Du goût de l'écriture aux voyages en voilier entre les icebergs du Groenland, de Sébastien Higonet

En tant qu'amoureux de beaux livres et de voyages au long cours sur la mer, l'agent de voyages ne peut pas départager les deux personnalités qui ont influencé son envie de parcourir le monde.



Le binôme constitué de la navigatrice Isabelle Autissier et l’écrivain Erik Orsenna est à l’origine du rêve qu'il avait de naviguer entre la glace.



" Elle l’avait entraîné dans une navigation vers l’Antarctique, et j’avais regardé l’émission Thalassa, qui montrait des images de leur voilier entouré de glace.



Le tableau était magnifique : l’eau bleue, et tout autour, la pureté. Pureté du blanc qui semblait immaculé, pureté du silence. Pas un bruit, pas une tache, et ce paysage somptueux.



À la beauté du site s’ajoutait son inaccessibilité.



Naviguer dans les régions polaires en voilier m’était alors apparu comme le summum de l’aventure. Et c’est devenu un rêve, ce jour-là, quand nous sommes partis de Granville, en Normandie, jusqu’aux îles Lofoten.



Nous avons vécu une expérience fabuleuse et admiré des paysages tels que je les avais rêvés, " nous partage-t-il.



Ce globe-trotteur infatigable souhaite transmettre à ses proches le fait que le voyage est avant tout une rencontre.



Celle de l’autre, mais aussi se rencontrer soi-même, découvrir celui qui sommeille en nous et qui se révèle une fois que tombent les carcans du quotidien et ceux que l’on s’impose.



" Que leurs voyages soient l’occasion d’entrer en contact avec d’autres cultures, d’autres façons de penser, d’appréhender la vie, de cuisiner, de danser, et d’en ressortir grandi, enrichi.



Je leur souhaite de faire de belles rencontres, de se faire des ami(e)s, de partager des complicités avec des gens différents, d’apprendre, d’aller de découvertes en découvertes, et, le plus possible, de s’imprégner de la vie locale en partageant le quotidien des populations. Quand ils en ont l’occasion : de prendre les moyens de transport locaux, d’aller dans les endroits typiques où les gens du pays vont.



Ce sont toujours les meilleurs souvenirs, et ce que l’on retient de nos voyages.



Montrer qu’on s’intéresse aux personnes, et pas seulement à leurs paysages, c’est les respecter. Et cela passe aussi par l’apprentissage de quelques mots et phrases avant de partir, voire de la langue. Le contact s’établit ensuite plus facilement.



Le voyage doit aussi nous faire évoluer, modifier notre vision du monde, changer parfois notre regard sur les choses, évacuer nos a priori, nous améliorer. Car il doit être aussi une rencontre avec soi-même.



Il y a des voyages qui peuvent changer nos vies, " conclut l'agent de voyages écrivain.