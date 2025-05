Destination : Athènes et Riviera by Grecotel

Situé sur la Riviera athénienne et au cœur de Vouliagmeni, THE ROC CLUB est à 23 km de l’aéroport international Eleftherios Venizelos, à 22 km du port du Pirée et à 40 mn seulement de la ville d’Athènes et du Parthénon.



Ce complexe hôtelier de luxe est à Athènes ce que Cannes est à la Côte d'Azur. C’est l’adresse la plus prestigieuse de la Riviera athénienne, à quelques pas des plages élégantes, de l’Astir Marina et des boutiques ultra-luxueuses aux marques prestigieuses. L'esthétique du THE ROC CLUB est un chef-d'œuvre d'élégance moderne-rétro, où le charme du milieu du siècle rencontre la sophistication raffinée de la Riviera d'Athènes. Le hall donne le ton avec ses teintes neutres qui se marient parfaitement avec les boiseries en chêne naturel, évoquant le glamour côtier des années 1960 et les œuvres originales de l'artiste grec Angelos Goulandris.



Ses 34 chambres, suites et appartements ont des intérieurs lumineux, des blancs aérés, des baignoires en marbre, des surfaces épurées et des tissus naturels apaisants qui offrent un luxe intime et sophistiqué avec des vues spectaculaires sur la mer, la péninsule et la marina.



Le must de THE ROC CLUB ? Son roof-top et son panorama inégalé sur la mer Égée. Destination culinaire, le restaurant du THE ROC CLUB propose une cuisine méditerranéenne traditionnelle combinée à des spécialités du restaurant principal de l'hôtel. Des buffets complets sont servis au petit-déjeuner et au dîner et les chefs préparent des repas pour les enfants. Capturant l'essence d’un bonheur au bord de la piscine, le bar propose une délicieuse sélection d'en-cas, de boissons et de cocktails à toute heure.



Baignée de soleil, la piscine à débordement en marbre gris, surélevée est appréciée des amateurs de détente au soleil. Une salle de sport entièrement équipée, des terrasses de yoga et un pool lounge, taillé dans les rochers du lac de Vouliagmeni, forment un espace unique pour la détente optimale. Découvrez aussi, en famille, le lac de Vouliagmeni, ses pelouses et ses transats. C’est un lieu idéal et une véritable institution locale pour la baignade en eau douce, toute l’année, grâce à sa température naturellement chaude, où de minuscules poissons noirs effleurent les orteils. Les rochers surplombant le lac recouvrent une grotte sous-marine longue de 3 123 mètres.



THE ROC CLUB à l’allure d’un club privé est idéal pour ceux qui recherchent une expérience haut de gamme en toute intimité.