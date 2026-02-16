TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
Grecotel LUXME Edition : l’all-inclusive nouvelle génération


Avec la collection LUXME®, acronyme de Luxury Made Easy®, Grecotel affirme une ambition claire : redéfinir l’all-inclusive en Grèce comme une expérience signature, à la fois contemporaine, exigeante et profondément immersive. Cette vision repose sur une conception renouvelée de l’hospitalité, où l’excellence des lieux, la qualité des prestations et la richesse des expériences constituent les fondements de chaque séjour. Implantés dans des sites privilégiés en bord de mer, les hôtels LUXME® incarnent une lecture élégante du tout compris, pensée comme une invitation à la liberté, au lâcher-prise et à la découverte, tout en restant fidèle à l’art de vivre méditerranéen et à l’authenticité locale.


Rédigé par Rédigé par Grecotel Hotels & Resorts le Lundi 23 Février 2026 à 06:15

Une collection en constante évolution

LUXME White © Grecotel Hotels & Resorts
LUXME White © Grecotel Hotels & Resorts
Le fil conducteur de la collection réside dans la volonté de dépasser les standards traditionnels de l’all-inclusive. LUXME® privilégie un luxe discret, fondé sur la liberté des hôtes et la qualité des expériences vécues, plutôt que sur l’ostentation ou l’accumulation de services. Chaque détail est pensé pour offrir une sensation de confort naturel, depuis l’arrivée des hôtes jusqu’à leur départ. Les équipes, formées à répondre à des attentes multiples participent activement à la singularité de chaque séjour, en proposant un service attentif et personnalisé. Cette exigence constante positionne la collection comme une référence sur le marché grec, tant par la cohérence de son offre que par la constance de son niveau de qualité.

Des expériences incluses au cœur de l’offre

© Grecotel Hotels & Resorts
© Grecotel Hotels & Resorts
La vision expérientielle portée par LUXME® by Grecotel repose sur trois piliers complémentaires : la qualité des sites, la diversité des hébergements et la richesse des propositions incluses. Tous les resorts sont situés dans des cadres naturels premium, favorisant une immersion totale dans des environnements préservés et propices à la détente. Cette attention portée à l’esprit du lieu reflète la philosophie de Grecotel, qui conçoit l’expérience client dans sa globalité afin de garantir des séjours harmonieux.

Cette approche se traduit par une collection de resorts implantés dans les plus belles régions de Grèce. En Crète, à Rethymnon, l’iconique Creta Palace, récemment relancé et lauréat du Condé Nast Traveller Readers’ Choice Award 2025, incarne l’élégance intemporelle de l’hospitalité crétoise, aux côtés de Grecotel LUXME White, expression des plus abouties de l’esprit LUXME®.

Dans le Péloponnèse, Grecotel La Riviera, à Kyllini, s’étend sur deux kilomètres de sable doré et propose le plus grand Aqua Park de la région ainsi qu’un spa Elixir de 4 500 m², tandis que LUXME Oasis at Riviera Olympia se distingue par une offre familiale, ludique et gastronomique de haut niveau.

À Corfou, LUXME Costa Botanica se déploie au cœur d’un vaste écrin de nature avec des espaces de loisirs conçus pour le bien-être et la détente. Dans le Dodécanèse, LUXME Kos, à Kos, et LUXME Dama Dama, à Rhodes, célèbrent l’élégance égéenne dans des cadres balnéaires lumineux et contemporains, combinant sophistication et atmosphère décontractée.

Des hébergements conçus pour tous les profils de voyageurs

© Grecotel Hotels & Resorts
© Grecotel Hotels & Resorts
La pluralité des hébergements constitue l’un des atouts majeurs de la collection LUXME®. Pensée pour répondre à des clientèles aux attentes diverses, l’offre ne fait aucun compromis ni sur le confort, ni sur l’esthétique. Chaque hôtel développe une identité propre, tout en célébrant un art de vivre méditerranéen dans une recherche permanente d’harmonie architecturale. Les catégories de chambres, de la Double Room à la White Suite, en passant par les Family Rooms, Junior Suites et Swim Up White Rooms, s’adaptent aux différents rythmes de séjour, des escapades en couple aux vacances familiales prolongées ou multigénérationnelles. Le design contemporain instaure une atmosphère chic et décontractée, tandis que les équipements premium contribuent à l’excellence globale d’un séjour et au bien-être de chaque voyageur.

© Grecotel Hotels & Resorts
© Grecotel Hotels & Resorts
Chaque resort est conçu comme un véritable lieu de vie, authentique et convivial, rythmé par des loisirs, des moments de bien-être et des instants de partage gastronomique. L’expérience constitue le socle de la promesse LUXME®. La gastronomie occupe une place centrale, à travers des restaurants thématiques, des déjeuners conviviaux et des dîners sur la plage, pensés comme de véritables signatures. Les produits locaux, les influences méditerranéennes et la diversité des concepts culinaires participent pleinement à la montée en gamme de l’offre, offrant des moments mémorables.

Une attention particulière portée aux familles

© Grecotel Hotels & Resorts
© Grecotel Hotels & Resorts
Parallèlement, des services favorisent la liberté des hôtes, avec des solutions de garde d’enfants de courte durée, des expériences immersives en lien avec l’environnement local et des espaces réservés aux adultes, répondant aux attentes d’une clientèle en quête de calme et d’exclusivité. Une attention spécifique est portée aux familles, avec une offre complète d’activités, des infrastructures adaptées et la mise à disposition du matériel de puériculture Grecobaby. Le fitness et le wellness occupent également une place centrale, grâce à des espaces dédiés, des cours collectifs et des services premium.

Pensée pour toutes les générations, la collection LUXME® by Grecotel s’impose ainsi comme une lecture contemporaine et aboutie du séjour « tout compris », devenue une véritable signature d’excellence sur les rivages de la Grèce, combinant élégance, confort et expériences uniques pour chaque voyageur, dans le respect du cadre naturel et de l’art de vivre méditerranéen.

