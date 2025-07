Les jeunes Chinois redécouvrent leurs traditions [ABO]

Vous pouvez acheter cet article à l'unité pour le prix de 3,99 € en cliquant ICI ou vous abonner pour 133€ TTC par an.

qiuqian

the chinese lottery sticks

on lui pose une question et il ne tarde pas à trouver la réponse qui se révélera exacte. Donc, on lui fait confiance

A Paris, sur un bateau de croisière offrant le merveilleux spectacle des bords de Seine et un dîner arrosé de quelques coupes de champagne, une délicieuse jeune Chinoise n’attend personne.Voyageant seule en Europe, parlant quelques mots laborieux d’anglais, la jeune fille loge dans un quatre étoiles et fait du shopping rue du Faubourg Saint-Honoré. Une aubaine durant les soldes dont elle profitera d’autant plus que son budget ne connaît pas de limites !Issue d’une famille très aisée, cette jeune femme, que tous les passagers de la croisière voudraient courtiser, n’a rien à voir avec d’autres jeunes de sa génération restés en Chine.En effet, au, l’un des désormais nombreux(ou voyants en français) que l’on trouve dans les grandes villes chinoises comme Pékin, Shanghai et tant d’autres moins connues, la génération Z s’offre une autre expérience.Niché dans les hauteurs d’un immeuble commercial, leur bar préféré accomplit tout d’abord ses fonctions de bar, à savoir un service de boisson dont le prix est fixé à 88 yuans, afin de porter d’emblée bonheur à leurs clients. Car, le chiffre 8 est un chiffre portant chance de ce côté de la terre !Autre caractéristique non négligeable de l’établissement, le « One As All » offresur les skylines de Shanghai. Mais, il propose surtout une toute autre spécialité en train de devenir de plus en plus populaire.Là, on consulte. Un art connu en anglais comme «», soit un style très ancien de divination, utilisant pas moins d’une centaine de baguettes différentes pourReçus dans une pièce privée où brûle un encens, les jeunes clients de ce genre d’activités divinatoires se retrouvent face à face avec le chef d’orchestre de ces rendez-vous spéciaux : un étudiant du même âge, qui observe le tirage de baguettes incrustées de motifs de jade et ornées de toutes sortes de chiffres et lettres, et qu'il décrypte ensuite.Frappé pardurant son plus jeune âge, ce dernier est sûr de lui : «», relate un journaliste britannique ayant assisté à une séance.On lui fait d’autant plus confiance que son pragmatisme l’incite à