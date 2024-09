Diplômée en Commerce International en France, avec deux années d’études en Suède,

Adeline a rapidement fait ses débuts dans l’industrie du tourisme.



Forte de plus de 15 ans d'expérience, elle a évolué dans des environnements institutionnels, privés et en SEM.



Elle est reconnue pour son expertise dans le développement commercial et les relations

publiques dans le secteur du tourisme.



Son approche professionnelle, résumée par son mantra "bienveillance et collaboration win-win", est largement saluée dans son domaine.



Adeline a débuté sa carrière dans le secteur de la montagne, en tant que Responsable de la

stratégie de développement international pour une station de ski française.



Par la suite, elle a rejoint le secteur du tourisme d'affaires en tant que Responsable grands comptes internationaux chez American Express Travel, avant de collaborer avec l’Institut Supérieur du Marketing.



Son parcours diversifié l’a également menée à la fonction publique territoriale, où elle a

occupé pendant plusieurs années le poste de Directrice du développement économique, du

tourisme et de la qualité.



Aujourd’hui, au sein de Worldia, Adeline dirige le département Trade et Partenariats

Internationaux. Exploratrice dans l’âme, elle continue de cultiver sa curiosité au quotidien,

tant dans son travail que dans sa vie personnelle, en partageant sa passion pour les

voyages, ses valeurs, et son engagement pour un tourisme responsable et collaboratif.