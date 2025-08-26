Quand Rothko et Zao Wou-Ki révèlent l’invisible en voyage selon Damien Marx

En l'espace d'une bonne dizaine d'années, Partir.com s'est fait une place de choix parmi la shortlist des sites de voyages.
Aux côtés des plateformes comme Génération Voyage, le Routard et de nombreux blogs, le site a réussi à exister et à rester en haut des moteurs de recherche.
Chaque année, plus de 15 millions d'internautes le parcourent pour trouver des sources d'inspiration pour leur futur séjour.
Partir.com repose sur un modèle particulier, car il met en relation les experts d'une destination, qu'ils soient tour-opérateur ou réceptif, avec les voyageurs.
Les guides sont construits pour mettre en avant les professionnels, mais aussi les lieux, le tout avec la volonté d'inspirer des séjours plus durables et respectueux des populations.
Alors, si Damien Marx, le fondateur de Partir.com, n'est pas encore un nom connu dans le secteur, rares sont les acteurs qui peuvent se targuer d'avoir une influence aussi importante sur les voyages des Français.
Et pour un entrepreneur qui a inspiré un nombre incalculable de personnes, quelle est sa vision du voyage et quels sont ses souvenirs ?
"Ce que je croyais 'normal' n’était en fait qu’une habitude, une construction culturelle"
"Mon premier voyage a eu lieu assez tardivement, j'avais 25 ans, c'était au Sénégal.
Je voyageais avec ma compagne de l'époque.
Au cours d'une excursion, je discutais avec mon guide, et je lui dis que je ne connaissais pas mes voisins de palier. Il m’a regardé, un peu interloqué, presque choqué, comme si c’était impensable.
Il ne me croyait pas.
C’est à cet instant que j’ai compris quelque chose de fondamental : que ce que je croyais 'normal' n’était en fait qu’une habitude, une construction culturelle parmi d’autres.
Que la proximité sociale, les liens de voisinage, le sens de la communauté pouvaient être vécus de manière radicalement différente ailleurs. Là-bas, on ne vit pas côte à côte : on vit ensemble," nous confie le fondateur du site.
Bien qu'il fasse appel à une quarantaine de journalistes pour rédiger les articles sur les destinations, Damien Marx profite de son activité pour explorer le monde.
C’est alors une occasion unique de découvrir de nouveaux lieux qui figureront sur le site et de réaliser de nouvelles photos pour illustrer les articles.
Dans les cénotes du Yucatán... "nous nous sommes retrouvés"
Un séjour qui lui a permis de révéler une réalité bien différente de celle qu'il vivait, mais qui ne lui a pas spécialement donné envie d'explorer l'univers professionnel du tourisme, mais plutôt de parcourir le monde.
En revanche, au gré de ses envies de découvrir tel ou tel pays, le développeur de formation s'est rendu compte de la complexité qu’il y avait à trouver les bonnes infos et les outils pour préparer facilement ses voyages.
Il décide alors de créer Partir.com.
Et s'il avait le choix entre plusieurs voyages, plus ou moins impactants, Damien Marx a souhaité s'attarder sur les quelques semaines passées au Mexique avec son fils.
Après plusieurs jours à Mexico, le duo part explorer le pays.
"Dans les cénotes du Yucatán, ce n’est pas seulement la beauté brute qui nous a attirés, c’est la lumière. Mon fils et moi, deux silhouettes en apnée, appareils en main, guettant ce rayon parfait qui transperce l’eau claire, effleure une roche, éclaire une racine.
Là-dessous, le silence nous relie.
Pas besoin de mots : un signe de tête, un sourire derrière le masque, et on plonge ensemble à la recherche du bon angle, du bon moment. Complicité absolue, presque chorégraphiée.
C’était un jeu, une exploration, une création à deux.
Dans les entrailles de la terre, on a cherché la lumière… et on s’est trouvés, un peu plus," nous confie le patron de Partir.com.
En voyageant, nous laissons nos problèmes et habitudes du quotidien enfermés à double tour à la maison, une occasion propice pour se reconnecter à soi et/ou à ses proches.
"J’imagine mes voyages comme des rencontres"
Entre ces deux voyages, il y en a eu de très nombreux.
Dont l’un marquant, au milieu des années 2000, la famille part découvrir le Sri Lanka.
"On est arrivés à 3h du matin avec mes enfants en bas âge, sur la seule base d’un mail envoyé à un guide local : 'Rendez-vous à l’aéroport'.
C’était le début du web… et pour moi, le début de la mise en relation directe entre voyageurs et agences locales. Une confiance simple, humaine, qui a inspiré toute ma manière de concevoir le voyage depuis.
Au départ, je voyageais surtout pour voir : découvrir des paysages, des sites célèbres, des endroits 'qu’il faut avoir faits'.
C’était un voyage tourné vers l’extérieur, parfois un peu frénétique, où il fallait enchaîner les lieux et les expériences.
Aujourd’hui, ma manière de voyager a évolué : je cherche moins à 'faire' un pays qu’à m’en imprégner.
J’imagine mes voyages comme des rencontres, pas seulement avec des gens, mais aussi avec une ambiance, une lumière, une culture, un rythme de vie," explique Damien Marx.
Paul Klee, Mark Rothko, Zao Wou-Ki en inspirateurs de... voyages
Pour cet amoureux des belles images, les sources d'inspiration pour découvrir le monde n'ont pas été un écrivain, un explorateur ou un pionnier de l'industrie touristique.
"Ce n’est pas une personne précise que j’ai rencontrée, c’est plutôt un regard, celui des artistes.
Je dirais plus particulièrement que les peintres abstraits ont profondément influencé ma manière de voyager.
b[Des artistes comme Paul Klee, Mark Rothko, Zao Wou-Ki i[m’ont appris à voir autrement, au-delà des apparences.
Ils m’ont donné le goût de chercher ce qui ne se voit pas immédiatement, d’accueillir l’inattendu, l’imparfait, le trouble.]b
Quand je voyage, je me laisse volontiers guider par cette sensibilité. J’observe les matières, les couleurs, les rythmes d’un lieu, comme si c’était une toile vivante.
Je m’éloigne des itinéraires tout tracés pour ressentir l’atmosphère, le hors-champ, l’invisible,]i" poursuit le fondateur de Partir.com.
Cette transformation personnelle et cette évolution dans sa façon de voyager influencent évidemment les principes qu'il souhaite transmettre à sa famille lorsqu'ils quittent leur logement.
La vision que nous avons de l’activité évolue avec le temps et l’âge.
"Un voyage n’est pas seulement un déplacement ou un changement de décor, c’est surtout une ouverture à d’autres cultures, à d’autres manières de penser, de manger, de croire, d’éduquer, de vivre ensemble," conclut-il.
