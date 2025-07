De l’Amérique rurale à son orphelinat à Bogota, les voyages fondateurs d’Alexandre Alary

Un de mes premiers voyages fut lié à l’apprentissage de l’anglais, et aussi à l’expérience de partir seul, sans ma famille, dans un pays que je ne connaissais pas.



Une immersion dans une famille américaine en Californie, non loin de Fresno : une famille d’agriculteurs. La mère écoutait du gospel et de la country, le père partait travailler très tôt le matin et rentrait tard le soir.



Les jours de repos, on faisait des cookies, le fils aîné passait de temps en temps avec sa Cadillac, et le petit dernier, fan de basket, partageait sa chambre avec moi.



J’aidais aussi à la ferme sur des tâches simples, mais qui étaient à mille lieues de ce que je faisais chez moi avec ma famille.



Une vraie famille américaine, avec leur maison au cœur de leur culture agricole, loin des grandes villes,

Dès que l’on évoque le tourisme durable, tous les regards se tournent vers Jean-Pierre Nadir, Jean-François Rial ou Guillaume Jouffre.Et pourtant, après une carrière passée derrière le comptoir, Alexandre Alary décide de changer de vie et de transformer aussi celle de la profession. En 2021, il lance un collectif d’indépendants pour insuffler une vraie dose de durabilité dans le digital et la communication des entreprises du secteur.Constatant que ces changements ne suffisent pas et que le secteur accuse un certain retard," nous partage-t-il.