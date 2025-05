Tourisme : le secteur confronté à une déferlante de sites générés par l'IA ! [ABO]

Pour Jean-Jérôme Danton, fondateur de KiXiT Consulting, il n'est pas question de s'inquiéter outre mesure : nous vivons une période que nous avons déjà tous vécue, notamment sur Facebook.



" Nous allons entrer dans une phase d’éducation forcée. Je me souviens de ces posts aguicheurs - pour rester poli - sur les réseaux sociaux, qui nous incitaient à cliquer, pour finalement tomber sur un article extrêmement pauvre, voire mensonger.



Nous avons réalisé qu’ils avaient disparu non pas grâce à l’évolution de l’algorithme, mais à cause du changement de comportement des utilisateurs, qui ne cliquaient plus. Ils ont fait preuve d’esprit critique et ont remis en question ces contenus.



Je pense que nous allons vivre exactement la même chose, " avance l'expert avec une pointe d'optimisme.



Ainsi, l'humain pourrait reprendre son destin en main, du moins celui de ses prochaines vacances. En effet, il serait dommage qu'il laisse à la machine le soin de rédiger des articles d'une activité hautement centrée sur l'émotion et la sensibilité.



Une fois que les internautes se seront massivement fait berner, ils reviendront peut-être à des pratiques qui ont fait leurs preuves, qu’il s’agisse du guide papier ou des médias dotés d’une véritable légitimité.



" Utiliser de l’IA pour une activité telle que le tourisme est triste à bien des égards. Le secteur repose sur le vécu et l’expérience. Et puis, j'ose espérer que beaucoup de personnes tiennent encore à cette touche humaine. Sinon, nous risquons de tuer notre propre créativité, " conclut Anastasia Legendre.



Reste à voir si, après avoir profité d’un hiver et d’un printemps confortables, ces nombreux sites ne finiront pas sur la paille… dès l’été venu.