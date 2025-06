Arnaque aux faux voyages : la présidente d'une association condamnée à deux ans de prison avec sursis

Pour rappel, en avril dernier, le tribunal correctionnel de Saint-Omer avait condamné Xavier Roze, à la tête de la société Evasion Ensemble (Voyageons Ensemble), pour avoir escroqué près de 180 voyageurs.Il a écopé de 5 ans de prison, dont 2 avec sursis, d’une interdiction définitive de gérer une entreprise et doit rembourser l’intégralité des victimes.Près de 180 voyageurs, originaires des Hauts-de-France, avaient versé des acomptes à Evasion Ensemble ou Voyage Ensemble pour un séjour à New York ou à Lloret de Mar fin 2023. Des sociétés que ces clients avaient connues en suivant les pages Facebook animées par Xavier Roze.Mais peu avant le départ les voyages ont été annulés, et les sommes engagées n'ont jamais été remboursées.Les Entreprises du Voyage ont lancé sur ce sujet, une campagne Stop Arnaque sur les réseaux sociaux qui a généré plusieurs millions de vues. Elle pourrait être reconduite en 2026. Dans le cadre de sa lutte contre les opérateurs non immatriculés, le syndicat avait également obtenu début avril, la condamnation d' XPLORE , basé à Aix-en-Provence. L'opérateur a été condamné à une amende et des dommages-intérêts. Le Tribunal correctionnel a assorti sa décision d’une peine de prison de 3 mois avec sursis contre le dirigeant,