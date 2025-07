Les vacances des Européens en danger ? [ABO]

Autres phénomènes : la situation géopolitique qui en inquiète plus d’un, ainsi que les crises climatiques pouvant provoquer de façon récurrente et accélérée incendies, canicules, inondations…



N’oublions pas non plus que certains doivent travailler durant la période estivale et n’ont plus la possibilité de partir à la rentrée.



N’oublions pas enfin, la masse de ceux qui se trouvent bien chez eux et n’ont aucune envie de se déplacer pour affronter les foules. Surtout quand ils ont un jardin, une piscine et vivent dans des régions au climat clément.



Mais enfin, ne négligeons pas le fait que nous n’en sommes qu’au début d’un processus démographique tendant à réduire considérablement la population européenne.



En 2100, selon un scénario pessimiste, les Vingt-Sept ne compteraient plus que 295 millions d'habitants et aucun pays ne serait épargné par cette baisse. C'est en Italie et en Espagne surtout que le constat est le plus saisissant.



Les deux pays verraient tout simplement leur population divisée par deux, accusant respectivement des baisses de 30 et 24 millions d'habitants. Autre diminution spectaculaire en Allemagne avec 31 millions d'habitants en moins, soit 37% de la population !



Et même si la France ne perd que 13% de sa population, de telles réductions ne peuvent occulter la nécessité de prévoir d’ores et déjà de limiter les nouveaux aménagements et structures touristiques, notamment les hébergements… à moins d’engager des stratégies de conquête de nouvelles clientèles plus nombreuses, capables de remplacer les clientèles européennes et nationales.



Voila un sujet de prospective qu’il faudra d’autant plus aborder que les Européens sont les premières clientèles touristiques de l’Europe !