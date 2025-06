Futuroscopie - L’été avant l’été ou l’appel du mois de juin [ABO]

Seuls deux ou trois « tout petits » se dirigent vers la plage, leur seau et leur pelle à la main, et les jambes et les bras luisants sous des couches de crèmes ultra protectrices sensées leur épargner plus tard un mélanome.



Silencieux, souvent enveloppés également de combinaisons et casquettes occultant totalement leurs petits corps, ils semblent en avoir pris leur parti : la plage en été, c’est carapaçonné ou ce n’est pas !



Ce qui serait dommage ! Car, entièrement nettoyée depuis quelques jours, délivrée de ses posidonies et autres déchets malencontreux, notamment ceux de plastique contre lesquels le monde des océans semble vouloir se battre (voir sommet des océans à Nice), la plage, j’insiste, a belle allure.



Elle a notamment d’autant plus belle allure que les baigneurs sont rares et devraient le rester jusqu’à la nuit, quand avec la baisse du thermomètre les premiers « visiteurs du soir » viennent déployer leurs nappes, déboucher leurs canettes de bierre et servir les premiers apéros dans une fraîcheur retrouvée. Et un calme insistant.



Ces bons points décernés aux plages du mois de juin s’assortissent d’autres bons points non négligeables : la circulation est fluide, les places de parking sont nombreuses, les fleurs sont éclatantes, les brasseries n’ont pas encore déversé leur sono, les « dits » marchés artisanaux n’ont pas encore installé leurs tréteaux.



Quant aux tarifs, on s’en doute, ils sont doux. Trente pourcents de moins qu’en juillet, parfois plus. Pour appâter les 25% de vacanciers partant traditionnellement en juin, il faut au moins ça !



Quant au personnel, même inexpérimenté, il se montre aimable, disponible, bienveillant et heureux de pouvoir converser avec des clients en demande de courtoisie et d’amabilité. Voire de complicité.



Ces clients privilégiés sont d’ailleurs tellement séduits par l’atmosphère incomparable de la saison qu’ils flânent devant les vitrines des agents immobiliers, en quête d’une éventuelle résidence secondaire ou d’une résidence où passer leurs vieux jours. Sauf que les prix de l’immobilier sont de plus en plus dissuasifs dans ces paradis qui subissent malheureusement bien d’autres agressions de moins en moins bien cachées.