A350 : alerte sur la fiabilité des radars météo

Par ailleurs, les représentants syndicaux du SNPL ont fait remonter cette problématique, en exerçant leur droit d’alerte. Un "avis de danger grave et imminent" a été émis par la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) et transmis à la direction d'Air France.



Contacté par nos soins, Air France précise que " ces incidents n’ont pas eu d’impact sur la poursuite des vols et la navigabilité des appareils. Ils ont été immédiatement signalés à Airbus et Honeywell (ainsi qu’à la DGAC et au BEA) afin que les systèmes et la documentation qui les accompagne fassent l’objet des correctifs nécessaires.



Sans attendre la mise en place de ces correctifs, Air France a élaboré des procédures, validées par les autorités réglementaires, permettant aux équipages de faire face à un éventuel dysfonctionnement du radar météo de l’Airbus A350 en cours de vol.



Comme l’ensemble des opérateurs concernés, Air France est en lien permanent avec Airbus et Honeywell – fournisseur du radar et des logiciels qui l’équipent – et mettra en œuvre les solutions qu’ils mettront à disposition des compagnies aériennes, sous le contrôle des autorités réglementaires.



Air France rappelle que la sécurité de ses clients et membres d’équipage est son impératif absolu. "