AEGEAN s’équipe pour desservir l’Inde en 2026

renforcer sa compétitivité internationale et celle de la Grèce en tant que hub pour les liaisons long-courrier

Lesseront équipés d’une configuration de 138 sièges, dont 24 suites en classe Affaires avec sièges full-flat, plus d’intimité et un accès direct au couloir. Ils offriront une autonomie augmentée de 2h30 par rapport à l’A321neo LR, et de 4h30 par rapport à l’A321neo.Ces appareils viendront compléter une flotte dédiée aux destinations de plus de quatre heures hors Union européenne. AEGEAN a déjà reçusur les 60 commandés de la famille A320/A321neo . Les deux A321neo XLR seront suivis decommandés en avril 2024 pourLes nouveaux appareils permettront à la compagnie de lancer des vols directs vers l’Inde . Cinq vols par semaine, faisant de cette dernière la deuxième destination d’AEGEAN en Inde. Le programme détaillé sera communiqué à l’ouverture des ventes en septembre.L’objectif est de proposer "", avec des équipements adaptés aux vols long-courriers : sièges plus spacieux, système de divertissement en qualité 4K, Wi-Fi satellite, ports USB et prises, et compartiments bagages surdimensionnés.Grâce aux prochaines livraisons, AEGEAN envisage également de. Ces investissements visent à "".