Du voyage immobile sur le quai d'une gare au Valparaiso de Sepuvelda de Jean Pinard

Celui qui a donc expérimenté les voyages immobiles avant l'heure passait des heures à regarder défiler les machines rutilantes.



" Alors, quand les trains en provenance de Paris attendaient leur tour pour passer en Suisse, je regardais ces voyageurs assis au wagon-restaurant, et ce spectacle immobile me ravissait.



Un jour, un voyageur en costume-cravate m’a remarqué et m’a fait un signe de la main. Qu’un homme d’affaires rentrant de Paris à Milan dans le Cisalpin m’ait vu m’avait profondément ému.



Un jour, comme lui, je deviendrai un voyageur, " se remémore le consultant pour Futourism.



Alors qu’à 10 ans, il se fait la promesse de découvrir le monde, Jean Pinard, devenu majeur, et bien qu’amoureux des trains, ne prend pas la direction de la SNCF.



Il rentre à la fac pour y mener des études de géographie.



Ce voyage immobile sur le quai d'une gare n’a donc pas vraiment orienté sa carrière professionnelle, quoiqu'à bien y regarder, il y a laissé quelques traces.



" Je ne sais pas pourquoi je n’ai jamais travaillé à la SNCF, pourtant je connais toutes les lignes et les horaires par cœur.



Plus sérieusement, j’ai toujours associé le train au tourisme, et j’ai toujours souhaité, dans les jobs successifs, rapprocher l’info tourisme de l’info transport.



Je pense que ce qu’on fait en Occitanie avec l’Occitanie Rail Tour n’est pas si mal, même si on est encore loin de ce qui est fait en Suisse. "