La Collection LUXME : un voyage en soi !

LUXME® Luxury Made Easy® est le fruit des 50 ans d’expertise de Grecotel, leader de l’hôtellerie en Grèce. Ce concept novateur allie harmonieusement le luxe tout compris, un confort sophistiqué et des plaisirs balnéaires, mettant en avant l’excellence de la Grèce comme destination touristique. Ce concept inclut :



● Un service raffiné pour vivre pleinement l’expérience de l’hospitalité grecque authentique, avec un concierge WhatsApp disponible 24h/24 et l’application mobile Grecotel.

● Un univers culinaire d’exception et des restaurants à la carte et des buffets variés, en-cas, collations légères et snacks nocturnes.

● Des boissons à volonté, incluant des marques premium, cocktails et jus bien-être.

● Une « Wine Library », cave à vin où déguster une sélection prestigieuse de vins locaux et internationaux, sur les conseils avisés de nos sommeliers.

● Un mini-bar réapprovisionné, et des sets de thés et café, une machine Nespresso et des produits d’accueil haut de gamme.

● Un séjour gratuit pour les enfants et un accès aux activités du Grecoland Kids Club.

● Un large choix d’activités gratuites au fitness et au spa, aux sports et aux loisirs (hors soins).

● Des infrastructures conçues avec soin, en parfaite osmose avec leur environnement naturel et unique.