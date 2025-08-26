Quand Rothko et Zao Wou-Ki révèlent l’invisible en voyage selon Damien Marx

Un séjour qui lui a permis de révéler une réalité bien différente de celle qu'il vivait, mais qui ne lui a pas spécialement donné envie d'explorer l'univers professionnel du tourisme, mais plutôt de parcourir le monde.



En revanche, au gré de ses envies de découvrir tel ou tel pays, le développeur de formation s'est rendu compte de la complexité qu’il y avait à trouver les bonnes infos et les outils pour préparer facilement ses voyages.



Il décide alors de créer Partir.com.



Et s'il avait le choix entre plusieurs voyages, plus ou moins impactants, Damien Marx a souhaité s'attarder sur les quelques semaines passées au Mexique avec son fils.



Après plusieurs jours à Mexico, le duo part explorer le pays.



" Dans les cénotes du Yucatán, ce n’est pas seulement la beauté brute qui nous a attirés, c’est la lumière. Mon fils et moi, deux silhouettes en apnée, appareils en main, guettant ce rayon parfait qui transperce l’eau claire, effleure une roche, éclaire une racine.



Là-dessous, le silence nous relie.



Pas besoin de mots : un signe de tête, un sourire derrière le masque, et on plonge ensemble à la recherche du bon angle, du bon moment. Complicité absolue, presque chorégraphiée.



C’était un jeu, une exploration, une création à deux.



Dans les entrailles de la terre, on a cherché la lumière… et on s’est trouvés, un peu plus, " nous confie le patron de Partir.com.



En voyageant, nous laissons nos problèmes et habitudes du quotidien enfermés à double tour à la maison, une occasion propice pour se reconnecter à soi et/ou à ses proches.