Interview exclusive de Michel-Édouard Leclerc : Voyages E.Leclerc va atteindre un total de 300 agences d'ici 2030

TourMaG - Vous dites que vous êtes réactifs pour corriger vos erreurs. Vous voulez dire que le système coopératif, même avec près de 600 adhérents permet de la flexibilité ?



Michel-Édouard Leclerc : Vous savez nous ne sommes jamais dans la rente d'un concept. Tout bouge très vite. Nous pouvons être vite pris de court par l'arrivée d'une nouvelle plateforme, par des problèmes géopolitiques, réglementaires. L'histoire bouge en permanence.



Dans cet environnement, Leclerc est constant, voire agile, car nos adhérents savent s'adapter.



C'est en fait l'histoire de mes parents qui ouvrent leur premier commerce en 1949 dans la maison familiale à Landerneau. Très rapidement, le développement s'accélère dans les années 50 puis 60, le nombre de magasins augmente, d'autres personnes se fédèrent autour d'eux. Mes parents se lancent aussi dans la vente de textile.



Ils font alors face à l'ouverture des premiers Carrefour. Ensuite le secteur réglementaire se resserre avec la loi Royer en 1973 (qui entend réguler le commerce en France ndlr) . On voit arriver les Britanniques de Tesco qui veulent se frayer un chemin dans l'hexagone, puis Metro, ensuite il y a les hard discounters qui veulent se faire une place...



La loi Galland en 1993 vient à son tour réglementer les relations entre la grande distribution et les fournisseurs. Nous nous battons et nous gagnons !



Au début des années 2000, Auchan lance le Drive. Là, nos adhérents découvrent ce nouveau concept, et c'est encore les Toulousains qui nous font bouger là dessus et sur Internet. Internet ne vient pas d'en haut mais du terrain pour faire vivre le drive.



E.Leclerc n’est pas dirigée par des financiers à court terme, mais par des entreprises familiales engagées sur le long terme, qui consacrent leur vie à cette enseigne. Ce sont vraiment des exploitants. Ils découvrent des concepts, comprennent comment ça fonctionne. Ils sont transparents entre eux : cela n’a pas fonctionné, en revanche, ici, cela a marché. Cela permet d'avancer. Du coup, on ne retrouve pas les rigidités que l’on observe dans les groupes intégrés.



Ma fierté aujourd'hui, moi qui suis issu d'un parcours universitaire, c'est d'apprendre tous les jours des personnes qui expérimentent sur le terrain.



TourMaG - Dans le secteur du voyage, les coopératives sont aussi présentes. Un débat récurrent porte sur l’équilibre à trouver entre la liberté des entrepreneurs adhérents et le cadre commun qu’ils doivent suivre.



Michel-Édouard Leclerc : C'est une dialectique permanente. Il y a des moments où, pour être performant, il faut l'effet de puissance, de nombre...



Mais c'est un sujet propre à toute coopérative. Obtenir des Bretons qu'ils fassent leur foire au vin en même temps que les Alsaciens, pour pouvoir faire une campagne nationale, cela peut durer des heures (rires).



Ce qui est intéressant dans ces discussions, même si à la fin, c'est un peu fatigant, c'est qu'ils y vont. Parfois nous faisons une autocritique de notre inertie, de l'aspect silo de chaque activité avec les égos de chacun. Mais tout ceci amène énormément de stimulation.



Si une trentaine d'adhérents estiment qu'un sujet mérite notre attention, mais que je ne le sens pas, pourquoi est-ce que je vais aller les empêcher d'aller voir ? Si ça marche, je copierai.



Il faut avoir l'abnégation de penser qu'on ne fait pas le marché. Nous avons une part d'offre, mais il faut s'adapter et être très réactif aussi aux modes et tout ça va très vite avec les réseaux sociaux.