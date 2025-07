Reconnaissance faciale : la fin des files d’attente dans les aéroports ?

jusqu’à 30 % le temps consacré à l’enregistrement et à l’embarquement

cela ne prend pas plus de 25 secondes et il n’y a jamais de file d’attente

Les données biométriques étant particulièrement sensibles, des standards stricts devront encadrer leur stockage et leur suppression

Le «», nouveau dispositif proposé par l’OACI , permettrait d’automatiser entièrement le parcours du passager dans les aéroports en supprimant la nécessité de présenter un passeport ou une carte d’embarquement papier. Selon, cette technologie permettrait de réduire «». À Singapour, où un système biométrique complet est déjà en place dans les quatre terminaux de l’aéroport de Changi, «», précise-t-il. Le temps moyen de contrôle par passager y aurait diminué de 60 %.Outre les gains de temps, cette automatisation présente également un. En réduisant les files d’attente, les compagnies et les aéroports réaliseraient des. Le personnel, moins sollicité pour des tâches de vérification, peut ainsi être redéployé vers des fonctions à plus forte valeur ajoutée, notamment en matière de. L’implémentation de cette technologie repose en grande partie sur des outils déjà présents dans d’autres secteurs, comme les caméras haute définition ou les logiciels de reconnaissance faciale utilisés en grande distribution.Cependant, le développement de ces technologies impose d’aborder la question de la confidentialité des données. John Morhous insiste sur la nécessité d’instaurer des standards clairs : «». Il plaide également pour une information claire des usagers et une possibilité de refus.