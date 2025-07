Découvrez les nouvelles escapades Adults Only sous le soleil d’Espagne - avec Bahia Principe

Bienvenue au Bahia Principe Sunlight Coral Playa, où le confort se marie à des vues spectaculaires. Autrefois hôtel familial, l’établissement a été entièrement repensé début 2025 pour accueillir exclusivement une clientèle adulte.



Pour ceux qui souhaitent profiter de la brise marine à chaque instant de leur séjour, le Bahia Principe Sunlight Coral Playa se trouve à seulement quelques pas des plages de sable blanc de Magaluf, avec un ascenseur privé qui vous conduit directement sur la plage — les pieds dans le sable, les yeux tournés vers l’horizon. Depuis les terrasses et les chambres, les vues à couper le souffle vous plongent dans une mer infinie de bleu turquoise.



Mais si vous connaissez Majorque, vous savez que l’île ne se résume pas au soleil et à la mer — tout comme cet hôtel ne s’arrête pas là :



Envie d’explorer ? L’emplacement stratégique de l’hôtel sur la côte sud-ouest de Majorque permet de découvrir facilement de petites criques secrètes et des villages côtiers pleins de charme comme Port d’Andratx ou Sant Elm.



Besoin d’une pause loin de la plage ? Palma n’est qu’à 20 minutes en voiture, parfaite pour une journée de shopping dans des boutiques élégantes, un verre de vermouth en terrasse ou la visite de musées et monuments historiques.



Et quand le soleil se couche, pas besoin d’aller bien loin pour s’amuser — même si l’hôtel bénéficie d’un emplacement paisible, il se trouve à quelques minutes à pied seulement du cœur animé de Magaluf, où bars internationaux, restaurants et lieux de musique vous attendent pour prolonger la soirée.



Côté hébergement, l’hôtel propose 184 chambres à la décoration moderne, dont la plupart offrent une vue imprenable sur la mer. Pour se détendre, un grand solarium avec piscine, parasols et chaises longues vous attend — l’endroit idéal pour savourer un cocktail au coucher du soleil.



Profitez d’une délicieuse cuisine internationale dans le restaurant buffet, ouvert pour le petit-déjeuner et le dîner. Deux formules sont proposées : demi-pension ou petit-déjeuner uniquement, selon vos envies de voyage.



Restez actif grâce à la salle de sport moderne et entièrement équipée, ou détendez-vous simplement en profitant des installations confortables. Notre personnel chaleureux et attentif est toujours à votre disposition pour faire de votre séjour un souvenir inoubliable.



Situé dans l’un des coins les plus animés de la côte majorquine, le Bahia Principe Sunlight Coral Playa est votre nouvelle adresse idéale pour une escapade Adults Only.