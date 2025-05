IA : Google en passe de remplacer les comparateurs de prix ?

Pour moi, la version Google que nous avons connue jusque là est morte. Le moteur va devoir devenir comme Perplexity.



Je prends un exemple : j'étais à l'étranger et je voulais acheter des huiles essentielles. J'ai demandé à l'IA de me trouver un vendeur pas loin, et un produit bon pour la santé.



Au lieu d'avoir 25 liens, puis de jongler entre ceux sponsorisés, les vidéos et les blogs pour savoir quoi choisir... Grâce à l'IA générative, j'ai une réponse sourcée et le lien final obtenu, fait que tu achètes dans 100% des cas,

« Que faire à Nashville ce week-end avec des amis ? Nous sommes de grands gourmets et nous aimons la musique » avant un prochain voyage, le mode IA vous proposera des restaurants avec terrasse en fonction de vos réservations et recherches passées.

remplissage des formulaires

" nous confiait Guillaume Rostand. Et cette conférence donne raison au directeur marketing de Liligo. Ainsi, en accédant à l’historique de recherche,Il sera également possible de connecter d’autres applications Google, comme Gmail, à cet outil pour mieux intégrer le contexte personnel de l’utilisateur.L'entreprise cite en exemple "Ce n'est pas tout. Grâce au projet Mariner permettant d'automatiser plusieurs tâches simultanément via une simple demande textuelle,L’IA analysera des centaines d’options de billets sur plusieurs sites, en intégrant les prix et la disponibilité en temps réel. Elle prendra aussi en charge le (trop) fastidieux "". En résumé, les agents intelligents débarquent sur le moteur de recherche.