4000 qui équipent les A350 ont rencontré à plusieurs reprises des dysfonctionnements. Les pilotes tirent la sonnette d'alarme.


Rédigé par le Vendredi 9 Janvier 2026

A350 : alerte sur la fiabilité des radars météo - Depositphotos.com Auteur CatherineL-Prod
A350 : alerte sur la fiabilité des radars météo - Depositphotos.com Auteur CatherineL-Prod
TAP Air Portugal
Un article publié par Le Parisien a mis en lumière une crise de confiance croissante chez les pilotes concernant le radar Honeywell RDR-4000 qui équipe leurs Airbus A350.

Il s'agit d'un radar météorologique 3D qui scanne automatiquement l'intégralité de l'espace aérien devant l'avion pour détecter les menaces météo (orages, grêle, foudre) et les turbulences sans manipulation manuelle de l'antenne par les pilotes.

Problème : cet instrument indispensable a dysfonctionné à plusieurs reprises.

L'article mentionne que ces pannes surviennent de manière régulière, laissant l'équipage "aveugle" face aux conditions météorologiques. Pour un avion comme l'A350, qui effectue de très longs vols (souvent de nuit ou à travers des zones de fortes turbulences comme l'équateur), l'absence de radar est un problème de sécurité majeur.

Interrogé par nos confrères de France Info à ce sujet, François Hamant, commandant de bord dans des A350 et membre du syndicat Alter précise : "Il peut y avoir la concomitance entre cette difficulté logicielle à restituer une image fiable et les perturbations aux signaux GPS qui sont brouillés par les pays en guerre ou en tensions géopolitiques. C'est le cumul des deux qui génère des choses préoccupantes."

De son côté, le SNPL Air France précise, dans un communiqué, que "certains de ces dysfonctionnements restent maîtrisés par les équipages et ont fait l’objet de mesures et de procédures à appliquer pour améliorer la détection des cellules orageuses.

Cependant, en raison de l’architecture complexe du système radar de l’A350, un dysfonctionnement spécifique pouvant entraîner la perte totale du radar peut se produire dans les zones soumises à d’importants brouillages GPS, généralement des régions de fortes tensions géopolitiques".

Radar A350 : Air France a élaboré des procédures

Autres articles
Par ailleurs, les représentants syndicaux du SNPL ont fait remonter cette problématique, en exerçant leur droit d’alerte. Un "avis de danger grave et imminent" a été émis par la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) et transmis à la direction d'Air France.

Contacté par nos soins, Air France précise que "ces incidents n’ont pas eu d’impact sur la poursuite des vols et la navigabilité des appareils. Ils ont été immédiatement signalés à Airbus et Honeywell (ainsi qu’à la DGAC et au BEA) afin que les systèmes et la documentation qui les accompagne fassent l’objet des correctifs nécessaires.

Sans attendre la mise en place de ces correctifs, Air France a élaboré des procédures, validées par les autorités réglementaires, permettant aux équipages de faire face à un éventuel dysfonctionnement du radar météo de l’Airbus A350 en cours de vol.

Comme l’ensemble des opérateurs concernés, Air France est en lien permanent avec Airbus et Honeywell – fournisseur du radar et des logiciels qui l’équipent – et mettra en œuvre les solutions qu’ils mettront à disposition des compagnies aériennes, sous le contrôle des autorités réglementaires.

Air France rappelle que la sécurité de ses clients et membres d’équipage est son impératif absolu. "

France Info précise que l'entreprise Honeywell a identifié la source du problème et prépare une nouvelle version du logiciel.

Toute la flotte devrait bénéficier de cette mise à jour d'ici le milieu de l'année.

"Le SNPL attend d’Airbus et Honeywell le correctif annoncé pour mi 2026 qui doit permettre de retrouver un fonctionnement optimal du radar météo des Airbus A350", ajoute le syndicat dans son communiqué.

