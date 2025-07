SAP Concur innove dans le voyage d’affaires avec Booking Agent

Avec Trip Extras, SAP Concur élargit l’expérience de réservation en intégrant des services tiers directement dans le parcours utilisateur. Transport terrestre, parkings ou visas peuvent désormais être sélectionnés via des partenaires certifiés. La première intégration, active dès août 2025, concerne Groundspan pour les déplacements au sol. Ce système vise une prise de décision simplifiée, en adéquation avec la politique voyage de l’entreprise, ses engagements RSE et les critères de bien-être des collaborateurs.



La solution améliore aussi le contrôle des dépenses grâce à des réglages personnalisables et une traçabilité en temps réel. Elle participe au renforcement du duty of care par la sélection de prestataires fiables. En intégrant ces fonctionnalités, SAP Concur cherche à « simplifier la gestion du voyage d’affaires » tout en diminuant la charge mentale des collaborateurs. L’ensemble des nouveautés sera disponible au niveau mondial d’ici la fin de l’année 2025.



Avec ces outils, SAP Concur poursuit l’intégration progressive des codes du voyage loisir dans le monde professionnel, pour offrir des solutions plus intuitives, plus transparentes et plus efficaces. L’objectif : un voyage d’affaires plus simple, plus sûr, plus intelligent.