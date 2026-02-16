Grecotel LUXME Edition : l’all-inclusive nouvelle génération

La vision expérientielle portée par LUXME® by Grecotel repose sur trois piliers complémentaires : la qualité des sites, la diversité des hébergements et la richesse des propositions incluses. Tous les resorts sont situés dans des cadres naturels premium, favorisant une immersion totale dans des environnements préservés et propices à la détente. Cette attention portée à l’esprit du lieu reflète la philosophie de Grecotel, qui conçoit l’expérience client dans sa globalité afin de garantir des séjours harmonieux.



Cette approche se traduit par une collection de resorts implantés dans les plus belles régions de Grèce. En Crète, à Rethymnon, l’iconique Creta Palace, récemment relancé et lauréat du Condé Nast Traveller Readers’ Choice Award 2025 , incarne l’élégance intemporelle de l’hospitalité crétoise, aux côtés de Grecotel LUXME White, expression des plus abouties de l’esprit LUXME®.



Dans le Péloponnèse, Grecotel La Riviera, à Kyllini, s’étend sur deux kilomètres de sable doré et propose le plus grand Aqua Park de la région ainsi qu’un spa Elixir de 4 500 m², tandis que LUXME Oasis at Riviera Olympia se distingue par une offre familiale, ludique et gastronomique de haut niveau.



À Corfou, LUXME Costa Botanica se déploie au cœur d’un vaste écrin de nature avec des espaces de loisirs conçus pour le bien-être et la détente. Dans le Dodécanèse, LUXME Kos, à Kos, et LUXME Dama Dama, à Rhodes, célèbrent l’élégance égéenne dans des cadres balnéaires lumineux et contemporains, combinant sophistication et atmosphère décontractée.