Lu 260 fois

Tags : a350, airbus
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Brand news AirMaG

Resaneo et Teldar Travel créent TripMaker pour simplifier le package dynamique B2B

Resaneo et Teldar Travel créent TripMaker pour simplifier le package dynamique B2B
Resaneo, spécialiste du transport aérien et ferroviaire, et Teldar Travel, expert de la réservation...
Dernière heure

Amadeus et l’OACI veulent accélérer la modernisation du transport aérien

Barrière lance ses recrutements saisonniers 2026 à Cannes

A350 : alerte sur la fiabilité des radars météo

Quatre mois autour du monde avec leurs enfants : leur pari fou à bord d'un paquebot

RIU Hotels & Resorts inaugure un deuxième établissement londonien

Brand News

Kappa Club : vivre des expériences uniques

Kappa Club : vivre des expériences uniques
Cet hiver, Kappa Club enrichit son offre et promet encore plus de partage, d’authenticité et de...
Les annonces

A VENDRE CAUSE DEPART A LA RETRAITE - Agence de voyages HC VOYAGES basée à Carpentras (84)
ACHAT / VENTE /COLOCATION AGENCES DE VOYAGES

PASSION AFRICA TRAVEL - Assistante Marketing et Réseaux Sociaux H/F - Stage - (Télétravail ou Afrique du Sud)
ALTERNANCE / STAGES TOURISME

MYCOMM - Billettiste H/F - CDI - (Arcueil (94))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Une nouvelle ère pour la Crète

Une nouvelle ère pour la Crète

DESTINATIONS NATURE : Expertise et passion au service des acteurs du tourisme de l’outdoor

DESTINATIONS NATURE : Expertise et passion au service des acteurs du tourisme de l’outdoor
Distribution

Distribution

L'agence de voyages Saberatours a tiré sa révérence

L'agence de voyages Saberatours a tiré sa révérence
Partez en France

Partez en France

France : entre croissance réelle et défis structurels, quel bilan pour le tourisme en 2025 ?

France : entre croissance réelle et défis structurels, quel bilan pour le tourisme en 2025 ?
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Naga Travel Maroc rejoint l’annuaire des DMC, DestiMaG

Naga Travel Maroc rejoint l’annuaire des DMC, DestiMaG
Production

Production

Patrice Caradec (SETO) : entre engagement solidaire au Kenya et cap sur le Maroc pour 2026 (Vidéo)

Patrice Caradec (SETO) : entre engagement solidaire au Kenya et cap sur le Maroc pour 2026 (Vidéo)
AirMaG

AirMaG

Amadeus et l’OACI veulent accélérer la modernisation du transport aérien

Amadeus et l’OACI veulent accélérer la modernisation du transport aérien
Transport

Transport

En 2026, les prix des TGV INOUI et OUIGO restent sous l’inflation

En 2026, les prix des TGV INOUI et OUIGO restent sous l’inflation
La Travel Tech

La Travel Tech

AirPlus International s’associe à Crédit Agricole CIB

AirPlus International s’associe à Crédit Agricole CIB
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

MGallery Collection débarque sur l’île d’Oléron

MGallery Collection débarque sur l’île d’Oléron
HotelMaG

Hébergement

RIU Hotels & Resorts inaugure un deuxième établissement londonien

RIU Hotels &amp; Resorts inaugure un deuxième établissement londonien
Futuroscopie

Futuroscopie

Cocooning, surtourisme, digital nomads... les néologismes au service de la prospective ? [ABO]

Cocooning, surtourisme, digital nomads... les néologismes au service de la prospective ? [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Country Lodge lance un second domaine en Centre-Val de Loire et ouvre son capital

Country Lodge lance un second domaine en Centre-Val de Loire et ouvre son capital
CruiseMaG

CruiseMaG

Quatre mois autour du monde avec leurs enfants : leur pari fou à bord d'un paquebot

Quatre mois autour du monde avec leurs enfants : leur pari fou à bord d'un paquebot
TravelJobs

Emploi & Formation

Barrière lance ses recrutements saisonniers 2026 à Cannes

Barrière lance ses recrutements saisonniers 2026 à Cannes
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Optimum : l’offre de la SNCF pour concurrencer Trenitalia arrive sur les rails !

Optimum : l’offre de la SNCF pour concurrencer Trenitalia arrive sur les rails !
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias